02. 12.
csütörtök
Németország rendőrség iskolai erőszak bántalmazás Ludwigshafen

Egyetlen tanév alatt 118 feljelentés: Németország legveszélyesebb iskolája a közbiztonsági válság jelképe lett

2026. február 12. 10:05

Rendőrök járőröznek egy ludwigshafeni középiskola folyosóin, miután késelések, fenyegetések és paprikaspray-támadások borzolták a kedélyeket. A Karolina-Burger Realschule Plus mára Németország egyik legsúlyosabb közbiztonsági gondokkal küzdő intézményévé vált, ahol egy tanév alatt 118 feljelentés született.

2026. február 12. 10:05
null

A Karolina-Burger Realschule Plus esete újabb bizonyítéka annak, milyen mély válságba került a németországi iskolai közbiztonság. A ludwigshafeni intézményben egyetlen tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt, ezért rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be az iskola területén. Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapok erőszakhullámáról.

A pedagógusokat és diákokat rendszeres, halálos tartalmú fenyegetések érték, több alkalommal is fegyveres erőszakkal riogatták őket. Előfordult fizikai bántalmazás is, egy diák például vészkijárati kalapáccsal támadt egy másik tanulóra. A legsúlyosabb incidens májusban történt, amikor egy 16 éves diáklány késsel támadt rá egy tanárra a tanári szobában. 

Az ügyészség közlése szerint a támadó meg akarta gyilkolni a pedagógust.

A rongálás mindennapossá vált: az iskola falait összefirkálják, az épületben emberi ürüléket és vizeletet is találtak. Nem először kellett közbelépni: már 2018-ban is különleges egységet vezényeltek ki, miután egy diákot fegyverrel láttak, bár akkor fegyvert nem találtak.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományi belügy- és oktatási minisztérium „megelőzési csomagja” alapján a rendőrök előzetes bejelentés nélküli, rendszeres, időben behatárolt jelenléttel lesznek jelen az iskolában, kijelölt kapcsolattartókkal:

  • pszichológiai támogatást biztosítanak, 
  • bizalmas segítőpontot hoznak létre a fenyegetéseket vagy erőszakot elszenvedő pedagógusok számára, 
  • egyes esetekben a potenciális elkövetőkkel rendőrkapitányságon tartott elbeszélgetéseket is terveznek.

Közben újabb incidensek rázták meg az intézményt. A Tagesschau beszámolója szerint három, 13 és 15 év közötti diákot határozatlan időre kizártak az oktatásból, mert több napon át paprikaspray-t fújtak szét az iskolában. Az akciók során 40 diák és tanár sérült meg, öt tanulót kórházba kellett szállítani. Az egyik feltételezett elkövető, egy 15 éves fiú már ismert volt a rendőrség előtt.

A rendőrségi jelenlét ellenére is történt újabb eset: egy 13 éves diák petárdát gyújtott a szünetben az iskolaudvaron. Két tanuló fülfájásra panaszkodott, de további orvosi ellátásra nem volt szükség.

A Wochenblatt Reporter arról is beszámolt, hogy az iskola csatlakozott a „Iskola rasszizmus nélkül – iskola bátorsággal” hálózathoz, amelynek célja a diszkrimináció, zaklatás és erőszak visszaszorítása. Az intézmény védnökea Haluk Yumurtaci lett, aki antirasszizmus-trénerként és pedagógusként a demokratikus gondolkodás és az erőszakmentes iskolai kultúra erősítésén dolgozik majd.

A jelenség azonban túlmutat egyetlen intézmény falain. 

Hivatalos adatok szerint 2024-ben az iskolai erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak 40 százaléka nem volt német állampolgár, a legnagyobb arányban szíriai útlevéllel rendelkező személyek szerepeltek a statisztikákban. Összesen 11 558 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 1 236 szíriai állampolgárt. A ludwigshafeni iskola így sokak szerint nem kivétel, hanem előképe annak, milyen irányba halad Németország közoktatása, ha a közbiztonsági problémák tartósan megoldatlanok maradnak.

Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

Összesen 8 komment

elcapo-2
2026. február 12. 12:00
Hajrá libsik , nácik! Éljetek aszerint, ahogy választottatok!
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2026. február 12. 10:57
FIRSAFFENDAS
Válasz erre
0
0
74bro
•••
2026. február 12. 10:51 Szerkesztve
A szíreknél csak a palesztinok rosszabbak, de kevesebben vannak. Miután Németország befogadta őket, rohannak az utcára, hogy a zsidók kiirtását követeljék. Adolf náluk a történelem nagy hősei közé tartozik. Az arab gyerekek teljesen összeférhetetlenek a liberális oktatással, nekik csak az jön le, hogy mindent szabad, hiszen nincsenek következmények. És miben látja Németország a megoldást? Antirasszizmus trénerek bevetésével... Ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy aki hülye, haljon meg.
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
•••
2026. február 12. 10:34 Szerkesztve
1. Növelni kell a pszichológusok számát 2. A szíreket és a marokkóiakat egymás mellé kell ültetni, A zsidó mellé palesztínt. A hullazsákokat bekészíteni. És a migráns demográfia is elkezd lankadni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!