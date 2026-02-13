Vérlázító botrány robbant ki: gyermekek bántalmazásával vádoltak meg egy nevelőnőt egy magyar bölcsődében

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
A Pest Vármegyei Főügyészség közölte a megrázó részleteket.
Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva – tették hozzá.
2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta.
Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.
Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette – közölték.
Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja.
A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay