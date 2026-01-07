A 910 fős faluban még nem tudják, hogy mire költik a Varga Barnabásért kapott milliókat

„A klub és az egész régió is figyeli Barni pályafutását, követjük minden lépését. Már a múlt héten láttam egy szurkolói csoportban, hogy jó esélye van a görögországi szerződésre” – nyilatkozta a Blikknek Rene Pflügler, az Eberau elnöke.

Azt nem tudjuk, mire költjük majd a bevételt, mert eddig hivatalosan senki sem keresett minket az ügyben, de lesz helye a pénznek.”

Pflüger hozzátette: Vargát csendes, szerény fiúnak ismerték a faluban.

„Tudta, hogyan kell megünnepelni a sikereket. Az SV Eberau színeiben szerzett góljaira mindig emlékezni fognak itt. Amikor 2016-ban bajnokságot nyerünk, már akkor is láttuk rajta, hogy sokkal magasabb szinten is megállná a helyét. Az edzőnk azt mondta annak idején, hogy Barni minimum osztrák élvonalbeli képességekkel rendelkezik. Ugyanakkor Mattersburgban és Lafnitzban, a későbbi osztrák csapataiban nem tudott igazán érvényesülni. Csak akkor indult be a karrierje, amikor Magyarországra szerződött.”

