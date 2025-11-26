Ft
11. 26.
szerda
Debrecen Tisza Párt Tárkányi Zsolt Barcsa Lajos Kósa Lajos Fidesz jelölt alpolgármester

Fontos bejelentést tett Kósa Lajos

2025. november 26. 19:29

Ez érinteni fogja a jövő évi választást is.

2025. november 26. 19:29
null

Kósa Lajos nemrég interjút adott az Ultrahang podcastnek. A beszélgetés egy pontján kijelentette:

jövőre nem ő lesz a Fidesz jelöltje Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben

– idézte a Telex

A lap arra is emlékeztetett, hogy Kósa 1990 óta minden országgyűlési választáson elindult, és 1998 óta minden választást meg is nyert.

A Fidesz alelnöke azt is elárulta, hogy már meg is van az utódja: 2026-ban Barcsa Lajos, Debrecen egyik alpolgármestere méretteti meg magát a kormánypártok színeiben a térségben.

Több helyen eljött a generációváltás ideje

Kósa Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy több választókerületben is új jelölteket indít majd a Fidesz a generációváltás jegyében. „Ott van például Debrecen, ami az én szűkebb hazám, ott három új jelöltet fogunk indítani” – ismertette.

A párt alelnöke arról is beszélt a műsorvezetőnek, hogy felsorolta, hogy a jelöltjeik 10-15 éve dolgoznak a politikában. Megemlítette többek között Debrecen jelenlegi alpolgármestereit, 

  • Széles Diánát
  • és Barcsa Lajost is, 
  • valamint Antal Szabolcsot, Hajdúsámson polgármesterét, aki a 3. választókörzetben indul majd. 

Kósa ettől függetlenül felkerül majd az országos pártlistára – írta a Telex.

A portál hozzátette, hogy a Kósa Lajos helyett induló fideszes jelölt kihívója a körzetben nagy valószínűséggel a Tisza Párt RTL-től igazolt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt lesz, aki a szavazatok 41 százalékával jutott tovább Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben a Tisza keddi jelöltállítási folyamatának eredménye alapján.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

rejszmano
2025. november 26. 21:28
Lali, sajnáljuk. Emlékszem a fénykorodra. Mikor Risztov Évával partiba kúrtad a feleséged. Aztán a két nő lepattant...
llnnhegyi
2025. november 26. 19:39 Szerkesztve
Drága Kósa Lajos úr! Jó szívvel gondolunk Önre. Gratulálunk életművéhez! Jó egészséget kívánunk. ----------------------------------✓ Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egon vendége Kéri Laci bácsi a részeges. Rögtön meghatározta, hogy ez a háború "nem olyan!" ##EU vezetői nem háborúpártiak uszítók pénzelők aljas módon!!## Állítja a bolond Laci bácsi!!!!!! Egon rottyantan hallgatja. Az is segghülye! 21 hét a választásokig. Hajrá Fidesz-Kdnp koalíciós pártok!
machet
2025. november 26. 19:34
100 kupakot,ezret.
