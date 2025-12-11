Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány család DPK Digitális Polgári Kör Rába Tímea béke

Megszólalt az MSZP volt elnökének felesége: Csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről – ezek számomra alapértékek

2025. december 11. 08:42

Rába Tímea úgy érzi, olyan dolgok mellett áll ki, amelyek meggyőződése szerint „minden magyar ember számára fontosak”.

2025. december 11. 08:42
null

A Demokratának adott interjút Rába Tímea modell-műsorvezető, akit nem rég azért támadtak be az ellenzéki kommentelők, mert egy érzelmes posztban arról beszélt, hogy szeretné megköszönni, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Posztjában édesanyjára utalt, akinek egész életében a család volt az első, és most végre ő is kap egy kis könnyebbséget.

A modell-műsorvezetőt már korábban is érték kritikák, miután október végén bejelentette, hogy úgy döntött, csatlakozik a kormány által életre hívott DPK-hoz. „Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben. Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett” 

– írta akkor Rába Tímea, aki saját bevallása szerint ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz. Később pedig a Háborúellenes Gyűlésen való részvételéért kapott hideget-meleget.

A Demokratának adott interjújában Rába Tímea arról beszélt, azért lépett be a DPK-ba, mert hisz abban, hogy a jövőt csak együtt, egymást segítve és felelősen lehet építeni. „Fontos volt számomra, hogy egy olyan közösséghez tartozzam, ahol számít az érték, az ember. A  legfontosabb értékek nem változnak, csak néha elfelejtjük megnevezni őket” – fogalmazott.

„Egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra született meg bennem a döntés. Egyszerűen eljött az a pont, amikor úgy éreztem, meg kell szólalnom és ki kell állnom azokért a dolgokért, amikben hiszek. 

Akár a Digitális Polgári Körökhöz való csatlakozás, akár a győri Háborúellenes Gyűlésen való részvétel mind azt erősítette bennem, hogy jól döntöttem, jó úton járok” 

– tette hozzá.

Mint ismert: a modell-műsorvezető férje, Tóbiás József hosszú ideig az MSZP meghatározó politikusa volt, így az interjú során szóba került az is, mit szólt otthon a család, hogy Tímea most a jobboldal mellett szeretne kiállni. Mint mondta: ahogy minden fontos döntést, ezt is megbeszélte a családjával. „A gyerekeim is ott ültek, és elfogadták a döntésemet, mert tudják, hogy olyan értékek mellett állok ki, amelyekben mélyen hiszek. A férjem csak annyit mondott: »Készülj fel!« Megkérdeztem mire, és ő így válaszolt: »Arra, hogy mit jelent ebben a világban kiállni az értékeidért.«

 Nyilván a nemtelen támadásokra és a rosszindulatra célzott, amit azóta valóban meg is tapasztaltam” 

– fejtette ki. 

A támadásokról elmondta: eleinte rosszul estek neki, hiszen „ha az ember szívből dönt, fáj, amikor félreértik”. Ugyanakkor – mint mondta – tudja, hogy nem kell mindenkinek egyetértenie vele. „Én a lelkiismeretem szerint cselekszem, és abban hiszek, hogy a tiszta szándék, a szeretet és az értékek mindig jó irányba vezetnek” – szögezte le. 

Rába Tímea azt is hozzátette: az ő szerepvállalása nem pártpolitikai, hanem értékalapú. Olyan dolgok mellett áll ki, amelyek meggyőződése szerint „minden magyar ember számára fontosak”. „A béke nem kötődik pártokhoz, mert mindenki szeretné, hogy egy békés országban, békés Európában élhessen” – húzta alá.

Mint fogalmazott: jelenleg 

csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről, a szeretetről és a családról; ezek számomra alapértékek, és fontos, hogy valaki ezeket kimondja, képviselje”.

A szomszédunkban dúló háború kapcsán a modell-műsorvezető arról beszélt, hogy az Európai Unió a győzelemben látja a béke zálogát, hatalmas pénzek árán, ő azonban úgy gondolja, hogy a békét nem a fegyverek, hanem a szavak és a tárgyalások teremtik meg.

Magyarországon szólásszabadság van, mindenki vállalhatja a véleményét, kiállhat az értékei mellett. Most azonban a tét nagyobb, mint valaha. A választásokon nem pusztán pártok között döntünk, hanem arról, hogy belesodródunk-e egy háborúba, vagy békében élhetünk. Minden emberélet, amelyet a háború kiolt, az emberiség ellen elkövetett bűn. A béke nem a fegyverek árnyékában, hanem tárgyalóasztalnál születik, amely elbír bármennyi vitát, ha van bátorság leülni mellé. 

Ezért most minden megszólalás súlya nagyobb: nem a pártokról, hanem hazánk jövőjéről döntünk” 

– magyarázta.

Nyitókép: Rába Tímea Facebook-oldala

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. december 11. 09:27
Mégsem húlye szőke? Nyugodjon bele mindenki az lesz a baloldalon....DDD
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. december 11. 09:18
nyolcadikutasagyozo 2025. december 11. 09:00 • Szerkesztve ".Mi lenne ha kimenne putyinhoz és a pofájába okádnák ezt a szöveget" Volt. Soros EU elnökként. Akkor az volt a bajotok. Mert hülyék vagytok. Hányjatok, 2034-ig Orbánra ellenzékből. 💙💛💲
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. december 11. 09:15
masikhozzaszolo 2025. december 11. 09:06 "Most akkor ez úgy néz ki, hogy a Fideszes farkas betette a lábát a rózsaszín (vörös) malacka ajtóján a lábát?" A maszop hajótöröttei kapaszkodnak.
Válasz erre
0
0
ivanmaria
2025. december 11. 09:11
Elismerésem a hölgynek, amiért kiállt az igazáért. És a férjének is , hogy ( bár nem szimpatizáltam a pártjukkal ) megpróbálta felkészíteni arra , ami vár rá. Tóbiás József tudhatja, hogy mit beszélt , mert az MSZP - nél nagyobb hangulatkeltő párt kevés volt kis hazánkban. Ebből is látszik , hogy ki mit képvisel valójában, ebben az országban. Bejön a régi mondás : Mondj igazat és beverik a fejed.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!