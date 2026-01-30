„Orsós gének, avagy a csuti disznó” – mutatjuk, kik és hogyan „védik” most a Tiszánál a hazai cigányságot

(ugyanott mozgásterapeuta, családmentor, sószoba és „anyaakadémia” szintén elérhető); mindet a zömében állami támogatásokból és pályázati pénzekből gazdálkodó szeretetszolgálat hozta létre és tartja fenn.
A rendőrség által szervezett „Roma Police Café” keretében a lakosok, az iskola vezetői, a családjóléti szolgálat munkatársai és egyéb résztvevők tematikus rendezvényeken, interaktívan dolgozhatnak fel olyan kérdésköröket, mint a családon belüli erőszak, a drogprevenció, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek mindennapjai –
tipikusan olyan kezdeményezés ez, amely ha más országban lenne, az összes Vakmajom bezzegezve posztolná ki nekünk, boldogabb vidékek innovatív ötleteként.
De így, hogy ott van Tiszabőn (és Kőbányán és Dorogon és Pásztón és Kiskunhalason satöbbi), mintha nem akaródzna felfigyelni rá.
Lásd még a tiszabői szociális napelemparkot – hallott róla valaki? Én szégyellem, de nem, pedig 2024-ben 19 további is létesült szerte az országban, uniós források bevonásával, rászoruló kisgyermekes családokat és egyedül élő időseket segítve. A vonatkozó Youtube-videókon eddig 197 és 367 közötti számú megtekintés van, a Facebookon rá se igen lelni a hírére;