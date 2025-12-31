Ft
kia byd volkswagen hyundai ford autó

Így rajzolta át 2025 az autóipar térképét

2025. december 31. 18:11

Miközben a Toyota stabilan ül a trónon, a nyugati autóipar egy része már csak pozíciót ment. A kínaiak nemcsak növekszenek, hanem már rendszerszinten támadnak – Európától Latin-Amerikáig. Ki marad versenyben?

2025. december 31. 18:11
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A globális autóipar csak a fejét kapkodta 2025-ben. Az összesített és végleges első féléves adatok szerint a Toyota meggyőző magabiztossággal vezeti a mezőnyt: 4 725 616 eladott járművel zárt, ami 6 százalékos éves növekedés.  

A második helyre a Volkswagen kapaszkodott fel 2,32 millió járművel és 5 százalékos bővüléssel, viszont a német ipar gerince alaposan megroppant, ami a teljes évre vonatkozó összesítésben jövőre okozhat meglepetéseket. A harmadik helyet a Ford birtokolja valamivel több mint kétmillió autóval – a szép pozíció ellenére ez 1 százalékos visszaesést jelentett. 

A negyedik helyre viszont feljött a BYD: a kínai villám 2 millió eladott járművel és egészen elképesztő, 31 százalékos növekedéssel robbant az élmezőnybe: ilyen tempót utoljára akkor láttunk, amikor az elektromos autó újdonság volt, a szabályozások pedig a gyártók után kullogtak. Az eladások növekedése nem csak a belföldi keresletnek köszönhető: a BYD Európában és Latin-Amerikában is olyan agresszív terjeszkedést folytat, amelytől a tradicionális márkák látványosan idegesek. Nem véletlen, hogy több elemző már most tényként kezeli: 2025 végére meg fogja előzni a Fordot. (A Geely, a másik kínai üstökös 992 616 darabos eladást ért el, és szintén megdöbbentő, 59 százalékos növekedést produkált.) 