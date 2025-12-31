Ft
tiktok emmanuel macron snapchatt facebook franciaország közösségi média

Franciaország drasztikus lépésre készül: betilthatják a közösségi média használatát a tinédzsereknél

2025. december 31. 18:23

A tiltás a Facebookot, a Snapchattet és a TikTokot is érintené, és a 15 és 18 éves kor közöttiek középiskolai mobiltelefon használatát is korlátozná.

2025. december 31. 18:23
null

Franciaország a 2026-os tanévtől tervezi a közösségi média használatának betiltását a 15 év alattiak számára, követve Ausztrália példáját – írta a Guardian.

A francia kormány által elkészített törvénytervezetet a következő napokban jogi ellenőrzésre nyújtják be, és várhatóan az év elején vitára kerül a parlamentben.

A tiltás a Facebookot, Snapchattet, TikTokot és a YouTube-ot is érinti, és a 15 és 18 éves kor közöttiek középiskolai mobiltelefon használatát is korlátozná.

A francia elnök, Emmanuel Macron az elmúlt hetekben többször hangsúlyozta, hogy a túlzott képernyőidő negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményeket és a mentális egészséget.

A tervezet célja, hogy védelmet nyújtson a fiataloknak az online zaklatás, a nem megfelelő tartalom és az alvászavarok ellen és, hogy összhangban legyen az EU Digitális Szolgáltatások Törvényével. A francia parlamenti vizsgálat szerint a TikTok pszichológiai hatásai „lassú méregként” hatnak a gyerekekre, az algoritmusok révén pedig a fiatalok egy olyan „buborékban” léteznek, amely a káros tartalmak további fogyasztását segíti elő.

Több ország, köztük Dánia, Norvégia és Malajzia is fontolgat hasonló intézkedéseket, miután Ausztrália világelsőként már bevezette a tiltást a 16 év alattiak számára.

A törvénytervezet emellett éjszakai digitális kijárási tilalmat is javasolna a 15–18 évesek számára, így a közösségi média használata 22:00 és 08:00 között nem lenne elérhető.

Nyitókép: Saeed KHAN / AFP

