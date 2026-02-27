Most lehull a lepel a választások végkimeneteléről: szakértők mondják el Mandinernek, min múlhat a győzelem
Nagyon sok múlik azon például, hányan mennek el szavazni az április 12-i országgyűlési választásokkor.
A Kutyapárt és a DK az elmúlt egy-két hétben mindent megtett, hogy tényleg igazolja saját politikai fölöslegességét.
„A kampány beröffenésével egyre komolyabb, gyakran egyenesen hisztérikus nyomás nehezedik a kisebb ellenzéki pártokra, hogy »elveszett szavazataikkal« »ne álljanak a rendszerváltás útjába«, és lépjenek vissza a választásokon.
A Kutyapárt és a DK az elmúlt egy-két hétben mindent megtett, hogy tényleg igazolja saját politikai fölöslegességét – ám közel sem azért, amiért a Tisza Párt és vidéke állítja. Az az elképzelés ugyanis, mely szerint Magyar Péter majd bontógolyóként elsöpri a NER-t, aztán a közjogi és választási rendszer gyors demokratizálása után a hálás magyar nép meghatott integetésétől kísérve ellovagol a naplementébe, egyszerre megejtően naiv és alattomosan hazug.
Az MKKP úgy kéri az ellenzéki voksokat, hogy közben nincs bátorságuk világosan kimondani, hogy mi a gond a legerősebb ellenzéki párttal. Aki a jelenlegi, érzelmileg és jó eséllyel matematikailag is végletekig kiélezett politikai küzdelemben arra akarja rávenni az embereket, hogy ne a Fideszre és ne a Tiszára szavazzanak, annak világosan és keményen rá kell mutatnia, mi a gond a két nagy párttal. Mindkettővel. Egyik alól sincs felmentés.
Akinek ehhez nincs vér a pucájában, az (miként az elmúlt hetek ezt világosan bizonyították), nem ússza meg azt a gyűlölet cunamit, amit oly elkeseredetten el akar kerülni – de legalább követői sem maradnak. Mert az igazi elveszett szavazat az, amit azokra adnánk le, akik gyávák ahhoz, hogy képviseljék, amiben hisznek.”
Nyitókép forrása: Szabó Márton Csoki Facebook-oldala