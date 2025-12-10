Ausztráliában mától betiltják a közösségi oldalakat a gyerekeknek

A cégek kötelesek felmérni, kik a 16 év alatti felhasználók, majd ezeket a fiókokat deaktiválni. Aki ezt elmulasztja, akár 49,5 millió ausztrál dollár bírságot is kaphat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak saját rendszereikben kell felismerniük a kiskorúakat. Néhány platform már a határidő előtt megkezdte a teljes fióktörlést. Több tizenéves arról számolt be, hogy életkoruk ellenőrzésére automatizált arcelemzést kaptak – ám ez sokszor pontatlanul működött, és téves becsléseket adott.

A miniszterelnök, Anthony Albanese szerint az ország tudatosan vállalja a vezető szerepet a technológiai óriásokkal szembeni fellépésben.

Ez az egyik legnagyobb társadalmi és kulturális változás, amellyel a nemzetünk szembenézett

– mondta. Hozzátette, hogy a reform hosszú hónapokon át világszerte érezhető következményekkel jár majd, és nemcsak a mostani generációt, hanem a következőket is befolyásolja. A kormánykommunikáció szerint a döntés nem elszigetelt, hiszen az ENSZ-ben is élénk érdeklődés fogadta. A kommunikációs miniszter, Anika Wells arról beszélt, hogy több állam – köztük Dánia és Malajzia – már tervezi a hasonló korlátozások bevezetését.