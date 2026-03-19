03. 19.
csütörtök
Szerzőink
titkosszolgálati jelentés tisza párt Ukrajna

Kiderült: titkosszolgálati jelentés tárta fel, milyen támogatást kap a Tisza Párt Ukrajnától

2026. március 19. 14:35

Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával.

Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői 

nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást,

„ez a helyzet”.

Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokban is elhangzott a Tisza részéről. „Kétségkívül ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk” – fogalmazott.

Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30–50–100 százalékos áremeléssel járna.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vandrea-2
2026. március 19. 14:50
M.Petike elárulta a feleségét, a pártcsaládját, jelenleg a hazáját árulja el. Az árulókat ugyan használják egyesek, amíg hasznot tudnak húzni belőlük, de ők is rühellik. Igazából használják, megeszik reggelire, megrágják, majd mivel valójában undorodnak tőlük, még le se nyelik, hanem kiköpik.
narancsliget
2026. március 19. 14:43
„Orbán Viktor háborúba vinné Magyarországot, ha Donald Trump kéri? Egy mondattal semmisítette meg Gulyás Gergely az Orbán-kormány békepropagandáját. Gulyás Gergely ma azt mondta a kormányinfón, hogy amennyiben az amerikai elnök kéri, akkor megfontolják, hogy segítünk Amerikának az iráni háborúban. Ez magyarul azt jelenti, hogy Orbán magyar katonákat küldene egy háborúba, ha Donald Trump erre kéri.” A kurva anyátokat, mocskos fidesz.
tovarisi-konyec
2026. március 19. 14:41
Az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú áldozata, illetve az is kiderült, hogy tilos pride-ot tartani. Haha. Bohócok. Befejezte a ChatGPT a jelentés írását?
