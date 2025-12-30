Elhunyt Petrovai László

„Mély megrendüléssel búcsúzunk Petrovai László alpolgármester úrtól, aki 59 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Távozása pótolhatatlan veszteség a kerület közössége, a szakmája és mindazok számára, akik ismerték és tisztelték” – olvasható Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármesterének Facebook-bejegyzésében.

A poszt szerint Petrovai László 2010 óta önkormányzati képviselőként, 2019 októberétől második ciklusában alpolgármesterként szolgálta a kerületet. Építészmérnökként, tanárként a jövőt tervezte, oktatta, közszolgálati munkájában pedig következetesen a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Szenvedélyes és kitartó harcosa volt a környezetvédelemnek, valamint az épített örökség megóvásának.