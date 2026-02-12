Ft
Most már nem titok: egy egész kontinenst áldoznának fel Brüsszelben Ukrajna kedvéért

2026. február 12. 09:20

Sokkoló, ami kiderült: a magyarok húsz év alatt nem kaptak annyit, mint amit Ukrajna most zsebre tesz.

2026. február 12. 09:20
A számok nem hazudnak, de olykor elképesztő távlatokat nyitnak meg. A Kontextus Cash Talk Extra legutóbbi adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Kohán Mátyás, a Mandiner külpolitikai újságírója olyan pénzügyi realitásokról rántották le a leplet, amelyek a 2026-os év derekán már nem csupán elméleti viták, hanem a mindennapjainkat húsbavágóan érintő tények. A téma ezúttal is Ukrajna volt, de nem a frontvonalak, hanem a brüsszeli kassza szemszögéből.

Szalai Piroska egy olyan összehasonlítással indította a beszélgetést, amely minden magyar választópolgárnak feladja a leckét: Ukrajna 2022 óta, tehát alig négy év alatt, közel háromszor akkora összeget kapott az Európai Uniótól, mint amennyit Magyarország a 2004-es csatlakozása óta eltelt húsz évben összesen. Ez a kijelentés még a sokat látott stúdióban is megállította a levegőt. Ha a konkrét számokat nézzük, a különbség még drasztikusabb: 

míg mi két évtizeden át építettük az országot az uniós kohéziós és agrárpénzekből, addig Kijevbe ömlik a támogatás, méghozzá olyan ütemben, ami mellett eltörpülnek bármely tagállamnak juttatott fejlesztési források.

A szakértő rámutatott, hogy amit ma Brüsszelben „segélyezésnek” hívnak, az valójában egy gigantikus, 1500 milliárd dolláros, azaz nagyjából 1300 milliárd eurós csomag, amit az ukránok találóan „ukrán jóléti programnak” neveztek el. Ez a megfogalmazás nem véletlen: itt már régen nem csak lőszerről vagy humanitárius segélyről van szó. Az Európai Unió adófizetői gyakorlatilag egy olyan ország szociális hálóját, nyugdíjait és állami működését finanszírozzák, amely nemhogy nem tagja a közösségnek, de a csatlakozási kritériumoktól is fényévekre van.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a 2026-os tervek szerint ez a folyamat nem lassul, sőt. Miközben a magyar kormány küzd a hazánknak jogosan járó forrásokért, addig az Unió már az ukrán igény benyújtása előtt is 360 milliárd eurós távlatokban gondolkodott Kijev kapcsán. Ez emelkedett meg 1500 milliárd dollárra. A kérdés már csak az, hogy miből? Ahogy Szalai Piroska fogalmazott, 

ha ezt az „ukrán jóléti programot” az Unió teljes gőzzel elindítja, akkor onnantól kezdve az Európai Unió összes többi tagországa „egy vasat sem kap” semmilyen más futó programra.

Ez a pénzügyi kannibalizmus az, ami a leginkább aggasztja a józanul gondolkodó elemzőket. Brüsszel gyakorlatilag feláldozza a saját tagállamai versenyképességét és jövőjét egy olyan geopolitikai játszma oltárán, amelynek a vége nem látszik, a költségei viszont már most is csillagászatiak. Hoppál Hunor műsorvezető felvetésére, miszerint ez egyfajta fordított Marshall-tervként is felfogható, a stúdió vendégei bólogattak, azzal a különbséggel, hogy ezt a számlát most nem egy külső hatalom, hanem maguk az európai polgárok fizetik, közös hitelfelvételeken keresztül.

A Cash Talk Extra adása rávilágított arra a feszültségre, ami Budapest és Brüsszel között feszül: miközben a magyar kormány a racionalitás és a nemzeti érdekek mentén próbálja fékezni ezt a mértéktelen pénzszórást, a brüsszeli elit már a következő ezerötszázmilliárdos tételt készíti elő. A 2026-os év nagy kérdése így nemcsak az, hogy meddig tart a háború, 

hanem az is, hogy meddig bírja még a szusszal az európai gazdaság az ukrán jólét finanszírozását.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

The Loner
•••
2026. február 12. 11:52 Szerkesztve
Ez a v̶é̶n̶ ̶s̶z̶i̶p̶i̶r̶t̶y̶ó̶ idős hölgy lassan több kárt okoz Európának, mint a második világháború összességében.
Válasz erre
0
0
Bicsike
2026. február 12. 11:43
A sátán arca!
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
•••
2026. február 12. 11:08 Szerkesztve
Az amcsik már reszketnek, az EU lesz az új világhatalom Ukrajna vezetésével...
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 12. 10:55
Kaja most adott interjút,hogy mielöbb vigyék az europai fiatalokat kiképzésre ukrajnába.Eszem megáll.
Válasz erre
0
0
