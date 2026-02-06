Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
autó rablás bölcsőde Sülysáp

Megszólalt az anya, akinek a gyermekét a sülysápi bölcsőde elől vitte el egy bűnöző

2026. február 06. 09:17

A kisfiú szerint az elkövető gonosz volt.

2026. február 06. 09:17
null

„Mivel nagyon korán járok dolgozni, a férjem viszi előbb a picit a bölcsibe, Levit pedig utána az óvodába. A fiunk a bölcsinél az autóban szokott maradni arra a néhány percre. 

Valóban járó motorral hagyta ott, hogy ne fázzon, de fontos leszögezni, a férjem abban a hitben volt, hogy az autót lezárta. 

Egyébként kulcs nélkül indítható a kocsi, az eszköz végig az ő zsebében volt”mondta el a Blikknek Bereczki-Farkas Ramóna.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy arról korábban mi is írtunk, szerda reggel rendkívül ijesztő eset történt Sülysápon: a helyi bölcsőde parkolójából elloptak egy autót, amelyben a tulajdonos nagyobb gyermeke ült. Hornika László polgármester Facebook-bejegyzésében így írta: „A jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt – a gyermekkel együtt.”

Ezt is ajánljuk a témában

A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket az út szélén hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség gyors és hatékony munkájának köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül Újszászon elfogták.

Levi el tudta mondani a rendőröknek, hogy nézett ki az elkövető. Egyébként nem bántotta, de nagyon gyorsan vezetett és szerinte gonosz volt. 

Nagyon félt, de a boltban kedvesek voltak vele és reméli, börtönbe kerül az elrablója. Az autónak a hátsó ablaka le van sötétítve, így valószínűleg nem láthatta a fiunkat, amikor beült. 

A férjem persze rögtön magát hibáztatta és sokan bántották is a felelőtlensége miatt, de ők nem tudták, hogy ő tényleg abban a hitben volt, hogy az autót lezárta” 

– mesélte a lapnak az édesanya.

A cikkből kiderül, Levi szülei szeretnék pszichológus segítségét kérni abban, hogy a kisfiú feldolgozza az átélt borzalmakat. A Blikk munkatársainak ottjártakor az autóival játszott a nappaliban. 

Nem féltem a csúnya bácsitól” 

– szögezte le bátran a kérdésükre.

Nyitókép: Pixabay
 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bori1980
2026. február 06. 10:09
Járó motorú autót nem tudsz lezárni, ha kiszálltál távirányítóval. Nem engedi a rendszere. Mechanikus záráshoz szét kell szedni a kártyát vagy a kulcsot.
Válasz erre
1
0
evpus
2026. február 06. 09:55
Csak azt nem értem, miért hagyta a gyerekét a kocsiban. Gyereket, állatot nem hagyunk egyedül a kocsiban.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!