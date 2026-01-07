Több mint 6 milliárd forintról írnak – az olasz sajtó szerint ez a sztárcsapat már ajánlatot is tett a Fradinak Tóth Alexért!

Itt a nagy bejelentés: elveszítette egyik legjobb játékosát a Fradi – ebben a csapatban folytatja
Világsztárral fog együtt játszani.
Olasz sajtóhírek szerint a Lazio 16 millió eurós ajánlatot tett a Ferencvárosnak. Tóth Alexet szeretné természetesen megszerezni a római klub.
Igen kapósak ezen a télen a Ferencváros magyar válogatott játékosai. Varga Barnabást alig egy napja jelentette be új klubja, a görög AEK Athén, és igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Fradi 20 éves középpályása, Tóth Alex sem a zöld-fehéreknél tölti a tavaszt – még ha meg is kezdte a héten az edzéseket a csapattal.
Tóth esetében ráadásul igazi topklubokat emleget a sajtó, hiszen lehetett már olvasni a Liverpoolról, a Newcastle-ről, az RB Leipzigről, a Bayer Leverkusenről, a Borussia Dortmundról, a Juventusról – és legújabban a Lazióról is. És, ha az olasz sajtóinformációk igazak, könnyen lehet, hogy a római klub lesz a befutó.
A lalaziosiamonoi.it ugyanis szerdán arról írt: a Lazio hamarosan leigazolja az Ajax holland középpályását, Kenneth Taylort, a megegyezés már meg is született, így mostantól a római klub Tóth Alexre koncentrál.
A portál úgy tudja: a fővárosi klub már meg is tette ajánlatát a magyar bajnoknak, akiért 16 millió eurót, vagyis több mint 6 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetnének, amire még rájöhetnek bónuszok.
A tárgyalások teljes gőzzel folynak. A vezetőség bízik benne, hogy a megállapodás a következő néhány órán belül megtörténhet”
– írja a cikk szerzője.
Az ügyhöz még hozzátartozik a Lazio jelenlegi középpályása, Mattéo Guendouzi is, akit a hírek szerint 29 millió euróért vásárolhat meg a török Fenerbahce – ezt a pénzt kívánja befektetni a római klub Taylor és Tóth megvásárlásába.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás