Egyetlen tanév alatt 118 feljelentés: Németország legveszélyesebb iskolája a közbiztonsági válság jelképe lett

Késelések, erőszak és fenyegetőzés: rendőröket kell bevetni egy középiskolánál
Az eset Németországban történt, ahol a külföldiek, a szírekkel az élükön az iskolai erőszak 40 százalékáért felelősek.
Rendőrök járőröznek egy ludwigshafeni középiskola folyosóin, miután késelések, fenyegetések és paprikaspray-támadások borzolták a kedélyeket. A Karolina-Burger Realschule Plus mára Németország egyik legsúlyosabb közbiztonsági gondokkal küzdő intézményévé vált, ahol egy tanév alatt 118 feljelentés született.
A Karolina-Burger Realschule Plus esete újabb bizonyítéka annak, milyen mély válságba került a németországi iskolai közbiztonság. A ludwigshafeni intézményben egyetlen tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt, ezért rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be az iskola területén. Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapok erőszakhullámáról.
A pedagógusokat és diákokat rendszeres, halálos tartalmú fenyegetések érték, több alkalommal is fegyveres erőszakkal riogatták őket. Előfordult fizikai bántalmazás is, egy diák például vészkijárati kalapáccsal támadt egy másik tanulóra. A legsúlyosabb incidens májusban történt, amikor egy 16 éves diáklány késsel támadt rá egy tanárra a tanári szobában.
Az ügyészség közlése szerint a támadó meg akarta gyilkolni a pedagógust.
A rongálás mindennapossá vált: az iskola falait összefirkálják, az épületben emberi ürüléket és vizeletet is találtak. Nem először kellett közbelépni: már 2018-ban is különleges egységet vezényeltek ki, miután egy diákot fegyverrel láttak, bár akkor fegyvert nem találtak.
A Rajna-vidék-Pfalz tartományi belügy- és oktatási minisztérium „megelőzési csomagja” alapján a rendőrök előzetes bejelentés nélküli, rendszeres, időben behatárolt jelenléttel lesznek jelen az iskolában, kijelölt kapcsolattartókkal:
Közben újabb incidensek rázták meg az intézményt. A Tagesschau beszámolója szerint három, 13 és 15 év közötti diákot határozatlan időre kizártak az oktatásból, mert több napon át paprikaspray-t fújtak szét az iskolában. Az akciók során 40 diák és tanár sérült meg, öt tanulót kórházba kellett szállítani. Az egyik feltételezett elkövető, egy 15 éves fiú már ismert volt a rendőrség előtt.
A rendőrségi jelenlét ellenére is történt újabb eset: egy 13 éves diák petárdát gyújtott a szünetben az iskolaudvaron. Két tanuló fülfájásra panaszkodott, de további orvosi ellátásra nem volt szükség.
A Wochenblatt Reporter arról is beszámolt, hogy az iskola csatlakozott a „Iskola rasszizmus nélkül – iskola bátorsággal” hálózathoz, amelynek célja a diszkrimináció, zaklatás és erőszak visszaszorítása. Az intézmény védnökea Haluk Yumurtaci lett, aki antirasszizmus-trénerként és pedagógusként a demokratikus gondolkodás és az erőszakmentes iskolai kultúra erősítésén dolgozik majd.
A jelenség azonban túlmutat egyetlen intézmény falain.
Hivatalos adatok szerint 2024-ben az iskolai erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak 40 százaléka nem volt német állampolgár, a legnagyobb arányban szíriai útlevéllel rendelkező személyek szerepeltek a statisztikákban. Összesen 11 558 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 1 236 szíriai állampolgárt. A ludwigshafeni iskola így sokak szerint nem kivétel, hanem előképe annak, milyen irányba halad Németország közoktatása, ha a közbiztonsági problémák tartósan megoldatlanok maradnak.
