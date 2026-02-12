Most már nem titok: egy egész kontinenst áldoznának fel Brüsszelben Ukrajna kedvéért

A beszélgetés során elhangzott, hogy a 2026-os tervek szerint ez a folyamat nem lassul, sőt. Miközben a magyar kormány küzd a hazánknak jogosan járó forrásokért, addig az Unió már az ukrán igény benyújtása előtt is 360 milliárd eurós távlatokban gondolkodott Kijev kapcsán. Ez emelkedett meg 1500 milliárd dollárra. A kérdés már csak az, hogy miből? Ahogy Szalai Piroska fogalmazott,

ha ezt az „ukrán jóléti programot” az Unió teljes gőzzel elindítja, akkor onnantól kezdve az Európai Unió összes többi tagországa „egy vasat sem kap” semmilyen más futó programra.

Ez a pénzügyi kannibalizmus az, ami a leginkább aggasztja a józanul gondolkodó elemzőket. Brüsszel gyakorlatilag feláldozza a saját tagállamai versenyképességét és jövőjét egy olyan geopolitikai játszma oltárán, amelynek a vége nem látszik, a költségei viszont már most is csillagászatiak. Hoppál Hunor műsorvezető felvetésére, miszerint ez egyfajta fordított Marshall-tervként is felfogható, a stúdió vendégei bólogattak, azzal a különbséggel, hogy ezt a számlát most nem egy külső hatalom, hanem maguk az európai polgárok fizetik, közös hitelfelvételeken keresztül.

A Cash Talk Extra adása rávilágított arra a feszültségre, ami Budapest és Brüsszel között feszül: miközben a magyar kormány a racionalitás és a nemzeti érdekek mentén próbálja fékezni ezt a mértéktelen pénzszórást, a brüsszeli elit már a következő ezerötszázmilliárdos tételt készíti elő. A 2026-os év nagy kérdése így nemcsak az, hogy meddig tart a háború,