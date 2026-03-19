Kiderült: titkosszolgálati jelentés tárta fel, milyen támogatást kap a Tisza Párt Ukrajnától

Szijjártónál betelt a pohár: ettől a magyar döntéstől hanyatt vágja magát Zelenszkij (VIDEÓ)
22 drónnal támadták az ukránok a Török Áramlatot.
Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával.
Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői
nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást,
„ez a helyzet”.
Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokban is elhangzott a Tisza részéről. „Kétségkívül ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk” – fogalmazott.
Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30–50–100 százalékos áremeléssel járna.
22 drónnal támadták az ukránok a Török Áramlatot.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor