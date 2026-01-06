Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború mszp rába tímea

Rába Tímea: Áprilisban gyermekeink életéről is döntünk (VIDEÓ)

2026. január 06. 22:44

Az MSZP egykori elnökének felesége kiállt a kormány békepárti politikája mellett.

2026. január 06. 22:44
null

Újabb videóban állt ki Rába Tímea, műsorvezető, Tóbiás József korábbi MSZP-elnök felesége a kormány békepárti politikája mellett. A háromgyermekes édesanya hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a család és a béke megőrzése.

Anyaként és nagymamaként egyetlen dolgunk van! Megvédeni a gyermekeinket attól, hogy mások háborúinak árát ők fizessék meg”

– mondta. Hozzátette: „Én nem statisztákat látok, hanem fiatal fiúkat, férfiakat, férjeket és apákat, akik soha nem térnek haza. Síró gyermeket, asszonyokat, akik elveszítették az édesapjukat, a férjüket, a fiaikat! Nekem két fiam van. Én nem stratégiai térképet látok! Én az ő arcukat látom, én nem megérteni akarok egy háborút, hanem megakadályozni!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Elutasította, hogy bármilyen eszme vagy politikai érdek indokolhatná gyermekeink áldozatát: „Nincs olyan eszme, nincs olyan politikai érdek, amiért elfogadnám, hogy egy értelmetlen háborúba küldjék őket.” Rába Tímea hangsúlyozza, hogy a béke nem gyávaság, és a háború nem sorsszerűség. A döntéseknek súlyos következményei vannak: „Áprilisban döntünk! Megvédjük a gyermekeinket, vagy beletörődünk abba, hogy ők fizessék meg mások háborújának az árát!”

Nyitókép forrása: Rába Tímea Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!