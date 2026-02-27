Ft
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz Magyar Péter kutyapárt nyomás dk

Gyáva pártnak nincs szavazója

2026. február 27. 10:20

A Kutyapárt és a DK az elmúlt egy-két hétben mindent megtett, hogy tényleg igazolja saját politikai fölöslegességét.

2026. február 27. 10:20
null
Balogh Gábor
Balogh Gábor
Öt

„A kampány beröffenésével egyre komolyabb, gyakran egyenesen hisztérikus nyomás nehezedik a kisebb ellenzéki pártokra, hogy »elveszett szavazataikkal« »ne álljanak a rendszerváltás útjába«, és lépjenek vissza a választásokon. 

Az MKKP úgy kéri az ellenzéki voksokat, hogy közben nincs bátorságuk világosan kimondani, hogy mi a gond a legerősebb ellenzéki párttal. Aki a jelenlegi, érzelmileg és jó eséllyel matematikailag is végletekig kiélezett politikai küzdelemben arra akarja rávenni az embereket, hogy ne a Fideszre és ne a Tiszára szavazzanak, annak világosan és keményen rá kell mutatnia, mi a gond a két nagy párttal. Mindkettővel. Egyik alól sincs felmentés. 

Ezt is ajánljuk a témában

Akinek ehhez nincs vér a pucájában, az (miként az elmúlt hetek ezt világosan bizonyították), nem ússza meg azt a gyűlölet cunamit, amit oly elkeseredetten el akar kerülni – de legalább követői sem maradnak. Mert az igazi elveszett szavazat az, amit azokra adnánk le, akik gyávák ahhoz, hogy képviseljék, amiben hisznek.”

Nyitókép forrása: Szabó Márton Csoki Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

chiron
2026. február 27. 11:44
Ha az emberek tisztában lennének, hogy mi a Tisza, akkor nem szavaznának rá. Mint az SZDSZ volt, 30 évvel ezelőtt. Arra nagyon ráfaragtunk. A történelem megismétli önmagát? Nos, ahogy a sok fiatal öntudatost és világmegváltó lázban égő lúzert elnézem... Hisznek egy hazugságnak. Lelkük rajta.
statiszta
•••
2026. február 27. 11:43 Szerkesztve
"A Kutyapárt és a DK az elmúlt egy-két hétben mindent megtett, hogy tényleg igazolja saját politikai fölöslegességét." A kutyapárt esetében én ezt alá is írom, de biztos lesz, aki rá szavaz, bár az 5% szerintem is reménytelen. A DK esetében a helyzet teljesen más: 10%-ot hozott Dombóváron, kb. annyit mint a Mihazánk, mondjuk ennek jelentős része Tiszás lehet, DE! Az újpesti 52% az 30%-os részvétel mellett brutál sok. Tehát az hogy nekik ne lenne meg az 5% országosan az kizárt. Sőt Budapesten igen sok lesz neki, 20-30%-ok is. Véleményem szerint még jobboldali esélytolgatók is túlmérik a Tisza sikerességét. Szerintem nem fogja elérni a Zayos koalícióját.
zakar zoltán béla
2026. február 27. 11:40
Balogh útja az elmúlt Jobbik sarló-kalapácson...
google-2
2026. február 27. 10:34
Ja, hát Magyar előtt még Rangos is haptákba áll. Nem tudja, vagy éppen nagyon jól tudja, hogy ki Péterünk keresztapja, nem szabad vele ujjat húzni. Rendszerváltást vizionálnak, óhajtanának, anélkül, hogy halvány fogalmuk lenne, mire is váltanának. Nagyon nagy előrelátásra, felelős gondolkodásra, de leginkább politikai vakságra, zsigeri működésre vall ez.
