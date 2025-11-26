Fontos bejelentést tett Kósa Lajos

Már a tiszások sem értik a jelöltek körüli kavarást
A helyiek szerint jól látszik, hogy fentről dől el valójában a jelöltek sorsa.
Ez érinteni fogja a jövő évi választást is.
Kósa Lajos nemrég interjút adott az Ultrahang podcastnek. A beszélgetés egy pontján kijelentette:
jövőre nem ő lesz a Fidesz jelöltje Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben
– idézte a Telex.
A lap arra is emlékeztetett, hogy Kósa 1990 óta minden országgyűlési választáson elindult, és 1998 óta minden választást meg is nyert.
A Fidesz alelnöke azt is elárulta, hogy már meg is van az utódja: 2026-ban Barcsa Lajos, Debrecen egyik alpolgármestere méretteti meg magát a kormánypártok színeiben a térségben.
Kósa Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy több választókerületben is új jelölteket indít majd a Fidesz a generációváltás jegyében. „Ott van például Debrecen, ami az én szűkebb hazám, ott három új jelöltet fogunk indítani” – ismertette.
A párt alelnöke arról is beszélt a műsorvezetőnek, hogy felsorolta, hogy a jelöltjeik 10-15 éve dolgoznak a politikában. Megemlítette többek között Debrecen jelenlegi alpolgármestereit,
Kósa ettől függetlenül felkerül majd az országos pártlistára – írta a Telex.
A portál hozzátette, hogy a Kósa Lajos helyett induló fideszes jelölt kihívója a körzetben nagy valószínűséggel a Tisza Párt RTL-től igazolt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt lesz, aki a szavazatok 41 százalékával jutott tovább Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben a Tisza keddi jelöltállítási folyamatának eredménye alapján.
