„Megdöbbentett, hogy engem akarnak” – Varga Barnabás eligazolása után be is jelentette első érkezőjét a Ferencváros

Az FTC klubhonlapja szerint Gómez 2021. januárjában a Racing Ferrolhoz került kölcsönbe, augusztusban pedig az alsóbb osztályú Algeciras CF-ben játszott. Alapember lett, de egy év után a harmadosztályú Badajozhoz adták kölcsön, ahol szintén meghatározó játékos volt. A 2023/24-es idényben az Atlético Madrid B csapatával a harmadosztályban szerepelt, a szezon végén viszont a svájci első osztályban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt.

Ez történt vele közvetlenül a Ferencváros előtt

Gómez az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájciaknál, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen játszott.

A Ferencvárosnak Gómez az első téli érkezője. Eddig Varga Barnabás távozott az AEK Athénhoz, illetve olasz sajtóhírek szerint Tóth Alex nagyon közel került ahhoz, hogy a Lazióban folytassa.