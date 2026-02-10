Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

a Telexen hatalmas betűkkel ki volt írva, hogy 16%-kal vezet a Tisza, és mondtam is Daninak, hogy jár rendszeresen a Telex-stúdióba: szóljon már, hogy ezt esetleg írják át, hogyha ő sem ért egyet ezzel az értelmezéssel” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

Róna Dánielék „a biztos pártválasztók körében mérnek, vagy állítanak 16%-os Tisza-előnyt”, azonban „a választáson nemcsak a biztos pártválasztók vesznek részt, hanem a bizonytalan, vagy rejtőzködő preferenciájú választók is” – mutatott rá.

A 21 Kutatóközpont büszke a 2024-es EP-választás megelőző, sikeres mérésére és Róna Dániel „ezt a reputációs előnyt minden alkalommal megpróbálja kihasználni.

Csakhogy közben van egy politikai feladatteljesítés is: a reményárusítás, esélyesség-menedzsment, amivel ezeket a 16%-os, állítólagos előnyöket meg kell fogalmazni, hogy a reményt fenntartsák a Tisza szavazótáborban, és ez ütközött ott”

– fejtette ki a műsorról szólva az elemző.