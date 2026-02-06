Megszólalt az anya, akinek a gyermekét a sülysápi bölcsőde elől vitte el egy bűnöző

Rémálom Sülysápon: gyermekkel együtt loptak el egy autót a bölcsőde parkolójából
Szerda reggel történt az ijesztő eset.
A kisfiú szerint az elkövető gonosz volt.
„Mivel nagyon korán járok dolgozni, a férjem viszi előbb a picit a bölcsibe, Levit pedig utána az óvodába. A fiunk a bölcsinél az autóban szokott maradni arra a néhány percre.
Valóban járó motorral hagyta ott, hogy ne fázzon, de fontos leszögezni, a férjem abban a hitben volt, hogy az autót lezárta.
Egyébként kulcs nélkül indítható a kocsi, az eszköz végig az ő zsebében volt” – mondta el a Blikknek Bereczki-Farkas Ramóna.
Ahogy arról korábban mi is írtunk, szerda reggel rendkívül ijesztő eset történt Sülysápon: a helyi bölcsőde parkolójából elloptak egy autót, amelyben a tulajdonos nagyobb gyermeke ült. Hornika László polgármester Facebook-bejegyzésében így írta: „A jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt – a gyermekkel együtt.”
A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket az út szélén hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség gyors és hatékony munkájának köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül Újszászon elfogták.
Levi el tudta mondani a rendőröknek, hogy nézett ki az elkövető. Egyébként nem bántotta, de nagyon gyorsan vezetett és szerinte gonosz volt.
Nagyon félt, de a boltban kedvesek voltak vele és reméli, börtönbe kerül az elrablója. Az autónak a hátsó ablaka le van sötétítve, így valószínűleg nem láthatta a fiunkat, amikor beült.
A férjem persze rögtön magát hibáztatta és sokan bántották is a felelőtlensége miatt, de ők nem tudták, hogy ő tényleg abban a hitben volt, hogy az autót lezárta”
– mesélte a lapnak az édesanya.
A cikkből kiderül, Levi szülei szeretnék pszichológus segítségét kérni abban, hogy a kisfiú feldolgozza az átélt borzalmakat. A Blikk munkatársainak ottjártakor az autóival játszott a nappaliban.
Nem féltem a csúnya bácsitól”
– szögezte le bátran a kérdésükre.
Nyitókép: Pixabay