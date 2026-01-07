Több mint 6 milliárd forintról írnak – az olasz sajtó szerint ez a sztárcsapat már ajánlatot is tett a Fradinak Tóth Alexért!

Igen kapósak ezen a télen a Ferencváros magyar válogatott játékosai. Varga Barnabást alig egy napja jelentette be új klubja, a görög AEK Athén, és igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Fradi 20 éves középpályása, Tóth Alex sem a zöld-fehéreknél tölti a tavaszt – még ha meg is kezdte a héten az edzéseket a csapattal.

Tóth Alex a Rangers ellen. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert