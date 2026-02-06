Megszólalt az anya, akinek a gyermekét a sülysápi bölcsőde elől vitte el egy bűnöző

„Mivel nagyon korán járok dolgozni, a férjem viszi előbb a picit a bölcsibe, Levit pedig utána az óvodába. A fiunk a bölcsinél az autóban szokott maradni arra a néhány percre.

Valóban járó motorral hagyta ott, hogy ne fázzon, de fontos leszögezni, a férjem abban a hitben volt, hogy az autót lezárta.

Egyébként kulcs nélkül indítható a kocsi, az eszköz végig az ő zsebében volt” – mondta el a Blikknek Bereczki-Farkas Ramóna.