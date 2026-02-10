Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Közvélemény-kutatásokat értékelt egyik műsorában a Válasz Online, melynek két meghívott vendége Róna Dániel, a 21 Kutatóközponttól és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője voltak. A Mesterterv állandó szakértője műsorunkban is értékelte a vitát, és nem hagyta szó nélkül a Válasz Online „abszurd” húzását.
Elhatárolódott attól az állítástól Róna Dániel, hogy 16%-kal vezetne a Tisza”
– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel a fentebb említett beszélgetést. „Miközben beszélgettünk,
a Telexen hatalmas betűkkel ki volt írva, hogy 16%-kal vezet a Tisza, és mondtam is Daninak, hogy jár rendszeresen a Telex-stúdióba: szóljon már, hogy ezt esetleg írják át, hogyha ő sem ért egyet ezzel az értelmezéssel” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.
Róna Dánielék „a biztos pártválasztók körében mérnek, vagy állítanak 16%-os Tisza-előnyt”, azonban „a választáson nemcsak a biztos pártválasztók vesznek részt, hanem a bizonytalan, vagy rejtőzködő preferenciájú választók is” – mutatott rá.
A 21 Kutatóközpont büszke a 2024-es EP-választás megelőző, sikeres mérésére és Róna Dániel „ezt a reputációs előnyt minden alkalommal megpróbálja kihasználni.
Csakhogy közben van egy politikai feladatteljesítés is: a reményárusítás, esélyesség-menedzsment, amivel ezeket a 16%-os, állítólagos előnyöket meg kell fogalmazni, hogy a reményt fenntartsák a Tisza szavazótáborban, és ez ütközött ott”
– fejtette ki a műsorról szólva az elemző.
„Azért mondta tehát szerintem azt, hogy akár a Fidesz is nyerhet, mert az meg a reputációs menedzsment oldaláról volt egy fontos állítás, hogy lehessen rá hivatkozni,
ha véletlenül Török Gábornak, G. Fodor Gábornak és nekem is igazam lenne, és a Fidesz győz a választáson, akkor azt tudja mondani, hogy ezt a lehetőséget ő is egyszer megfogalmazta egy vitaműsorban” – tette hozzá.
A Nézőpont Intézet vezetője ugyanakkor felháborítónak tartotta, ahogy a Válasz Online leközölte a beszélgetést:
Azt is mondta az adásban (Róna Dániel – a szerk.), hogy a Tiszának dolgozik a kutatóintézete. Majd a Válasz Online-on azt a címet adták, hogy Róna Dánielnek nincs pártkötődése. Teljes abszurditás! A hazugságnak egy olyan mértéke, amit a Válasz Online-nál megengednek magunknak, hogy felháborító!”
– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Képernyőfotó