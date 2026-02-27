Az MKKP úgy kéri az ellenzéki voksokat, hogy közben nincs bátorságuk világosan kimondani, hogy mi a gond a legerősebb ellenzéki párttal. Aki a jelenlegi, érzelmileg és jó eséllyel matematikailag is végletekig kiélezett politikai küzdelemben arra akarja rávenni az embereket, hogy ne a Fideszre és ne a Tiszára szavazzanak, annak világosan és keményen rá kell mutatnia, mi a gond a két nagy párttal. Mindkettővel. Egyik alól sincs felmentés.