A választáson induló Czeglédyt már a kampány előtt elítélheti a bíróság, álmatlan éjszakákra számít Magyar Péterék miatt

Czeglédy annak is hangot adott, hogy ő és a Tisza jelöltjének neve nem szerepelhet egyszerre a szavazólapon. Ha Tisza Pártnak nem lesz országosan 10 százalékkal nagyobb előnye, akkor Czeglédy a józanság jegyében azt várja Magyar Péteréktől, hogy üljenek le egyeztetni azzal a 8-10 ellenzéki jelölttel, akiknek lehet esélye a Fidesszel szemben.

„Ha nem jön össze az egyeztetés, akkor lesz pár álmatlan éjszakám április 5-e környékén”

– fogalmazott, de ennél többet nem árult el arról, hogy mikor dönt az esetleges visszalépéséről.

Meggyőződése ugyanakkor, hogy ő több szavazatot képes begyűjteni, mint a Tisza Párt jelöltje, és független képviselőként is hatékonyabban tudná képviselni a választókerületben élőket. „Ha végül nem lesz rajta a nevem szavazólapon, az nem azért lesz, mert megváltozott a meggyőződésem, hanem azért, hogy ne Vas 1-en múljon a kormányváltás.” Azt azonban egyenesen vérlázítónak tartja, ha valaki megkérdőjelezi az ő ellenzékiségét. „Vannak olyan ellenzéki szereplők, akik 16 éve küzdenek a Fidesz önkényuralma ellen, és én azok közé tartozom, akik nem kevés áldozatot hoztak ezért.”

Czeglédi a múlt pénteken megjelent 21 Kutatóközpont felmérése kapcsán – ami szerint a Tisza Párt jelöltje hibahatárt meghaladó különbséggel vezet a választókerületben – azt mondta, „csak mosolygott rajta”.