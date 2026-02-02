Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta

Amikor Rónai Egon pontatlanul idézett Orbán Viktornak egy szegénységi statisztikát, mire a miniszterelnök mondta, hogy szerinte téves az adat, de nézzenek utána, aztán térjenek vissza rá legközelebb, azon hetekig szörnyülködött minden valamirevaló tiszás megmondóember, mondván: hallatlan, hogy Orbán ennyire nincs képben (máig sem világos, mennyiben a hozzá nem értés jele, ha valaki helyesen észleli, hogy nem megfelelő adatot mondanak neki, de nem kezd agresszívan vitatkozni, hanem a tények ellenőrzésére buzdít).

Erre most, hogy Kapitány István szekunder szégyent okozó módon beszél olyasmiről, aminek szemmel láthatóan nem nézett utána,

méghozzá úgy, hogy nem Rónai Egon szegezett neki egy félresikerült kérdést, hanem ő maga tartotta fontosnak elmondani, hogy mi itt a pálya – most hallgat a máskor oly kényes tömeg; a Lakmusz tényellenőre az egyetlen, aki felhördül.

Kapitány mondatával ugye eleve van egy olyan probléma, hogy egy konkrét pozitív számadatot hasonlít össze egy szubjektív, negatív benyomásával – ez már a kocsmapultnál is elég komolytalannak hatna („nekem 130-as az IQ-m, te viszont szerintem buta vagy”); de ráadásul egy olyan párt politikusaként állítja, hogy nem lát hazaköltözőket, amely párt kevéske embere közül rajta kívül például