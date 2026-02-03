Ft
győr pintér bence győr - szol zrt

Hatalmas pofonba szaladt bele a balos polgármester: milliárdos sikkasztást kiáltott, de kiderült az igazság

2026. február 03. 13:48

Totális égés Győrben: megvan az 1,7 milliárd, egy fillér sem hiányzik – porig rombolták Pintér Bence vádjait.

2026. február 03. 13:48
null

Pintér Bence, Győr baloldali polgármestere kedden Facebook-oldalán azt közölte, kezdeményezi a fideszes közgyűlés feloszlatását. 

Azzal érvelt, hogy a közgyűlés felügyeletében álló Győr-Szol Zrt. kezelésében 1,7 milliárd forint eltűnt az önkormányzat lakáskasszájából. 

A polgármester szerint az ügy kimeríti a Büntető Törvénykönyv szerinti legmagasabb fokozatú sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúját, az irányítási és felügyeleti szervek magatartása vonatkozásában pedig bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel, ezért feljelentést tett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen.

Pintér Bence szerint a Győr-Szol vezetői nem tudták neki megmondani, hogy a cég beszámolójának mely sorából derül ki, hogy a lakáskassza kétmilliárdos összege rendelkezésre áll.

Reagált a városi cég: Minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik

A Győr-Szol közleményben reagált a polgármester állításaira „A hamis vádakkal szemben itt az IGAZSÁG – Reakció Pintér Bence támadó posztjára” címmel. Aláhúzták: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.

Mint fogalmaztak: „A közvélemény félrevezetése helyett indokolt lenne a szerződés tényleges tartalmáról beszélni. A riogatás nem pótolja a tényeket, így társaságunk a tisztánlátás érdekében reagál a polgármester szakmaiságot nélkülöző, vélhetően politikai indíttatású támadására”.

A közérthetőség kedvéért hozzátették: „a polgármester által megfogalmazott vádakkal szemben a Győr-Szol Zrt. az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.”

Kifejtették: „A szerződés, amelyről szó van, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. között 2018. május 7-én létrejött Megbízási és Vállalkozási Szerződés. Ez egyértelműen rögzíti a bérleti díjak kezelésének és elszámolásának szabályait.”

Rámutattak: „A szerződés nem írja elő elkülönített bankszámla vagy bankbetét fenntartását, kizárólag elkülönített nyilvántartást és havi, teljes körű,  főkönyvi elszámolási kötelezettséget, amit eddig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kifogásolt egyszer sem. A szerződés 5.8. pontja alapján a Megbízó és Megbízott közötti ingatlankezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása pénzmozgás nélkül történik.”

Összefoglalva aláhúzták:

  • nem sérült a szerződési kötelezettség,
    nem áll fenn szabálytalanság.
    az ingatlanokkal kapcsolatos feladatellátásra biztosított a pénzügyi fedezet

Közleményükhöz mellékelték a vonatkozó szerződés részleteit, és társaságuk főkönyvi kivonatát is. 

Hangsúlyozták: „A tények meg nem értése, tudatos vagy hozzá nem értésből fakadó félremagyarázása alkalmas a lakosság félrevezetésére, félelemkeltésre. 

Ismételten kérjük polgármester úrtól: szakmai egyeztetésekre törekedjen a közösségi médiában való kommunikáció helyett.”

Közleményük zárásaként úgy fogalmaztak: 

Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a városvezetés valótlan információkat közölt, melyek alkalmasak arra, hogy rossz színben tűntessék fel társaságunkat, ezért a szükséges jogi lépéseket megtesszük.”

Alább közöljük a Győr-Szol által nyilvánosságra hozott dokumentumokat:

Forrás: gyorszol.hu
Forrás: gyorszol.hu
Forrás: gyorszol.hu
Forrás: gyorszol.hu

Nyitókép: Pintér Bence Facebook-oldala

 

Perczel Éva
2026. február 03. 14:41
Pintér Bencét feljelenteni rágalamzásért! Ha indult eljárás is akkor, hamis vád bűntette miatt is felelnie kell!
Válasz erre
5
0
regi-nyarakon21
2026. február 03. 14:41
Erre képes az ellenzék. Mint a fővezére, ő is vádaskodik, rágalmaz, és közben bűncselekményt követ el. Szégyen!!!
Válasz erre
3
0
lendvaiildiko
2026. február 03. 14:23
Mondjon le, indítsanak ellene eljárást hamis vád miatt!
Válasz erre
5
0
pollip
2026. február 03. 14:18
Visszaütött a hozzá nem értés , ami rosszindulattal párosult.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!