AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

A 910 fős faluban még nem tudják, hogy mire költik a Varga Barnabásért kapott milliókat

2026. január 07. 22:29

Monyorókerék csapata, az SV Eberau 135 ezer euróval lesz gazdagabb a Ferencváros játékoseladása miatt. Varga Barnabás korábbi osztrák klubjánál még nem tudják, mire költik a forintban 52 milliós összeget.

2026. január 07. 22:29
null

Hétfőn jelentette be az AEK Athén, hogy leigazolta a Ferencváros és a magyar válogatott bombaformában lévő csatárát, Varga Barnabást. A hírek szerint nagyjából 5 millió eurót fizetett a támadóért a görög klub, a pénzből ráadásul egy osztrák kiscsapat is részesülhet mintegy 135 ezer euróval.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás nem fog több gólt szerezni a Ferencvárosban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Eberau, magyar nevén Monyorókerék mindössze 910 lakossal rendelkezik, jelenleg az osztrák negyedik ligában szerepel.

Varga 16 évesen igazolt oda a Haladás csapatából. Hat évet futballozott abban a klubban, amely most a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által bevezetett szolidaritási hozzájárulás miatt juthat hozzá a forintban 52 milliós összeghez.

„A klub és az egész régió is figyeli Barni pályafutását, követjük minden lépését. Már a múlt héten láttam egy szurkolói csoportban, hogy jó esélye van a görögországi szerződésre” – nyilatkozta a Blikknek Rene Pflügler, az Eberau elnöke. 

Azt nem tudjuk, mire költjük majd a bevételt, mert eddig hivatalosan senki sem keresett minket az ügyben, de lesz helye a pénznek.”

Pflüger hozzátette: Vargát csendes, szerény fiúnak ismerték a faluban.

„Tudta, hogyan kell megünnepelni a sikereket. Az SV Eberau színeiben szerzett góljaira mindig emlékezni fognak itt. Amikor 2016-ban bajnokságot nyerünk, már akkor is láttuk rajta, hogy sokkal magasabb szinten is megállná a helyét. Az edzőnk azt mondta annak idején, hogy Barni minimum osztrák élvonalbeli képességekkel rendelkezik. Ugyanakkor Mattersburgban és Lafnitzban, a későbbi osztrák csapataiban nem tudott igazán érvényesülni. Csak akkor indult be a karrierje, amikor Magyarországra szerződött.”

Ez kívánják Varga Barnabástól

A klubvezetőnek ráadásul egy igen komoly terve is van a magyar csatárral kapcsolatban:

Az lenne a kívánságunk, hogy Barni nálunk fejezze be a labdarúgást, az SV Eberau legyen az utolsó csapata is”

 – jelentette ki.

Varga korábbi klubja, az FTC közben bejelentette első érkezőjét is egy argentin védő személyében, illetve olasz sajtóhírek szerint a Lazio megtette a Fradinak első, 16 millió eurós ajánlatát Tóth Alexért.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

