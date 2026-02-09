Szintet léptek Dobrevék: a DK a rács mögé került alpolgármestert indítja Fejér megyében

A NAV házkutatást tartott Újpest DK-s alpolgármesterénél
Az adónyomozók az ellenzéki politikus gyanús házfelújításával kapcsolatban kerestek iratokat.
Dobrev Klára politikai indíttatásúnak nevezte az alpolgármester elleni eljárást.
Mezei Zsoltot indítja a DK országgyűlési képviselő-jelöltként Fejér megye 5. választókörzetében, jelentette be hétfőn dunaújvárosi fórumán Dobrev Klára – írja a 24.hu. A párt elnöke leszögezte: kiállnak a dunaújvárosi alpolgármester mellett, aki ellen Dobrev szerint azért indítottak „koncepciós eljárást”, mert a kormány „meg akarja semmisíteni a baloldalt”.
Mezei Zsolt letartóztatását február elején rendelte el a bíróság harminc napra korrupció gyanúja miatt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint az alpolgármestert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják egy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ügyben:
a gyanú szerint pénzt kért és kapott egy cégvezetőtől a szerződés elnyeréséért
– írja a lap.
A politikusnál házkutatást tartottak, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A nyomozás szerint később jóval nagyobb összeget is kért, amit a vállalkozó már visszautasított, ezt követően fordulhattak a hatóságokhoz.
