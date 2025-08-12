Erődemonstráció a Bajnokok Ligájában: ez a csapat vár a Fradi és a bolgár bajnok párharcának győztesére

A Qarabag az első, idegenbeli mérkőzését 1–0-ra nyerte, így kényelmes helyzetből várhatta a visszavágót, ám az Shkëndija a 10. percben betalált, és ezzel kiegyenlítette a párharcot. Az azeri gárda azonban nem roppant meg a góltól, hanem nyolc perc alatt berámolt kettőt, a szünetre pedig háromgólos előnyt alakított ki, amivel összesítésben már négy góllal vezetett.

A fordulás után az ötödik találatát is megszerezte a Qarabag, amely így végül 6–1-es összesítéssel jutott tovább. Ez azt jelenti, hogy ha a Ferencváros túljut a Ludogorecen, úgy a sorsolás értelmében az azeri csapattal játszhat a Bajnokok Ligája főtáblájáért, viszont ha alulmarad, akkor a Shkëndija vár rá az Európa-ligába kerülésért.



Labdarúgó Bajnokok Ligája

3. Selejtezőforduló, visszavágók

Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón) 5–1

Továbbjutott: a Qarabag, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel

Később

20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0