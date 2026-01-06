Ft
mercedes - benz vg magyarország németország

Hatalmas bejelentést tett a Mercedes: Kecskemétre költözik az egyik legnépszerűbb modell

2026. január 06. 15:29

A németeknek ez nem túl jó hír.

2026. január 06. 15:29
null

A Mercedes-Benz a második negyedévtől kezdődően Németországból Magyarországra helyezi át A-osztályú modelljeinek gyártását – szúrta ki az Investing.com az autógyártó vállalat szóvivőjének közleményét, írja a Vg.

A szóvivő szerint ez a döntés kapacitást teremt a rastatti telephelyen a jövőben gyártani tervezett modellek számára. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák – emelte ki a szóvivő, majd hangsúlyozta:

a gyártási költségek Magyarországon általában alacsonyabbak Németországhoz képest.

A kecskeméti gyár egy műszakra áll át

A lap kiemelte: decemberben derült ki, hogy átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a gyár 2026 első negyedében. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára. Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt

az MMA
és MB.EA

platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. Az idén januárban megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában, amit szintén a Vg szemlézett.

Nyitókép forrása: MTI/Bús Csaba

