Megszólalt az MSZP volt elnökének felesége: Csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről – ezek számomra alapértékek

A Demokratának adott interjújában Rába Tímea arról beszélt, azért lépett be a DPK-ba, mert hisz abban, hogy a jövőt csak együtt, egymást segítve és felelősen lehet építeni. „Fontos volt számomra, hogy egy olyan közösséghez tartozzam, ahol számít az érték, az ember. A legfontosabb értékek nem változnak, csak néha elfelejtjük megnevezni őket” – fogalmazott.

„Egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra született meg bennem a döntés. Egyszerűen eljött az a pont, amikor úgy éreztem, meg kell szólalnom és ki kell állnom azokért a dolgokért, amikben hiszek.

Akár a Digitális Polgári Körökhöz való csatlakozás, akár a győri Háborúellenes Gyűlésen való részvétel mind azt erősítette bennem, hogy jól döntöttem, jó úton járok”

– tette hozzá.

Mint ismert: a modell-műsorvezető férje, Tóbiás József hosszú ideig az MSZP meghatározó politikusa volt, így az interjú során szóba került az is, mit szólt otthon a család, hogy Tímea most a jobboldal mellett szeretne kiállni. Mint mondta: ahogy minden fontos döntést, ezt is megbeszélte a családjával. „A gyerekeim is ott ültek, és elfogadták a döntésemet, mert tudják, hogy olyan értékek mellett állok ki, amelyekben mélyen hiszek. A férjem csak annyit mondott: »Készülj fel!« Megkérdeztem mire, és ő így válaszolt: »Arra, hogy mit jelent ebben a világban kiállni az értékeidért.«