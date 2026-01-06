Rába Tímea: Áprilisban gyermekeink életéről is döntünk (VIDEÓ)

Molnár Áron „noÁr” páros lábbal beleszállt Gáspár Evelinbe – ezt nem kellett volna
Evelin azért vívta ki leginkább „noÁr” haragját, mert egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként. Horváth K. József írása.
Az MSZP egykori elnökének felesége kiállt a kormány békepárti politikája mellett.
Újabb videóban állt ki Rába Tímea, műsorvezető, Tóbiás József korábbi MSZP-elnök felesége a kormány békepárti politikája mellett. A háromgyermekes édesanya hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a család és a béke megőrzése.
Anyaként és nagymamaként egyetlen dolgunk van! Megvédeni a gyermekeinket attól, hogy mások háborúinak árát ők fizessék meg”
– mondta. Hozzátette: „Én nem statisztákat látok, hanem fiatal fiúkat, férfiakat, férjeket és apákat, akik soha nem térnek haza. Síró gyermeket, asszonyokat, akik elveszítették az édesapjukat, a férjüket, a fiaikat! Nekem két fiam van. Én nem stratégiai térképet látok! Én az ő arcukat látom, én nem megérteni akarok egy háborút, hanem megakadályozni!”
Elutasította, hogy bármilyen eszme vagy politikai érdek indokolhatná gyermekeink áldozatát: „Nincs olyan eszme, nincs olyan politikai érdek, amiért elfogadnám, hogy egy értelmetlen háborúba küldjék őket.” Rába Tímea hangsúlyozza, hogy a béke nem gyávaság, és a háború nem sorsszerűség. A döntéseknek súlyos következményei vannak: „Áprilisban döntünk! Megvédjük a gyermekeinket, vagy beletörődünk abba, hogy ők fizessék meg mások háborújának az árát!”
Nyitókép forrása: Rába Tímea Facebook-oldala
