Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fradi Ferencváros FTC

„Megdöbbentett, hogy engem akarnak” – Varga Barnabás eligazolása után be is jelentette első érkezőjét a Ferencváros

2026. január 07. 20:42

Argentin játékossal erősödött az FTC kerete. Mariano Gómez a Ferencváros előtt az Atlético Madrid játékosa is volt.

2026. január 07. 20:42
null

Argentin labdarúgót igazolt a Ferencváros: a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy Mariano Gómez a magyar rekordbajnoknál folytatja pályafutását.

Ferencváros
Mariano Gómez a 4-es mezt kapta a Ferencvárosban. Fotó: fradi.hu

A fradi.hu közleménye szerint az argentin Esperanzában, 1999. február 5-én született védő az Unión Santa Fében kezdete karrierjét, ahol az utánpótláscsapatokban végigjárta a ranglétrát, a felnőttek között pedig 2017-ben debütált az élvonalban. A 194 centiméter magas középső védő két évvel később Spanyolországba, az UD Ibizához került kölcsönbe, majd egy szezon után, 2020 nyarán megvásárolta a spanyol Atlético Madrid, amelynek a másodosztályban szereplő B-együttesében szerepelt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Amikor mondták, hogy az Atlético Madrid engem akar, megdöbbentem, hihetetlen volt. Még mindig próbálom feldolgozni az információt”

 – nyilatkozta akkoriban egy argentin portálnak. – „Szorongtam, féltem, hogy meghiúsul az átigazolás. Hogy milyen vagyok? Fizikailag hasonlítok Virgil van Dijkra, a példaképeim pedig Sergio Ramos és Nicolás Otamendi.”

Az FTC klubhonlapja szerint Gómez 2021. januárjában a Racing Ferrolhoz került kölcsönbe, augusztusban pedig az alsóbb osztályú Algeciras CF-ben játszott. Alapember lett, de egy év után a harmadosztályú Badajozhoz adták kölcsön, ahol szintén meghatározó játékos volt. A 2023/24-es idényben az Atlético Madrid B csapatával a harmadosztályban szerepelt, a szezon végén viszont a svájci első osztályban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt.

Ez történt vele közvetlenül a Ferencváros előtt

Gómez az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájciaknál, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen játszott.

A Ferencvárosnak Gómez az első téli érkezője. Eddig Varga Barnabás távozott az AEK Athénhoz, illetve olasz sajtóhírek szerint Tóth Alex nagyon közel került ahhoz, hogy a Lazióban folytassa.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!