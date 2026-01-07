„Megdöbbentett, hogy engem akarnak” – Varga Barnabás eligazolása után be is jelentette első érkezőjét a Ferencváros

Több mint 6 milliárd forintról írnak – az olasz sajtó szerint ez a sztárcsapat már ajánlatot is tett a Fradinak Tóth Alexért!
Abban bíznak, néhány órán belül megállapodnak.
Argentin labdarúgót igazolt a Ferencváros: a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy Mariano Gómez a magyar rekordbajnoknál folytatja pályafutását.
A fradi.hu közleménye szerint az argentin Esperanzában, 1999. február 5-én született védő az Unión Santa Fében kezdete karrierjét, ahol az utánpótláscsapatokban végigjárta a ranglétrát, a felnőttek között pedig 2017-ben debütált az élvonalban. A 194 centiméter magas középső védő két évvel később Spanyolországba, az UD Ibizához került kölcsönbe, majd egy szezon után, 2020 nyarán megvásárolta a spanyol Atlético Madrid, amelynek a másodosztályban szereplő B-együttesében szerepelt.
Amikor mondták, hogy az Atlético Madrid engem akar, megdöbbentem, hihetetlen volt. Még mindig próbálom feldolgozni az információt”
– nyilatkozta akkoriban egy argentin portálnak. – „Szorongtam, féltem, hogy meghiúsul az átigazolás. Hogy milyen vagyok? Fizikailag hasonlítok Virgil van Dijkra, a példaképeim pedig Sergio Ramos és Nicolás Otamendi.”
Az FTC klubhonlapja szerint Gómez 2021. januárjában a Racing Ferrolhoz került kölcsönbe, augusztusban pedig az alsóbb osztályú Algeciras CF-ben játszott. Alapember lett, de egy év után a harmadosztályú Badajozhoz adták kölcsön, ahol szintén meghatározó játékos volt. A 2023/24-es idényben az Atlético Madrid B csapatával a harmadosztályban szerepelt, a szezon végén viszont a svájci első osztályban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt.
Gómez az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájciaknál, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen játszott.
A Ferencvárosnak Gómez az első téli érkezője. Eddig Varga Barnabás távozott az AEK Athénhoz, illetve olasz sajtóhírek szerint Tóth Alex nagyon közel került ahhoz, hogy a Lazióban folytassa.
