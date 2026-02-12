Bevetésre kész az álcázott tiszás megszorítócsomag: ennek súlyos következményei lehetnek a lakosságra (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Dr. Fekete Dávid elárulta, hogy Győr beterjesztett költségvetési tervezete valójában egy tiszás megszorítócsomag.
Éles kritikát fogalmazott meg Győr fideszes önkormányzati képviselője, Dr. Fekete Dávid a város 2026-os költségvetési tervezetével kapcsolatban. A politikus – aki egyben a térség élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is – videóüzenetben reagált a polgármester által benyújtott javaslatra.
Álláspontja szerint a beterjesztett dokumentum „nem költségvetés, hanem egy tiszás megszorítócsomag”, amely súlyosan érintené a győri közszolgáltatásokat. Úgy fogalmazott:
Kapcsolódó vélemény
Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista sz*rságot.
amennyiben a közgyűlés elfogadná a tervezetet, az több városi intézmény működését is ellehetetlenítené.
A képviselő szerint a tervezet következményeként május 1-jétől be kellene zárni a sportlétesítményeket, köztük az uszodákat és a sportcsarnokokat. Ez – mint mondta – különösen hátrányosan érintené a sportoló fiatalokat és az iskolásokat.
Kritikával illette a városüzemeltetésre szánt források mértékét is. Dr Fekete Dávid elemzése alapján az erre tervezett összeg alig fele a tavalyi tényleges kiadásoknak, ami szerinte a közterületek állapotának romlásához vezetne.
A fideszes politikus egyértelművé tette: a javaslatot nem tudják támogatni.
Ezt mi egyetlen szavazattal nem fogjuk támogatni”
– jelentette ki.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP