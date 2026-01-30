„Orsós gének, avagy a csuti disznó” – mutatjuk, kik és hogyan „védik” most a Tiszánál a hazai cigányságot

Főzőhelyiség ma már minden lakásban van, fürdőszoba az egyötödükben – 2001 és 2011 között ezek az arányok is csak romlottak, 2011-ben még a lakások csupán szűk 11 százaléka volt fürdőszobás.

Az iskolázottság tekintetében hasonló tendenciákat látunk: míg 2001 és 2011 között Csenyétén a semmilyen végzettséggel nem rendelkezők eleve magas aránya tovább nőtt, 2011 óta az általános iskolát elvégzettek száma megugrott, miközben a szakképzettséget szerzők aránya is megkétszereződött. Nagyon kevés van belőlük továbbra is, igen – a változás azonban nyilvánvalóan pozitív. Aki bírja értelmezni a „munkaalapú gazdaság” fogalmát, az azon már meg sem lepődik, hogy

míg a faluban 2001 és 2011 között az „ellátásban részesülő inaktívak” száma nőtt, 2011 óta érdemben csökkent: 2011-ben 26 csenyétei volt foglalkoztatotti státuszban, 2020-ban nyolcvan.

Tényleg ideje lenne, hogy valaki precízen elmagyarázza, miért is kellene kötelezően tiszásnak lenni ott, ahol a legnagyobb nyomorban is teremtődik munkalehetőség.

Vagy nézzük a szintén halmozottan hátrányos helyzetű Tiszabőt, amelyről 2012-ben a Magyar Narancs „Egy falu összeomlás után” címmel közölt riportot.