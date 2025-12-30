Ultimátumot adott Tusk az európai vezetőknek: ennek Zelenszkij nagyon nem fog örülni

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ukrajnai háború lezárása belátható közelségbe került, és akár heteken belül megszülethet a béke. A kormányfő ezt európai vezetőkkel, Kanadával és a NATO-val folytatott egyeztetéseket követően, egy kormányülésen elmondott beszédében jelentette ki. Ugyanakkor hangsúlyozta: bár a fejlemények okot adnak az óvatos optimizmusra, a gyors megállapodás egyelőre nem tekinthető biztosnak – írja a karpathir.com.

Tusk kiemelte, hogy a konfliktus lezárásának alapját az Egyesült Államok által Ukrajnának felajánlott biztonsági garanciák teremthetik meg. Ezzel párhuzamosan azonban nem hallgatta el a békefolyamat árnyoldalait sem: