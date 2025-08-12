Ft
Erődemonstráció a Bajnokok Ligájában: ez a csapat vár a Fradi és a bolgár bajnok párharcának győztesére

2025. augusztus 12. 19:59

Nem kegyelmeztek a visszavágón.

2025. augusztus 12. 19:59
Kedden, a Ferencváros–Ludogorec mérkőzés előtt rendezték az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharc visszavágóját Azerbajdzsánban. Az esélyesnek számító hazaiak egy félidő alatt lerendezték a mérkőzést, és így kettős győzelemmel jutottak tovább a playoffkörbe, ahol a magyar bajnok vagy a bolgár bajnok vár rájuk.

A Qarabag az első, idegenbeli mérkőzését 1–0-ra nyerte, így kényelmes helyzetből várhatta a visszavágót, ám az Shkëndija a 10. percben betalált, és ezzel kiegyenlítette a párharcot. Az azeri gárda azonban nem roppant meg a góltól, hanem nyolc perc alatt berámolt kettőt, a szünetre pedig háromgólos előnyt alakított ki, amivel összesítésben már négy góllal vezetett.

A fordulás után az ötödik találatát is megszerezte a Qarabag, amely így végül 6–1-es összesítéssel jutott tovább. Ez azt jelenti, hogy ha a Ferencváros túljut a Ludogorecen, úgy a sorsolás értelmében az azeri csapattal játszhat a Bajnokok Ligája főtáblájáért, viszont ha alulmarad, akkor a Shkëndija vár rá az Európa-ligába kerülésért.


Labdarúgó Bajnokok Ligája
3. Selejtezőforduló, visszavágók
Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón) 5–1
Továbbjutott: a Qarabag, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel

Később
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0

Fotó: Qarabağ FK/Facebook

 

