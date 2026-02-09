Ft
tisza párt magyar péter czeglédy

A választáson induló Czeglédyt már a kampány előtt elítélheti a bíróság, álmatlan éjszakákra számít Magyar Péterék miatt

2026. február 09. 08:05

A gazdasági csalással vádolt szombathelyi önkormányzati képviselő szerint nem szerepelhet a neve a Tisza jelöltjével egy szavazólapon.

2026. február 09. 08:05
null

Nyolc nappal a hivatalos kampányidőszak és ajánlásgyűjtés kezdete előtt, február 13-án hoz első fokú ítéletet a bíróság Czeglédy Csaba büntetőügyében – írja a Telex. A gazdasági csalással vádolt szombathelyi önkormányzati képviselő – bár neve a DK honlapján a párt jelöltjei között szerepel – hivatalosan függetlenként indul az idei választáson. 

Már hivatalosan is bejelentette indulását a bíróság ítéletére váró Czeglédy a szombathelyi központú, Vas vármegye 1-es számú választókerületben. 

2022-ben itt kapott ki közel 10 százalékpontos különbséggel a fideszes Hende Csabától. Hende tavaly májusban mondott le képviselői mandátumáról összeférhetetlenség miatt, miután alkotmánybírónak választották, így idén sem indulhat. A választókerületben a kormánypárt Vámos Zoltánt, Vas vármegye főispánját indítja. A Tisza Párt jelöltje Rápli Róbert, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium igazgatója, a Mi Hazánké pedig Danka Lajos szombathelyi önkormányzati képviselő lesz. 

Czeglédy szerint 

„ha nem volt szándékos, akkor csak rendkívül szerencsétlen választás volt az ítélethirdetés időpontja egy héttel a kampány előtt”.

Szerinte ez „koncepciós per”, amelynek célja az ő eltüntetése. Ami a bíróság ítéletét illeti Czeglédy szerint „benne van a pakliban 1 százalékos eséllyel, hogy megfosztanak a szabadságomtól”. A letartóztatása esetén véget érne a kampánya. Ha annál enyhébb lesz az ítélet, akkor meglátja, hogy ő miként éli meg a helyzetet, mit szól hozzá a közvetlen és tágabb környezete, és utána dönt a folytatásról.

Elmondta, hogy nem nem gondolja, hogy a bírósági ítélet miatt rosszabbak lennének az esélyei az áprilisi választáson, 

hiszen a 2019-es önkormányzati választáson úgy nyert a szombathelyi körzetében, hogy előtte másfél évet előzetes letartóztatásban ült a mostani ügyben, és három évvel később, a 2022-es országgyűlési választáson is több szavazatot kapott Vas vármegye 1-es választókerületében, mint a hatpárti ellenzék közös listája.

Czeglédy szerint nem a bíróság ítélete alapján fogják őt bűnösnek, vagy nem bűnösnek gondolni, úgy véli, mindenkinek megvan már a véleménye, és ezen nem változtat a bíróság ítélete.

Czeglédy annak is hangot adott, hogy ő és a Tisza jelöltjének neve nem szerepelhet egyszerre a szavazólapon. Ha Tisza Pártnak nem lesz országosan 10 százalékkal nagyobb előnye, akkor Czeglédy a józanság jegyében azt várja Magyar Péteréktől, hogy üljenek le egyeztetni azzal a 8-10 ellenzéki jelölttel, akiknek lehet esélye a Fidesszel szemben. 

„Ha nem jön össze az egyeztetés, akkor lesz pár álmatlan éjszakám április 5-e környékén”

 – fogalmazott, de ennél többet nem árult el arról, hogy mikor dönt az esetleges visszalépéséről.

Meggyőződése ugyanakkor, hogy ő több szavazatot képes begyűjteni, mint a Tisza Párt jelöltje, és független képviselőként is hatékonyabban tudná képviselni a választókerületben élőket. „Ha végül nem lesz rajta a nevem szavazólapon, az nem azért lesz, mert megváltozott a meggyőződésem, hanem azért, hogy ne Vas 1-en múljon a kormányváltás.” Azt azonban egyenesen vérlázítónak tartja, ha valaki megkérdőjelezi az ő ellenzékiségét. „Vannak olyan ellenzéki szereplők, akik 16 éve küzdenek a Fidesz önkényuralma ellen, és én azok közé tartozom, akik nem kevés áldozatot hoztak ezért.”

Czeglédi a múlt pénteken megjelent 21 Kutatóközpont felmérése kapcsán – ami szerint a Tisza Párt jelöltje hibahatárt meghaladó különbséggel vezet a választókerületben – azt mondta, „csak mosolygott rajta”. 

„Ha igazak a kutatás számai, akkor a Tiszának semmi gondja nem lehet az én indulásommal, hiszen nem veszélyeztetem Rápli Róbert győzelmét”

 – fogalmazott Czeglédy, aki szerint a felmérés azt mutatja, hogy van 15 százaléknyi szavazó, akit függetlenként ő tud elvinni szavazni.

A választókerületben január 30. és február 3. között készült egy Publicus felmérés szerint nagyobb eséllyel nyerne az ellenzék, ha csak Czeglédy indulna a Fidesz jelöltje ellen (34:33), mint fordítva, azaz, ha Rápli Róbert és Vámos Zoltán Czeglédy nélkül mérkőzne meg egymással. Ebben az esetben a felmérés azt hozta ki, hogy a fideszes jelölt vezet (35:34) Ráplival szemben.

Egy másik DK-s jelöltnek, Mezei Zsoltnak is veszélyben lehet az indulása. A dunaújvárosi alpolgármestert január végén tartóztatták le egy hónapra, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A Mezei a sárbogárdi központú, Fejér vármegye 5-ös választókerületében indulna, de a bíróság döntése alapján február 28-ig letartóztatásban van. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos kampányidőszak elején február 21-én nem tudja elkezdeni gyűjteni az ajánlásokat. Ha azonban a bíróság döntése alapján letartóztatásban marad, akkor a DK-nak egy hete marad egy új jelöltet bejelenteni. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

