Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza medián fidesz dk orbán viktor

Miért nem lehet hinni a közvéleménykutatásoknak – avagy küszöbön a Tisza kétharmad?

2026. február 25. 18:13

Orbán Viktor ezért is emlegette a kockás füzetét.

2026. február 25. 18:13
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„A Medián ma közzétette a friss februári felmérését, amelyben a biztos pártválasztók körében a Tisza 55-35 százalékarányban vezet a Fidesszel szemben. A szalagcímeket olvasva az emberekben az a kép él, hogy ténylegesen ekkora a különbség a két párt között, küszöbön a Péter Magyar által vizionált KÉTHARMADos kormányváltás.

EZ ÍGY SÚLYOSAN FÉLREVEZETŐ.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az idei választás minden szempontból összehasonlíthatatlan az előzőekkel. A Tisza egy új párt, az ellenzéki paletta jelentős része elolvadt, a kispártok könnyedén kieshetnek a parlamentből, a politikai kommunikáció súlya pedig az algoritmusokkal eltorzított közösségimédia-térbe helyeződött át. A hagyományos kampányfogások láthatóan nem okoznak változást. Az olyan apróságokról nem is beszélve, hogy a tavaszi szünet végén lesz a választás napja – ilyen se volt még, nem tudjuk a szavazói rétegekre milyen hatással lesz egy hosszú szünetbe ékelt sorsdöntő választás. Ilyen körülmények MÉG NEM VOLTAK, lehetetlen előre jelezni, hogy mi lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Beszédes, hogy ennyire különbözően se mértek még sosem a közvélemény-kutatócégek. A Tisza 20 százalékos előnye, és a Fidesz 6 százalékos előnye között 26 százalékos szórás van – valamelyik oldal tehát olyannyira nagyot fog tévedni, ami talán még az USA-ban is rendkívül ritka. Pedig azért ott is voltak már elképesztő meglepetések. 

Hazudik-e a Medián? Ezt így azért nem lehetne mondani. Mindegyik közvélemény-kutatónak van egy manipulációs, politikacsináló, társadalombefolyásoló szerepe is. A Hann Endre-DK vitából is kiderült, hogy lehet így is, meg úgy is mérni – hogy a megrendelőnek a végeredmény kedvező legyen. A listás mérésben persze nincs olyan sok mozgástér – de éppúgy lehet félrevezető is. 

- A Medián azt mérte, hogy a válaszadók 87-90 százaléka biztosra veszi, hogy elmegy szavazni. Azt viszont ők is elismerik, hogy ekkora részvétel nem lesz április 12-én. 

Abban mindegyik kutató megegyezik, hogy most az ellenzéki, tiszás szavazók azok, akik elkötelezettebbek, aktívabbak – ezt talán mindenki érzékeli a környezetében is. A kormányra szavazók arányaiban kevesebben kérkednek, dicsekednek ezzel, nem ragasztják a homlokukra – nem a szégyenkezés miatt, inkább azért, mert egy jelentős réteg számára, a választás pragmatikus mérlegelésen alapul, nem érzelmi, indulati megnyilvánuláson.

A legnagyobb kérdés tehát talán az, hogy mindazok, akik magukat jobboldalinak, konzervatívnak, vagy nemzetinek tartják – és legutóbb a kormányoldalra szavaztak – de most bizonytalanok még: elmennek-e végül áprilisban szavazni. Látnak-e olyan tétet, kockázatot, veszélyt egy esetleges kormányváltásban, ami miatt az esetleges ellenérzéseiket félretéve ismét leszavaznak jobbra.

106. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tényleges győzelemben az egyéni körzetek, egyéni mandátumok a döntők. Egyes számítások szerint az egyéni képviselőre leadott szavazatok szinte duplán számítanak a mandátum elnyerése tekintetében, mint a listára. És ezt jól tudják a felek is, a Fidesz éppen ezért jelölte ki pontosan, mely körzetek azok, amelyeket „hozni kell” a győzelem érdekében. Orbán Viktor ezért is emlegette a kockás füzetét, a biztosan bukó körzeteket, és a biztosan nyerhető körzeteket – valamint azokat, ahol 1-2 szavazattal is, de meg kell előzni a Tiszát ahhoz, hogy többségük legyen a parlamentben (65 mandátumra számítanak). Az ajánlásgyűjtések is jól bizonyították – hogy ilyen szervezettség tekintetében a kormányoldalnak még mindig nagy az előnye a kihívóval szemben. 

Egyébként előfordulhat olyan szkenárió is, hogy listán még ha alul is marad a Fidesz, az egyéni győzelmek miatt mégis nekik lesz többségük – a választási rendszer vegyes szerkezete miatt.  Mindenesetre – ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lesz április 12-én. Addig is, minden ilyen hangzatos kutatást érdemes erős kételyekkel fogadni, főleg akkor – ha ilyen szélsőséges különbséget mutat.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2026. február 25. 18:51
hát?.....nem közvélemény kutatást kell nyerni...hanem választást!...........mindenesetre egy biztos, ha nem a fidesz nyer az az ország végét jelenti.........
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. február 25. 18:36
Lehet, hogy a Fideszt azért is becsûlik alul, mert a fenyegetőző, aggresszív tiszás kommunikáció félelmet kelt nagyon sok kormánypárti szavazóban, akik nem merik nyíltan vállalni a véleményüket.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 25. 18:33
A közvélemény kutató intézetek éppúgy ,mint más médiumok a közvélemény formálásának eszközei indirekt módon.
Válasz erre
0
0
lqrooferibacsi
2026. február 25. 18:25
Lesznek meglepetések, pl Budapest, ahol a leglátványosabb az ellenzéki megosztottság. Itt ugyanis az óellenzék emberei erősek, egészen biztosan sok szavazatot fognak elvenni... gyakorlatilag csak a Tiszától. A fidesz a maga 10 százalékpontos elmaradásával kényelmesen be tud húzni olyan kerületeket is ami korábban elképzelhetetlen volt pl IV vagy XIII. kerület.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!