01. 07.
szerda
Tóth Alex Ferencváros Lazio

Több mint 6 milliárd forintról írnak – az olasz sajtó szerint ez a sztárcsapat már ajánlatot is tett a Fradinak Tóth Alexért!

2026. január 07. 16:51

Olasz sajtóhírek szerint a Lazio 16 millió eurós ajánlatot tett a Ferencvárosnak. Tóth Alexet szeretné természetesen megszerezni a római klub.

2026. január 07. 16:51
null

Igen kapósak ezen a télen a Ferencváros magyar válogatott játékosai. Varga Barnabást alig egy napja jelentette be új klubja, a görög AEK Athén, és igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Fradi 20 éves középpályása, Tóth Alex sem a zöld-fehéreknél tölti a tavaszt – még ha meg is kezdte a héten az edzéseket a csapattal.

TÓTH Alex
Tóth Alex a Rangers ellen. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Tóth esetében ráadásul igazi topklubokat emleget a sajtó, hiszen lehetett már olvasni a Liverpoolról, a Newcastle-ről, az RB Leipzigről, a Bayer Leverkusenről, a Borussia Dortmundról, a Juventusról – és legújabban a Lazióról is. És, ha az olasz sajtóinformációk igazak, könnyen lehet, hogy a római klub lesz a befutó.

Hatalmas ajánlat Tóth Alexért

A lalaziosiamonoi.it ugyanis szerdán arról írt: a Lazio hamarosan leigazolja az Ajax holland középpályását, Kenneth Taylort, a megegyezés már meg is született, így mostantól a római klub Tóth Alexre koncentrál.

A portál úgy tudja: a fővárosi klub már meg is tette ajánlatát a magyar bajnoknak, akiért 16 millió eurót, vagyis több mint 6 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetnének, amire még rájöhetnek bónuszok. 

A tárgyalások teljes gőzzel folynak. A vezetőség bízik benne, hogy a megállapodás a következő néhány órán belül megtörténhet”

 – írja a cikk szerzője.

Az ügyhöz még hozzátartozik a Lazio jelenlegi középpályása, Mattéo Guendouzi is, akit a hírek szerint 29 millió euróért vásárolhat meg a török Fenerbahce – ezt a pénzt kívánja befektetni a római klub Taylor és Tóth megvásárlásába.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 3 komment

Interista
•••
2026. január 07. 17:43 Szerkesztve
Ha Varga Barni után Tóth Alex is távozik, akkor a fradinál erre a szezonra lefőtt a kávé. Rövid időn belül nem tudják pótolni őket. Kapus gyenge, védelem nincs .Eddig a középpálya és a támadó szekció hozta az eredményeket. Az első számú csatár elment. Keita sincs a középpályán. És ha még Alex is megy...
3
0
Reszelő Aladár
2026. január 07. 17:18
Szép nagy összeg. Van az az érzésem, hogy Szoboszlai óta minden nagy csapat figyeli a magyar focistákat is, hiszen alapvetően alulértékeltek. Nemzetközi szinten a 15 guriga nem sok, de nem is kevés. Ez minimum versenyt sejtet, ahol többen is adtak ajánlatot és valaki nagyon vinni akarja. Ha meg beválik, akkor 1,5 év múlva 50-ért lehet továbbadni. Vagyis mindenki megnyugodhat, az igazi lóvé marad a topligákon belül.
6
0
nemugatolmerkapol
2026. január 07. 17:12
Jövedelmező vállalkozás ez a Fradi Kft!
0
0
