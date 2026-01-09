Megszólalt a patinás német cég: elárulta, miért került célkeresztjébe a magyar város

Hatalmas bejelentést tett a Mercedes: Kecskemétre költözik az egyik legnépszerűbb modell
A németeknek ez nem túl jó hír.
A Mercedes-Benz közlése szerint 2026-tól több új, részben tisztán elektromos modell gyártása indul Magyarországon, miközben a kecskeméti üzem kulcsszerepet kap a vállalat európai termelési hálózatában. Itt van a német cég indoklása.
A kecskeméti Mercedes-gyár jelentősége a következő években nemhogy mérséklődne, hanem tovább erősödik a vállalat globális termelési struktúráján belül. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary a Világgazdaság megkeresésére megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el a magyarországi üzemben, amely egyre hangsúlyosabb szerepet vállal a németországi gyárak kapacitásainak tehermentesítésében is. Itt van a német cég indoklása.
A vállalat tájékoztatása szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz nemzetközi gyártási hálózatának kulcseleme, ezért a következő években több, stratégiai jelentőségű típus előállítását összpontosítják ide. Ennek hátterében a németországi üzemek átalakítása, az elektromobilitásra való átállás felgyorsítása, valamint a gyártási kapacitások célzott felszabadítása áll.
A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten elindul az MMA- és az MB.EA-platformokra épülő új példányok gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzem egyszerre marad meghatározó szereplője a hagyományos kompakt kategóriának, miközben az új generációs elektromos modellek egyik európai gyártóbázisává is válik.
A folyamat már megkezdődött:
A vállalat hangsúlyozta: mindez nem ideiglenes megoldás, hanem több évre előre megtervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé emeli.
A Mercedes nemcsak új modelleket telepít Magyarországra, hanem egy korábban már Kecskeméten gyártott típust is visszahoz.
A döntés elsősorban gyártásszervezési megfontolásokra vezethető vissza. Az A-osztály visszatelepítésével a vállalat célja, hogy megteremtse a feltételeket a tervezett új modellek elindításához a rastatti gyárban. Ennek részeként a kecskeméti üzem átveszi a nagy volumenű kompakt modell gyártását, miközben Németországban felszabaduló kapacitásokat az új platformokra és technológiákra épülő típusok számára hasznosítják.
A fejleményeket a magyar kormány is kiemelt jelentőségűnek tartja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt napokban több alkalommal hangsúlyozta:
a kecskeméti Mercedes-gyár bővülése és modellkiosztása azt jelzi, hogy Magyarország továbbra is versenyképes gyártási környezetet kínál a globális autóipari vállalatok számára.
A tárcavezető szerint a német autógyártók számára napjainkban kulcskérdés a rugalmas, költséghatékony és technológiailag felkészült termelési háttér, amelyet Kecskemét hosszú távon is biztosítani tud.
