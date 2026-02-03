Hatalmas pofonba szaladt bele a balos polgármester: milliárdos sikkasztást kiáltott, de kiderült az igazság

Reagált a városi cég: Minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik

A Győr-Szol közleményben reagált a polgármester állításaira „A hamis vádakkal szemben itt az IGAZSÁG – Reakció Pintér Bence támadó posztjára” címmel. Aláhúzták: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.

Mint fogalmaztak: „A közvélemény félrevezetése helyett indokolt lenne a szerződés tényleges tartalmáról beszélni. A riogatás nem pótolja a tényeket, így társaságunk a tisztánlátás érdekében reagál a polgármester szakmaiságot nélkülöző, vélhetően politikai indíttatású támadására”.

A közérthetőség kedvéért hozzátették: „a polgármester által megfogalmazott vádakkal szemben a Győr-Szol Zrt. az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.”