elítélt dunaújvárosi dobrev klára mezei zsolt dk alpolgármester

Szintet léptek Dobrevék: a DK a rács mögé került alpolgármestert indítja Fejér megyében

2026. február 09. 18:56

Dobrev Klára politikai indíttatásúnak nevezte az alpolgármester elleni eljárást.

2026. február 09. 18:56
null

Mezei Zsoltot indítja a DK országgyűlési képviselő-jelöltként Fejér megye 5. választókörzetében, jelentette be hétfőn dunaújvárosi fórumán Dobrev Klára – írja a 24.hu. A párt elnöke leszögezte: kiállnak a dunaújvárosi alpolgármester mellett, aki ellen Dobrev szerint azért indítottak „koncepciós eljárást”, mert a kormány „meg akarja semmisíteni a baloldalt”. 

Mezei Zsolt letartóztatását február elején rendelte el a bíróság harminc napra korrupció gyanúja miatt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint az alpolgármestert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják egy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ügyben:

 a gyanú szerint pénzt kért és kapott egy cégvezetőtől a szerződés elnyeréséért

 – írja a lap.

A politikusnál házkutatást tartottak, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A nyomozás szerint később jóval nagyobb összeget is kért, amit a vállalkozó már visszautasított, ezt követően fordulhattak a hatóságokhoz.

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook oldala 

