10. 31.
péntek
Ez egyre gyanúsabb: újabb részletek derültek ki a Tisza titkos kampánybunkeréről

2025. október 31. 10:42

A Tisza Párt honlapján semmilyen nyomát nem találni annak, hogy milyen funkciót tölt be a Szépvölgyi úton található irodaház.

2025. október 31. 10:42
null

„Azon a helyen vagyunk most, ahol felelőtlen, felkészületlen, hataloméhes emberek napról napra azon gondolkodnak, miként tudnának eleget tenni brüsszeli gazdáiknak, és miként tudnák tönkretenni Magyarországot. A totálisan alkalmatlanok gyülekezeténél vagyunk a Tisza nevű fantompárt eddig titkolt székházánál, a Szépvölgyi úton”hangzott el a Fidelitas csütörtöki tájékoztatóján, ahol a jobboldali fiatalok a háborúpárti politikusok ellen tiltakozó molinóval jelentek meg. Mint ismert, a szervezet petíciót indított „Nem a mi háborúnk!” címmel.

A Ripost helyszíni beszámolója szerint a Fidelitas azelőtt az épület előtt állította fel a molinót, amely Magyar Péterék eddig eltitkolt központjaként üzemel. Korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakba akasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől, és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.

A Magyar Nemzet azt írja, a Fidelitas sajtótájékoztatóján csak „Tisza-bunkerként” emlegetett irodaházról eddig nem beszéltek Magyar Péterék. 

A Tisztelet és Szabadság Párt, tehát a Tisza Párt székhelye hivatalosan továbbra is Egerben, a Dobó István utca 16. szám alatt, egy lángosozó felett van. 

Ez szerepel a bírósági nyilvántartásban, illetve az, hogy a párt taglétszáma a legfrissebb adatok szerint 81 főre bővült. Kétséges, hogy a párt tagjai és az alkalmazottai az egri címen találkoznának, dolgoznának, de az irataikat, számláikat ott kell raktározni, mert az elfogadott bejelentésük alapján az a nyilvántartott székhelycímük.

A Magyar Nemzet szerint 

a Tisza Párt honlapján semmilyen nyomát nem találni annak, hogy milyen funkciót tölt be a Szépvölgyi úton található irodaház. 

A weboldalon semmilyen nyoma nincs annak, hogy hivatalosan a Tiszához kötődne az épület. Hosszas keresgélés után a Tisza Párt webshopjában lehet találni egy címet, amely az Árad a Tisza Kft.-hez köthető, ám a cég székhelye Budapesten, a Lajos utca 96. szám alatt található.

Kérdéssel fordultunk a Tisza Párthoz, hogy meg tudják-e erősíteni, valóban központként használják-e a Szépvölgyi úti ingatlant. Amennyiben választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Nem a mi háborúnk! – a Fidelitas üzent a Tisza Pártnak és a háborúpárti politikusoknak

Mohácsy István, a szervezet elnöke kiemelte, azért jöttek ide, hogy átadják a magyar fiatalság rájuk bízott üzenetét:

  • „Mi, magyar fiatalok nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
  • Mi, magyar fiatalok élni akarunk! Mi Magyarországért akarunk élni!
  • Nem kérünk a Tisza nevű fantompárt háborús agymenéseiből, nem kérünk Ruszin-Szendi Romulusz háború iránti sóvárgásából.”

Úgy folytatta, döbbenetes, de ez a bukott katona a közelmúltban arról beszélt, „hogy azonnal berántana minket, magyar fiatalokat sorkatonának. Ez a bukott katona a háború vágóhídjára küldené a magyar fiatalokat!

Egy bukott katona úgy gondolja, hogy a magyar fiatalokat feláldozhatóak Ukrajnáért. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk és mi, magyarok nem is fogunk részt venni benne”.

A Fidelitas első embere azt is elmondta, látják az Európai Unió döntő többségének háborús őrjöngését, hiszen Horvátország már visszavezette a kötelező sorkatonaságot, és a németek is ezt tervezik. „Tudjuk, hogy Európai Unió napról-napra elképesztő összeggel finanszírozza az öldöklést” – fogalmazott Mohácsy, ismételten jelezve, hogy ez nem a magyarok háborúja,

s ezért indították el az online petíciójukat „Nem a mi háborúnk!” címmel: „nekünk az élet és a családalapítás a célunk, nem az értelmetlen halál a fronton.”

Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

Nyitókép: Fidelitas
 

2025. október 31. 11:11
Ki védi meg az EU-t az állig felfegyverzett Ukrajnától? Ukrajna nagyobb fenyegetés az EU-ra nézve mint az oroszok. Zelenszkijjel egy fasiszta, gengszter rezsim, az ukrán maffia jutott hatalomra Ukrajnában. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. Magyar Péter ezt támogatja.
