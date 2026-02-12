Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
költségvetés győr megszorítócsomag tiszás fekete dávid

Bevetésre kész az álcázott tiszás megszorítócsomag: ennek súlyos következményei lehetnek a lakosságra (VIDEÓ)

2026. február 12. 09:30

Dr. Fekete Dávid elárulta, hogy Győr beterjesztett költségvetési tervezete valójában egy tiszás megszorítócsomag.

2026. február 12. 09:30
null

Éles kritikát fogalmazott meg Győr fideszes önkormányzati képviselője, Dr. Fekete Dávid a város 2026-os költségvetési tervezetével kapcsolatban. A politikus – aki egyben a térség élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is – videóüzenetben reagált a polgármester által benyújtott javaslatra.

Álláspontja szerint a beterjesztett dokumentum „nem költségvetés, hanem egy tiszás megszorítócsomag”, amely súlyosan érintené a győri közszolgáltatásokat. Úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve

Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista sz*rságot.

amennyiben a közgyűlés elfogadná a tervezetet, az több városi intézmény működését is ellehetetlenítené.

A képviselő szerint a tervezet következményeként május 1-jétől be kellene zárni a sportlétesítményeket, köztük az uszodákat és a sportcsarnokokat. Ez – mint mondta – különösen hátrányosan érintené a sportoló fiatalokat és az iskolásokat.

Kritikával illette a városüzemeltetésre szánt források mértékét is. Dr Fekete Dávid elemzése alapján az erre tervezett összeg alig fele a tavalyi tényleges kiadásoknak, ami szerinte a közterületek állapotának romlásához vezetne.

A fideszes politikus egyértelművé tette: a javaslatot nem tudják támogatni.

 Ezt mi egyetlen szavazattal nem fogjuk támogatni” 

– jelentette ki.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. február 12. 10:33
Győr megint jól választott polgármestert, Akár elindulhat, a lejtőn is, majd eladósodás útjára is léphet. Mindezt úgy, hogy megint leépülhet, a város semmire nem lesz pénz Bp 2.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 12. 09:36
A lopott pénzt tegyétek vissza inkább a kasszába.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!