Fontos bejelentést tett Kósa Lajos

A Fidesz alelnöke azt is elárulta, hogy már meg is van az utódja: 2026-ban Barcsa Lajos, Debrecen egyik alpolgármestere méretteti meg magát a kormánypártok színeiben a térségben.

Több helyen eljött a generációváltás ideje

Kósa Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy több választókerületben is új jelölteket indít majd a Fidesz a generációváltás jegyében. „Ott van például Debrecen, ami az én szűkebb hazám, ott három új jelöltet fogunk indítani” – ismertette.

A párt alelnöke arról is beszélt a műsorvezetőnek, hogy felsorolta, hogy a jelöltjeik 10-15 éve dolgoznak a politikában. Megemlítette többek között Debrecen jelenlegi alpolgármestereit,