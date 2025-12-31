Így rajzolta át 2025 az autóipar térképét

A globális autóipar csak a fejét kapkodta 2025-ben. Az összesített és végleges első féléves adatok szerint a Toyota meggyőző magabiztossággal vezeti a mezőnyt: 4 725 616 eladott járművel zárt, ami 6 százalékos éves növekedés.

A második helyre a Volkswagen kapaszkodott fel 2,32 millió járművel és 5 százalékos bővüléssel, viszont a német ipar gerince alaposan megroppant, ami a teljes évre vonatkozó összesítésben jövőre okozhat meglepetéseket. A harmadik helyet a Ford birtokolja valamivel több mint kétmillió autóval – a szép pozíció ellenére ez 1 százalékos visszaesést jelentett.