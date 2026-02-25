Beszédes, hogy ennyire különbözően se mértek még sosem a közvélemény-kutatócégek. A Tisza 20 százalékos előnye, és a Fidesz 6 százalékos előnye között 26 százalékos szórás van – valamelyik oldal tehát olyannyira nagyot fog tévedni, ami talán még az USA-ban is rendkívül ritka. Pedig azért ott is voltak már elképesztő meglepetések.

Hazudik-e a Medián? Ezt így azért nem lehetne mondani. Mindegyik közvélemény-kutatónak van egy manipulációs, politikacsináló, társadalombefolyásoló szerepe is. A Hann Endre-DK vitából is kiderült, hogy lehet így is, meg úgy is mérni – hogy a megrendelőnek a végeredmény kedvező legyen. A listás mérésben persze nincs olyan sok mozgástér – de éppúgy lehet félrevezető is.

- A Medián azt mérte, hogy a válaszadók 87-90 százaléka biztosra veszi, hogy elmegy szavazni. Azt viszont ők is elismerik, hogy ekkora részvétel nem lesz április 12-én.

Abban mindegyik kutató megegyezik, hogy most az ellenzéki, tiszás szavazók azok, akik elkötelezettebbek, aktívabbak – ezt talán mindenki érzékeli a környezetében is. A kormányra szavazók arányaiban kevesebben kérkednek, dicsekednek ezzel, nem ragasztják a homlokukra – nem a szégyenkezés miatt, inkább azért, mert egy jelentős réteg számára, a választás pragmatikus mérlegelésen alapul, nem érzelmi, indulati megnyilvánuláson.

A legnagyobb kérdés tehát talán az, hogy mindazok, akik magukat jobboldalinak, konzervatívnak, vagy nemzetinek tartják – és legutóbb a kormányoldalra szavaztak – de most bizonytalanok még: elmennek-e végül áprilisban szavazni. Látnak-e olyan tétet, kockázatot, veszélyt egy esetleges kormányváltásban, ami miatt az esetleges ellenérzéseiket félretéve ismét leszavaznak jobbra.