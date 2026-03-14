Több Fradi-legenda is állami kitüntetésben részesült március 15-e alkalmából

A magyar foci legendája csak a lelátóról nézheti a Fradi-meccset
„Szerintem jobban szereti a klubot, mint a gyerekeit.”
Március 15-e alkalmából sportolókat is kitüntettek. Több Fradi-legendát is díjaztak.
Március 15-e alkalmából a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter javaslatára több katonát és civilt díjazott az élet különböző területein nyújtott kimagasló teljesítményéért. Az FTC részéről Dibusz Dénest, Nyéki Balázst és Janurik Kingát díjazták, de a Paksi FC futballistája, a Fradi-ikon Böde Dániel is elismerésben részesült, valamint Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder extrémsportoló is.
„Klubunk részéről férfi labdarúgócsapatunk kapusát, Dibusz Dénest, az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapatának vezetőedzőjét, Nyéki Balázst és az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának kapusát, Janurik Kingát részesítették állami kitüntetésben” – írja a fradi.hu, amely hozzátette:
Dibusz Dénes, harminchatszoros rekordbajnok férfi labdarúgócsapatunk kapusa, a magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros sikerei érdekében elhivatott munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát.
Nyéki Balázs, az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapatával elért kiemelkedő sikereiért, köztük a Bajnokok Ligájában aratott győzelmei elérése érdekében végzett odaadó munkája, az edzésmódszertan megújítása terén elért eredményei elismeréseként, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát érdemelte ki.
Janurik Kinga, az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának kapusa a magyar női kézilabda élvonalában és a válogatottban nyújtott kiemelkedő teljesítménye, valamint az Érd női kézilabdacsaptában betöltött meghatározó szerepe, a magyar sport és a város hírnevét egyaránt erősítő tevékenysége elismeréseként, a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetését vehette át.
„Örömmel és büszkeséggel jelentjük, hogy legendánk, Böde Dániel állami kitüntetésben részesült: március 15-e közeledtével megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést” – tájékoztatott honlapján a Paks.
„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesítenek – idézte Bödét a klub oldala. – Nagyon megtisztelő ez számomra, és köszönöm szépen mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy engem illet ez a díj. Én mindig csak tettem a dolgom: futballoztam, és próbáltam segíteni a csapatot. Ez a kitüntetés nemcsak az enyém, hanem mindazoké is, akikkel együtt dolgozhattam az évek során.”
Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder extrémsportoló részére a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozták.
Nyitókép: fradi.hu
Hrihorij Omelcsenko egy újabb videóban úgy fogalmazott, „Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese fizikai megsemmisítésre ítéltetik”.