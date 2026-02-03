Ft
győr Tisza Párt magyar péter pintér bence fekete dávid

Átjátszaná a várost Magyar Péternek – lerántották a leplet a győri polgármester balhézásáról

2026. február 03. 14:18

Pintér Bence sikkasztással vádaskodik és feloszlatná a közgyűlést, de kijózanító választ kapott.

2026. február 03. 14:18
null

„A polgármester egy előre tervezett támadást indított a város két legnagyobb üzemeltető cége ellen az elmúlt két napban, és hamis vádakkal igyekszik ellehetetleníteni a város működését. 

Mindezt egy politikai alku miatt, amit Magyar Péterrel kötött – ez teljesen egyértelmű” 

– fejtette ki a Mandiner megkeresésére Fekete Dávid győri fideszes képviselő, a Városstratégiai Bizottság elnöke.

Hozzátette, hogy Pintér Bence 

most mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen módon átjátssza ezt a várost a Tiszának. 

Rátámadt a cégeinkre, rátámadt azokra a helyi lokálpatrióta vállalkozókra, akik évtizedek óta dolgoznak azért, hogy a rendezvényeinket meg tudjuk tartani vagy a sportlétesítményeinket tudjuk üzemeltetni.”

Felháborító, hogy neki semmit nem jelent az elmúlt évek győri sikertörténete és az az összefogás, ami Győrben kialakult, és a Magyar Péterrel kötött politikai alku miatt ezt képes felrúgni” 

– hangoztatta Fekete Dávid.

A képviselő kijelentette: „Győrnek békére, nyugalomra, fejlődésre van szüksége, és nem egy ilyen belpolitikai zavarkeltésre, amit a polgármester végez.”

Azzal kapcsolatban, hogy a baloldali polgármester a közgyűlés feloszlatását kezdeményezte, Fekete Dávid lapunknak úgy fogalmazott: „Mindenki tartsa tiszteletben azt a választási eredményt, ami 2024. május 9-én született. A polgármester láthatóan nem ezt akarja.”

Hozzátette: „De 

ha mindenképpen új választást szeretne, ott a lehetőség, hogy lemondjon a polgármesteri székéről, és akkor a város majd választ új polgármestert.”

Ahogy arról korábban írtunk

Pintér Bence, Győr baloldali polgármestere kedden Facebook-oldalán azt közölte, kezdeményezi a fideszes közgyűlés feloszlatását, mert állítása szerint a közgyűlés felügyeletében álló Győr-Szol Zrt. kezelésében 1,7 milliárd forint eltűnt az önkormányzat lakáskasszájából.

A polgármester feljelentést is tett az ügyben Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen.

A Győr-Szol azonban a polgármester vádjaira válaszul kiadott egy közleményt, amelyben dokumentumokkal mutatták be, hogy nincs szó semmiféle eltűnt pénzről. 

Leszögezték: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

