Rába Tímea: Áprilisban gyermekeink életéről is döntünk (VIDEÓ)

Újabb videóban állt ki Rába Tímea, műsorvezető, Tóbiás József korábbi MSZP-elnök felesége a kormány békepárti politikája mellett. A háromgyermekes édesanya hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a család és a béke megőrzése.

Anyaként és nagymamaként egyetlen dolgunk van! Megvédeni a gyermekeinket attól, hogy mások háborúinak árát ők fizessék meg”

– mondta. Hozzátette: „Én nem statisztákat látok, hanem fiatal fiúkat, férfiakat, férjeket és apákat, akik soha nem térnek haza. Síró gyermeket, asszonyokat, akik elveszítették az édesapjukat, a férjüket, a fiaikat! Nekem két fiam van. Én nem stratégiai térképet látok! Én az ő arcukat látom, én nem megérteni akarok egy háborút, hanem megakadályozni!”