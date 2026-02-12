Egyetlen tanév alatt 118 feljelentés: Németország legveszélyesebb iskolája a közbiztonsági válság jelképe lett

A Karolina-Burger Realschule Plus esete újabb bizonyítéka annak, milyen mély válságba került a németországi iskolai közbiztonság. A ludwigshafeni intézményben egyetlen tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt, ezért rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be az iskola területén. Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapok erőszakhullámáról.

A pedagógusokat és diákokat rendszeres, halálos tartalmú fenyegetések érték, több alkalommal is fegyveres erőszakkal riogatták őket. Előfordult fizikai bántalmazás is, egy diák például vészkijárati kalapáccsal támadt egy másik tanulóra. A legsúlyosabb incidens májusban történt, amikor egy 16 éves diáklány késsel támadt rá egy tanárra a tanári szobában.