Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij tusk béke ukrajna

Ultimátumot adott Tusk az európai vezetőknek: ennek Zelenszkij nagyon nem fog örülni

2025. december 30. 17:26

Lengyelország miniszterelnöke határidőket szabott meg.

2025. december 30. 17:26
null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ukrajnai háború lezárása belátható közelségbe került, és akár heteken belül megszülethet a béke. A kormányfő ezt európai vezetőkkel, Kanadával és a NATO-val folytatott egyeztetéseket követően, egy kormányülésen elmondott beszédében jelentette ki. Ugyanakkor hangsúlyozta: bár a fejlemények okot adnak az óvatos optimizmusra, a gyors megállapodás egyelőre nem tekinthető biztosnak – írja a karpathir.com

Tusk kiemelte, hogy a konfliktus lezárásának alapját az Egyesült Államok által Ukrajnának felajánlott biztonsági garanciák teremthetik meg. Ezzel párhuzamosan azonban nem hallgatta el a békefolyamat árnyoldalait sem: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

álláspontja szerint Kijevnek fájdalmas kompromisszumokat kell vállalnia, elsősorban a területi kérdésekben.

A lengyel miniszterelnök szerint ezek az engedmények elkerülhetetlen részét képezhetik egy gyors megállapodásnak.

A politikus egyúttal januárt jelölte meg határidőként, ameddig a szövetségeseknek egységes döntésre kell jutniuk Ukrajna és a térség jövőjéről. Figyelemre méltó fordulat, hogy Tusk mindössze egy nappal korábban még jóval visszafogottabban nyilatkozott, akkor úgy vélte: a békéhez vezető út hosszú, és a Nyugat nem engedheti meg, hogy Moszkva diktálja a feltételeket. Az elmúlt napok fejleményei azonban láthatóan gyorsították a lengyel kormányfő megítélését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Martell 2
2025. december 30. 19:28
Félnótás barom, az álmait veszi ténynek.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. december 30. 19:24
templar62 2025. december 30. 12:14 Nocsak ? LEMBERG - et szeretné ? Igen, fején találtad a szöget szerintem is. A lengyel elitek bizony nagyon 'jó néven vennék', ha valami erő visszaadná nekik a volt keleti területeket, amiket Sztálin elvett tőlük (Roosevelt egyetértésével). Legalábbis azokat a területeket, amik a mai Nyugat- Ukrajnában vannak... Ebben szerintem nincs is különbség libernyák és konzervatív között sem a polákoknál!
Válasz erre
0
0
eljolesz
2025. december 30. 19:23
Aggódva kérdezem: Erre a nyilatkozatra vajon volt felhatalmazása a tuskónak (ha már Orbánnál ez a kérdés automatikus)? :)))
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. december 30. 19:15
elcapo-2 2025. december 30. 12:26 "A hülye polák arra sem emlékszik, hogy mit mondott tegnap!" Hát ez is lehet... Az pedig biztos, hogy nem szeretné, ha MÁSOK is emlékeznének és emlékeztetnék rá! Ilyenek ezek a politikai szélkakasok, mint a Tuskó mester...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!