G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Róna Dániel Mráz Ágoston Sámuel Válasz Online

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

2026. február 10. 16:24

Ismét szembejött a valóság a baloldallal.

2026. február 10. 16:24
Mandiner
Mandiner

Közvélemény-kutatásokat értékelt egyik műsorában a Válasz Online, melynek két meghívott vendége Róna Dániel, a 21 Kutatóközponttól és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője voltak. A Mesterterv állandó szakértője műsorunkban is értékelte a vitát, és nem hagyta szó nélkül a Válasz Online „abszurd” húzását.

Mráz Ágoston Sámuel: felháborító, ahogy a Válasz Online közölte a beszélgetést

Elhatárolódott attól az állítástól Róna Dániel, hogy 16%-kal vezetne a Tisza”

– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel a fentebb említett beszélgetést. „Miközben beszélgettünk,

a Telexen hatalmas betűkkel ki volt írva, hogy 16%-kal vezet a Tisza, és mondtam is Daninak, hogy jár rendszeresen a Telex-stúdióba: szóljon már, hogy ezt esetleg írják át, hogyha ő sem ért egyet ezzel az értelmezéssel” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

Róna Dánielék „a biztos pártválasztók körében mérnek, vagy állítanak 16%-os Tisza-előnyt”, azonban „a választáson nemcsak a biztos pártválasztók vesznek részt, hanem a bizonytalan, vagy rejtőzködő preferenciájú választók is” – mutatott rá.

A 21 Kutatóközpont büszke a 2024-es EP-választás megelőző, sikeres mérésére és Róna Dániel „ezt a reputációs előnyt minden alkalommal megpróbálja kihasználni.

Csakhogy közben van egy politikai feladatteljesítés is: a reményárusítás, esélyesség-menedzsment, amivel ezeket a 16%-os, állítólagos előnyöket meg kell fogalmazni, hogy a reményt fenntartsák a Tisza szavazótáborban, és ez ütközött ott”

– fejtette ki a műsorról szólva az elemző.

„Azért mondta tehát szerintem azt, hogy akár a Fidesz is nyerhet, mert az meg a reputációs menedzsment oldaláról volt egy fontos állítás, hogy lehessen rá hivatkozni,

ha véletlenül Török Gábornak, G. Fodor Gábornak és nekem is igazam lenne, és a Fidesz győz a választáson, akkor azt tudja mondani, hogy ezt a lehetőséget ő is egyszer megfogalmazta egy vitaműsorban” – tette hozzá.

A Nézőpont Intézet vezetője ugyanakkor felháborítónak tartotta, ahogy a Válasz Online leközölte a beszélgetést:

Azt is mondta az adásban (Róna Dániel – a szerk.), hogy a Tiszának dolgozik a kutatóintézete. Majd a Válasz Online-on azt a címet adták, hogy Róna Dánielnek nincs pártkötődése. Teljes abszurditás! A hazugságnak egy olyan mértéke, amit a Válasz Online-nál megengednek magunknak, hogy felháborító!”

– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

blf2
2026. február 10. 18:37
A válasz onlájn nál? Akkor onlájn kell válaszolni rá!!!
tapir32
2026. február 10. 18:20
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Conduct
2026. február 10. 18:05 Szerkesztve
Samuszoponc,áprilisban kiderül.Ha igazat mondasz az is,ha hazudsz az is.Ti tényleg ebből éltek amit látunk tőletek?Havonta mennyi pénzébe kerül a magyar adófizetőknek ez a sok fingreszelő “politológus és szakértő?”
tapir32
2026. február 10. 17:57
EU-s pénzből, orosz gázt vásárol Ukrajna. Zselenszkij az oroszokat támogatja.
