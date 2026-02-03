Átjátszaná a várost Magyar Péternek – lerántották a leplet a győri polgármester balhézásáról

Hatalmas pofonba szaladt bele a balos polgármester: milliárdos sikkasztást kiáltott, de kiderült az igazság
Totális égés Győrben: megvan az 1,7 milliárd, egy fillér sem hiányzik – porig rombolták Pintér Bence vádjait.
Pintér Bence sikkasztással vádaskodik és feloszlatná a közgyűlést, de kijózanító választ kapott.
„A polgármester egy előre tervezett támadást indított a város két legnagyobb üzemeltető cége ellen az elmúlt két napban, és hamis vádakkal igyekszik ellehetetleníteni a város működését.
Mindezt egy politikai alku miatt, amit Magyar Péterrel kötött – ez teljesen egyértelmű”
– fejtette ki a Mandiner megkeresésére Fekete Dávid győri fideszes képviselő, a Városstratégiai Bizottság elnöke.
Hozzátette, hogy Pintér Bence
most mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen módon átjátssza ezt a várost a Tiszának.
Rátámadt a cégeinkre, rátámadt azokra a helyi lokálpatrióta vállalkozókra, akik évtizedek óta dolgoznak azért, hogy a rendezvényeinket meg tudjuk tartani vagy a sportlétesítményeinket tudjuk üzemeltetni.”
Felháborító, hogy neki semmit nem jelent az elmúlt évek győri sikertörténete és az az összefogás, ami Győrben kialakult, és a Magyar Péterrel kötött politikai alku miatt ezt képes felrúgni”
– hangoztatta Fekete Dávid.
A képviselő kijelentette: „Győrnek békére, nyugalomra, fejlődésre van szüksége, és nem egy ilyen belpolitikai zavarkeltésre, amit a polgármester végez.”
Azzal kapcsolatban, hogy a baloldali polgármester a közgyűlés feloszlatását kezdeményezte, Fekete Dávid lapunknak úgy fogalmazott: „Mindenki tartsa tiszteletben azt a választási eredményt, ami 2024. május 9-én született. A polgármester láthatóan nem ezt akarja.”
Hozzátette: „De
ha mindenképpen új választást szeretne, ott a lehetőség, hogy lemondjon a polgármesteri székéről, és akkor a város majd választ új polgármestert.”
Ahogy arról korábban írtunk,
Pintér Bence, Győr baloldali polgármestere kedden Facebook-oldalán azt közölte, kezdeményezi a fideszes közgyűlés feloszlatását, mert állítása szerint a közgyűlés felügyeletében álló Győr-Szol Zrt. kezelésében 1,7 milliárd forint eltűnt az önkormányzat lakáskasszájából.
A polgármester feljelentést is tett az ügyben Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen.
A Győr-Szol azonban a polgármester vádjaira válaszul kiadott egy közleményt, amelyben dokumentumokkal mutatták be, hogy nincs szó semmiféle eltűnt pénzről.
Leszögezték: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba