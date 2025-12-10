Ft
12. 10.
szerda
közösségi oldalak közösségi médiahasználat Ausztrália kiskorúak

Ausztráliában mától betiltják a közösségi oldalakat a gyerekeknek

2025. december 10. 11:39

Szerdán reggel több százezer ausztrál tinédzser szembesült azzal, hogy közösségi fiókjai nem működnek, vagy teljesen eltűntek. A világ egyik legszigorúbb szabályozása értelmében Ausztrália mostantól megtiltja a 16 év alattiak számára a közösségi szolgáltatások használatát.

2025. december 10. 11:39
null

Szerdára virradóra fiatalok tízezrei találták magukat kiléptetve vagy véglegesen letiltva számos online platformon: Ausztrália új törvénye mától minden 16 év alatti számára megtiltja a közösségi oldalak használatát. A kormány célja, hogy megóvja a gyerekeket azoktól a hatásoktól, amelyek szerintük az utóbbi években „megragadták egy generáció elméjét és életét”, ahogyan azt a The New York Times is összefoglalta. A lépés nagysága nemzetközi mércével is rendkívüli, a világ egyik legszigorúbb online korlátozásának számít.

Ausztrália közösségi média szabályozása mától tiltja a 16 év alattiak fiókjait. A világ egyik legszigorúbb gyermekvédelmi rendszere lépett életbe.
Ausztrália közösségi média szabályozása mától tiltja a 16 év alattiak fiókjait. A világ egyik legszigorúbb gyermekvédelmi rendszere lépett életbe.
Forrás: DAVID GRAY / AFP

Ausztrália a globális szabályozás élére áll

A teljes tiltást egy éve fogadta el a törvényhozás, ám már akkor is élénk viták övezték. A rendelkezés tíz nagy platformot érint: 

  • a Facebookot, 
  • az Instagramot, 
  • a Snapchatet, 
  • a TikTokot, 
  • a YouTube-ot, 
  • a Redditet, 
  • a Kicket, 
  • a Twitch-et, 
  • a Threadset 
  • és az X-et. 

A cégek kötelesek felmérni, kik a 16 év alatti felhasználók, majd ezeket a fiókokat deaktiválni. Aki ezt elmulasztja, akár 49,5 millió ausztrál dollár bírságot is kaphat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak saját rendszereikben kell felismerniük a kiskorúakat. Néhány platform már a határidő előtt megkezdte a teljes fióktörlést. Több tizenéves arról számolt be, hogy életkoruk ellenőrzésére automatizált arcelemzést kaptak – ám ez sokszor pontatlanul működött, és téves becsléseket adott.

A miniszterelnök, Anthony Albanese szerint az ország tudatosan vállalja a vezető szerepet a technológiai óriásokkal szembeni fellépésben. 

Ez az egyik legnagyobb társadalmi és kulturális változás, amellyel a nemzetünk szembenézett

– mondta. Hozzátette, hogy a reform hosszú hónapokon át világszerte érezhető következményekkel jár majd, és nemcsak a mostani generációt, hanem a következőket is befolyásolja. A kormánykommunikáció szerint a döntés nem elszigetelt, hiszen az ENSZ-ben is élénk érdeklődés fogadta. A kommunikációs miniszter, Anika Wells arról beszélt, hogy több állam – köztük Dánia és Malajzia – már tervezi a hasonló korlátozások bevezetését.

Komoly elvárások a cégek felé, adatgyűjtés a kormány részéről

A törvény előírja, hogy a techcégeknek jelentenie kell, hány kiskorút találtak a tilalom előtt és után, majd minden hónapban új adatokat kell közölniük. A szabályozás azonban úgy fogalmaz: 

nem kérhetik kizárólag személyi igazolvány bemutatását életkor igazolására, mivel az sértené a felhasználók magánéletét.

Az ország online biztonságért felelős biztosa, Julie Inman Grant bejelentette, hogy nagyszabású kutatás indul a tiltás hosszú távú következményeiről. A hatóság többek között a fiatalok alvását, társas kapcsolatait, iskolai teljesítményét és antidepresszáns-használatát vizsgálja majd. 

Hangsúlyozta: 2024-ben a 13–15 évesek 95 százaléka használt közösségi médiát, így a korlátozás hatása óriási társadalmi kísérletnek is tekinthető.

A döntés ugyanakkor azt is megmutatta, milyen népszerűek a platformok a fiatalok körében. Egy 15 éves fiú, Luca Hagop például arról számolt be, hogy mire hazaért az iskolai táborból, a Snapchat- és Facebook-fiókja már nem működött, de az Instagramot és a YouTube-ot továbbra is használhatta. A jelenséget vállrándítással fogadta, mert – ahogy apja elmondta – a két utóbbi érdekli igazán.

Tiltakozás, jogi csaták, súlyos kritikák

A törvény életbe lépését nemcsak technikai, hanem jogi és emberi jogi viták is kísérik. Két ausztrál tinédzser már az indulás előtt alkotmányos panaszt nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a tiltás sérti a politikai kommunikációhoz való jogukat. Ausztrál sajtóhírek szerint a Reddit szintén perre készül. Emberi jogi szervezetek attól tartanak, hogy a teljes tiltás épp az ellenkező hatást váltja ki. Az Amnesty International közleményében azt írta: 

Sok fiatal bizonyára meg fogja találni a módját a tiltás kijátszásának, és így titokban ugyanazoknak a veszélyeknek lesznek kitéve. Ez még nagyobb kockázatot jelenthet.

A kritikusok szerint a szigor különösen hátrányosan érintheti a távoli térségekben élő gyerekeket, a fogyatékossággal élő fiatalokat vagy azokat a kisebbségi közösségeket, akik számára a közösségi média fontos kapcsolódási pontot jelent. A vitákból az is kiderül, hogy a szabályozás messze nem old meg minden problémát. Sokan arra figyelmeztetnek: a tiltás nem csökkenti automatikusan az online veszélyeket, csupán a látható térből tolhatja át őket rejtettebb, kevésbé szabályozott szegletekbe.

Nyitókép: David GRAY / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tippmann-M4-223
2025. december 10. 14:17
7-es cikkelyes eljárást Ausztria ellen, de azonnal.............................
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 10. 14:02
Ha valamit mondasz, vállald ! Ha nem tetszik, ne használd !
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 10. 14:00
MaBaker Ha azt hiszed MA az internet ANONIM, hülyébb vagy , mint gondoltam..... minden állam bármikor elér téged a nyílt weben. a"közösségi oldalakon" a Dark Web talán nem annyira elérhető..
Válasz erre
0
0
MaBaker
2025. december 10. 12:43
Nem a gyermekek védelme a lényeg itt, mint ahogy a gyermekvédelem miatt betiltott pride esetében sem a biztonságunkat szolgálta az AI kamerás megfigyelés legalizálása. Az ausztrál politikai elit egyszerűen meg akarja szüntetni az internet anonimitását. Totális kontrollt akarnak az emberek gondolatai felett.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!