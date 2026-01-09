Megszólalt a patinás német cég: elárulta, miért került célkeresztjébe a magyar város

A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten elindul az MMA- és az MB.EA-platformokra épülő új példányok gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzem egyszerre marad meghatározó szereplője a hagyományos kompakt kategóriának, miközben az új generációs elektromos modellek egyik európai gyártóbázisává is válik.

A folyamat már megkezdődött:

2025 decemberében elindult az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten.

Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ-technológiával szerelt C-osztály gyártásának indítása, amely tovább erősíti az üzem jelenlétét az elektromos prémiumszegmensben.

A vállalat hangsúlyozta: mindez nem ideiglenes megoldás, hanem több évre előre megtervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé emeli.

Stratégiai okból tér vissza az A-osztály