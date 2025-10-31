Ez egyre gyanúsabb: újabb részletek derültek ki a Tisza titkos kampánybunkeréről

A Ripost helyszíni beszámolója szerint a Fidelitas azelőtt az épület előtt állította fel a molinót, amely Magyar Péterék eddig eltitkolt központjaként üzemel. Korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakba akasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől, és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.

A Magyar Nemzet azt írja, a Fidelitas sajtótájékoztatóján csak „Tisza-bunkerként” emlegetett irodaházról eddig nem beszéltek Magyar Péterék.

A Tisztelet és Szabadság Párt, tehát a Tisza Párt székhelye hivatalosan továbbra is Egerben, a Dobó István utca 16. szám alatt, egy lángosozó felett van.