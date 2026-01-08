Ezt lehet tudni az árnyékflottáról, amelynek egyik tankerét lefoglalta az amerikai hadsereg

A Lloyd's List, egy tengeri hírszerzési és adatszolgáltató cég szerint a múlt hónapban 17 árnyékflotta-tanker vette fel az orosz zászlót, és tavaly június óta több mint 40 hajó tett így. Tavaly egy esetben az orosz hadsereg közvetlenül beavatkozott, és egy vadászgépet küldött Észtországba, amikor az megállított egy árnyékflotta-tankert.

Az árnyékflották segítséget biztosítanak olyan államok számára, mint Venezuela, Irán és Oroszország, valamint nem állami szereplőknek, mint a drogkartellek, lehetővé téve számukra, hogy elkerüljék a szankciókat azáltal, hogy titokban szállítanak olajat szerte a világon.

A hajók gyakran idegen zászlókat viselnek olyan helyekről, mint a Cook-szigetek, vagy egyáltalán nem vonnak fel zászlót, elrejtve az őket foglalkoztató országok részvételét.

Amerikai tisztviselők szerint a Bella 1-et bejegyző guyanai zászló hamis volt. Ezáltal a hajó nemzetközi jog szerint hontalan hajóvá vált, amelyet a parti őrség december 20-án késő este a Karib-tengeren megközelített. A hajó feltehetően Venezuelába tartott olajért, mielőtt megfordult és elmenekült.

Amikor a parti őrség üldözni kezdte, a hajót felvették az orosz tengeri hajózási nyilvántartásba. Oroszország ezután hivatalos diplomáciai kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokhoz, hogy állítsa le az üldözést.

„A Cook-szigeteki lobogó alatt közlekedő hajóra való felszállás kockázata elenyésző, mert a Cook-szigetek semmilyen módon nem fog megtorlást alkalmazni” – mondta Elisabeth Braw, az Atlantic Council vezető kutatója, aki árnyékflottákról írt. „De ha orosz lobogó alatt közlekedő hajóra szállsz fel, akkor előbb át kell gondolnod a dolgot”, mert a megtorlás kockázata sokkal nagyobb.