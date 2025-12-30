Ft
12. 30.
kedd
Elhunyt Petrovai László

Elhunyt Petrovai László

2025. december 30. 14:31

Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere 59 évet élt.

2025. december 30. 14:31
„Mély megrendüléssel búcsúzunk Petrovai László alpolgármester úrtól, aki 59 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Távozása pótolhatatlan veszteség a kerület közössége, a szakmája és mindazok számára, akik ismerték és tisztelték” – olvasható Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármesterének Facebook-bejegyzésében

A poszt szerint Petrovai László 2010 óta önkormányzati képviselőként, 2019 októberétől második ciklusában alpolgármesterként szolgálta a kerületet. Építészmérnökként, tanárként a jövőt tervezte, oktatta, közszolgálati munkájában pedig következetesen a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Szenvedélyes és kitartó harcosa volt a környezetvédelemnek, valamint az épített örökség megóvásának. 

Nyitókép: Facebook

 

Fer70
2025. december 30. 15:05
:-( Részvétem a családnak.
auditorium
2025. december 30. 14:58
Rossz olvasni mennyi ötvenes-hatvanas férfi húnyt el mostanában Mo-n. A "hirtelenség" szivroham lehet. Ha hivnak időben mentőt és a mentő 1O-15 perc alatt érkezik és fél órán belül a beteg a kardiológiára kerül, akkor megmenthető. Minden perc számit. A "tragikus hirtelenség" öngyilkosságot szokott takarni. A "hosszú betegség után" pedig általában gyógyithatatlan betegséget jelent. RIP - ezen kellene javitani otthon. Az én apám is 52 évet élt... az utcánkban szintén nem volt 6O éven felüli férfi vagy még annyi sem. A nők hosszabb életűek vagy talán jobban vigyáznak magukra ???
