Vérlázító botrány robbant ki: gyermekek bántalmazásával vádoltak meg egy nevelőnőt egy magyar bölcsődében

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva – tették hozzá.