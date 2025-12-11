Megszólalt az MSZP volt elnökének felesége: Csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről – ezek számomra alapértékek

Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig!
Rába Tímea úgy érzi, olyan dolgok mellett áll ki, amelyek meggyőződése szerint „minden magyar ember számára fontosak”.
A Demokratának adott interjút Rába Tímea modell-műsorvezető, akit nem rég azért támadtak be az ellenzéki kommentelők, mert egy érzelmes posztban arról beszélt, hogy szeretné megköszönni, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Posztjában édesanyjára utalt, akinek egész életében a család volt az első, és most végre ő is kap egy kis könnyebbséget.
A modell-műsorvezetőt már korábban is érték kritikák, miután október végén bejelentette, hogy úgy döntött, csatlakozik a kormány által életre hívott DPK-hoz. „Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben. Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket.
Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett”
– írta akkor Rába Tímea, aki saját bevallása szerint ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz. Később pedig a Háborúellenes Gyűlésen való részvételéért kapott hideget-meleget.
A Demokratának adott interjújában Rába Tímea arról beszélt, azért lépett be a DPK-ba, mert hisz abban, hogy a jövőt csak együtt, egymást segítve és felelősen lehet építeni. „Fontos volt számomra, hogy egy olyan közösséghez tartozzam, ahol számít az érték, az ember. A legfontosabb értékek nem változnak, csak néha elfelejtjük megnevezni őket” – fogalmazott.
„Egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra született meg bennem a döntés. Egyszerűen eljött az a pont, amikor úgy éreztem, meg kell szólalnom és ki kell állnom azokért a dolgokért, amikben hiszek.
Akár a Digitális Polgári Körökhöz való csatlakozás, akár a győri Háborúellenes Gyűlésen való részvétel mind azt erősítette bennem, hogy jól döntöttem, jó úton járok”
– tette hozzá.
Mint ismert: a modell-műsorvezető férje, Tóbiás József hosszú ideig az MSZP meghatározó politikusa volt, így az interjú során szóba került az is, mit szólt otthon a család, hogy Tímea most a jobboldal mellett szeretne kiállni. Mint mondta: ahogy minden fontos döntést, ezt is megbeszélte a családjával. „A gyerekeim is ott ültek, és elfogadták a döntésemet, mert tudják, hogy olyan értékek mellett állok ki, amelyekben mélyen hiszek. A férjem csak annyit mondott: »Készülj fel!« Megkérdeztem mire, és ő így válaszolt: »Arra, hogy mit jelent ebben a világban kiállni az értékeidért.«
Nyilván a nemtelen támadásokra és a rosszindulatra célzott, amit azóta valóban meg is tapasztaltam”
– fejtette ki.
A támadásokról elmondta: eleinte rosszul estek neki, hiszen „ha az ember szívből dönt, fáj, amikor félreértik”. Ugyanakkor – mint mondta – tudja, hogy nem kell mindenkinek egyetértenie vele. „Én a lelkiismeretem szerint cselekszem, és abban hiszek, hogy a tiszta szándék, a szeretet és az értékek mindig jó irányba vezetnek” – szögezte le.
Rába Tímea azt is hozzátette: az ő szerepvállalása nem pártpolitikai, hanem értékalapú. Olyan dolgok mellett áll ki, amelyek meggyőződése szerint „minden magyar ember számára fontosak”. „A béke nem kötődik pártokhoz, mert mindenki szeretné, hogy egy békés országban, békés Európában élhessen” – húzta alá.
Mint fogalmazott: jelenleg
csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről, a szeretetről és a családról; ezek számomra alapértékek, és fontos, hogy valaki ezeket kimondja, képviselje”.
A szomszédunkban dúló háború kapcsán a modell-műsorvezető arról beszélt, hogy az Európai Unió a győzelemben látja a béke zálogát, hatalmas pénzek árán, ő azonban úgy gondolja, hogy a békét nem a fegyverek, hanem a szavak és a tárgyalások teremtik meg.
„Magyarországon szólásszabadság van, mindenki vállalhatja a véleményét, kiállhat az értékei mellett. Most azonban a tét nagyobb, mint valaha. A választásokon nem pusztán pártok között döntünk, hanem arról, hogy belesodródunk-e egy háborúba, vagy békében élhetünk. Minden emberélet, amelyet a háború kiolt, az emberiség ellen elkövetett bűn. A béke nem a fegyverek árnyékában, hanem tárgyalóasztalnál születik, amely elbír bármennyi vitát, ha van bátorság leülni mellé.
Ezért most minden megszólalás súlya nagyobb: nem a pártokról, hanem hazánk jövőjéről döntünk”
– magyarázta.
