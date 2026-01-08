Ft
orosz hadsereg hajó Egyesült Államok

Ezt lehet tudni az árnyékflottáról, amelynek egyik tankerét lefoglalta az amerikai hadsereg

2026. január 08. 10:48

Az Egyesült Államok által a héten lefoglalt Marinera nem az egyetlen hajó az olajszállító tartályhajók „árnyékflottájából”, amely az utóbbi időben orosz identitásra váltott ezzel próbálva védeni magát.

2026. január 08. 10:48
null

Amikor az amerikai hadsereg az elmúlt napokban egy lerobbant olajszállító hajót üldözött Venezuelából az Atlanti-óceánon át, a szökevény hajó megváltoztatta identitását. A korábban Bella 1 néven ismert hajó Marinera névre keresztelte magát. Már nem állította, hogy Guyanából érkezett. Új zászlaja, amelyet a legénység a hajótestre sietve festett a üldözés közepén, az orosz trikolór volt.

A hajó sietve felvett orosz identitása valószínűleg arra szolgált, hogy elriassza az Egyesült Államokat a hajó üldözésétől. Az amerikai hadsereg ennek ellenére folytatta a hajó üldözését, és szerdán Izland és Skócia közötti vizeken elfogta a hajót. Oroszország eddig nem reagált jelentősen az eseményre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A hajó orosz zászlóra való váltása azonban egy szélesebb trend része, amelynek keretében az úgynevezett „árnyéktankerek” orosz védelmet keresnek, miközben a nyugati országok fokozzák a globális illegális olajkereskedelem elleni fellépést – számolt be a New York Times. 

A Times elemzése szerint öt, a közelmúltban venezuelai vizeken közlekedő tartályhajó váltott át orosz zászlóra. Az összes hajóra amerikai szankciók vonatkoznak, mert iráni vagy orosz olajat szállítottak. 

Miért váltanak orosz lobogóra a hajók?

A Lloyd's List, egy tengeri hírszerzési és adatszolgáltató cég szerint a múlt hónapban 17 árnyékflotta-tanker vette fel az orosz zászlót, és tavaly június óta több mint 40 hajó tett így. Tavaly egy esetben az orosz hadsereg közvetlenül beavatkozott, és egy vadászgépet küldött Észtországba, amikor az megállított egy árnyékflotta-tankert.

Az árnyékflották segítséget biztosítanak olyan államok számára, mint Venezuela, Irán és Oroszország, valamint nem állami szereplőknek, mint a drogkartellek, lehetővé téve számukra, hogy elkerüljék a szankciókat azáltal, hogy titokban szállítanak olajat szerte a világon. 

A hajók gyakran idegen zászlókat viselnek olyan helyekről, mint a Cook-szigetek, vagy egyáltalán nem vonnak fel zászlót, elrejtve az őket foglalkoztató országok részvételét.

Amerikai tisztviselők szerint a Bella 1-et bejegyző guyanai zászló hamis volt. Ezáltal a hajó nemzetközi jog szerint hontalan hajóvá vált, amelyet a parti őrség december 20-án késő este a Karib-tengeren megközelített. A hajó feltehetően Venezuelába tartott olajért, mielőtt megfordult és elmenekült.
Amikor a parti őrség üldözni kezdte, a hajót felvették az orosz tengeri hajózási nyilvántartásba. Oroszország ezután hivatalos diplomáciai kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokhoz, hogy állítsa le az üldözést.

„A Cook-szigeteki lobogó alatt közlekedő hajóra való felszállás kockázata elenyésző, mert a Cook-szigetek semmilyen módon nem fog megtorlást alkalmazni” – mondta Elisabeth Braw, az Atlantic Council vezető kutatója, aki árnyékflottákról írt. „De ha orosz lobogó alatt közlekedő hajóra szállsz fel, akkor előbb át kell gondolnod a dolgot”, mert a megtorlás kockázata sokkal nagyobb.

Ezúttal a visszatartó erő nem működött.

Moszkva egy orosz hadihajót küldött, feltehetően kíséretként. Az amerikai hadsereg azonban szerdán mégis felszállt a tartályhajóra, mivel az amerikai erők még az orosz hajók megérkezése előtt elfogták a hajót.

Nem világos, hogy Oroszország mit fog tenni ezután. Az orosz kormány kezdeti reakciója visszafogott volt, a külügyminisztérium és a közlekedési minisztérium csak rövid nyilatkozatokat adott ki.

Nyitókép: Hakon Rimmereid / AFP

