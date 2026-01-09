Ft
01. 09.
péntek
kecskemét mercedes világgazdaság vállalat

Megszólalt a patinás német cég: elárulta, miért került célkeresztjébe a magyar város

2026. január 09. 08:44

A Mercedes-Benz közlése szerint 2026-tól több új, részben tisztán elektromos modell gyártása indul Magyarországon, miközben a kecskeméti üzem kulcsszerepet kap a vállalat európai termelési hálózatában. Itt van a német cég indoklása.

2026. január 09. 08:44
null

A kecskeméti Mercedes-gyár jelentősége a következő években nemhogy mérséklődne, hanem tovább erősödik a vállalat globális termelési struktúráján belül. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary a Világgazdaság megkeresésére megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el a magyarországi üzemben, amely egyre hangsúlyosabb szerepet vállal a németországi gyárak kapacitásainak tehermentesítésében is. Itt van a német cég indoklása.

Német cég: indul a GLB sorozatgyártása
Német cég: indul a GLB sorozatgyártása

Német cég: új platformokra épülő modellek érkeznek

A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten elindul az MMA- és az MB.EA-platformokra épülő új példányok gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzem egyszerre marad meghatározó szereplője a hagyományos kompakt kategóriának, miközben az új generációs elektromos modellek egyik európai gyártóbázisává is válik.

A folyamat már megkezdődött:

  • 2025 decemberében elindult az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten.
  • Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ-technológiával szerelt C-osztály gyártásának indítása, amely tovább erősíti az üzem jelenlétét az elektromos prémiumszegmensben.

A vállalat hangsúlyozta: mindez nem ideiglenes megoldás, hanem több évre előre megtervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé emeli.

Stratégiai okból tér vissza az A-osztály

A Mercedes nemcsak új modelleket telepít Magyarországra, hanem egy korábban már Kecskeméten gyártott típust is visszahoz.

  • A közlés szerint 2026 második negyedévétől ismét a magyarországi üzemben készül majd az A-osztály.

A döntés elsősorban gyártásszervezési megfontolásokra vezethető vissza. Az A-osztály visszatelepítésével a vállalat célja, hogy megteremtse a feltételeket a tervezett új modellek elindításához a rastatti gyárban. Ennek részeként a kecskeméti üzem átveszi a nagy volumenű kompakt modell gyártását, miközben Németországban felszabaduló kapacitásokat az új platformokra és technológiákra épülő típusok számára hasznosítják.

A fejleményeket a magyar kormány is kiemelt jelentőségűnek tartja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt napokban több alkalommal hangsúlyozta:

a kecskeméti Mercedes-gyár bővülése és modellkiosztása azt jelzi, hogy Magyarország továbbra is versenyképes gyártási környezetet kínál a globális autóipari vállalatok számára.

A tárcavezető szerint a német autógyártók számára napjainkban kulcskérdés a rugalmas, költséghatékony és technológiailag felkészült termelési háttér, amelyet Kecskemét hosszú távon is biztosítani tud.

Képek forrása: Facebook

 

szemlelo-2
2026. január 09. 09:58
"Tehermentesítés"? Elég átlátszó duma. A tavalyi termelés erősen berogyott. Nem kell semmiféle terhet mentesíteni. Inkább arról van szó, hogy megpróbálnak minden téren takarékoskodni, ezért hozzák el a termelést Németországból. Persze ezt otthon nem szabad elmondaniuk, mert botrányt okozna.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. január 09. 09:18 Szerkesztve
Bezzeg Magyarország! Gyásznap ez a lippsiknek. Gyásznap. 🤭
Válasz erre
2
0
monuskaroly
2026. január 09. 09:05
Lesz ez még kínai tulajdonban!!!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 09. 08:51
Régebben a Mercedeszek SZÉPek voltak, meg lehetett 100 méterről is ismerni őket. De ma minden új kocsi egyenronda. :-(
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!