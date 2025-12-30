Ultimátumot adott Tusk az európai vezetőknek: ennek Zelenszkij nagyon nem fog örülni

Tuskék rábólintottak: a legrosszabbra készül Lengyelország, már alá is írták a szerződést
Lengyelország miniszterelnöke határidőket szabott meg.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ukrajnai háború lezárása belátható közelségbe került, és akár heteken belül megszülethet a béke. A kormányfő ezt európai vezetőkkel, Kanadával és a NATO-val folytatott egyeztetéseket követően, egy kormányülésen elmondott beszédében jelentette ki. Ugyanakkor hangsúlyozta: bár a fejlemények okot adnak az óvatos optimizmusra, a gyors megállapodás egyelőre nem tekinthető biztosnak – írja a karpathir.com.
Tusk kiemelte, hogy a konfliktus lezárásának alapját az Egyesült Államok által Ukrajnának felajánlott biztonsági garanciák teremthetik meg. Ezzel párhuzamosan azonban nem hallgatta el a békefolyamat árnyoldalait sem:
álláspontja szerint Kijevnek fájdalmas kompromisszumokat kell vállalnia, elsősorban a területi kérdésekben.
A lengyel miniszterelnök szerint ezek az engedmények elkerülhetetlen részét képezhetik egy gyors megállapodásnak.
A politikus egyúttal januárt jelölte meg határidőként, ameddig a szövetségeseknek egységes döntésre kell jutniuk Ukrajna és a térség jövőjéről. Figyelemre méltó fordulat, hogy Tusk mindössze egy nappal korábban még jóval visszafogottabban nyilatkozott, akkor úgy vélte: a békéhez vezető út hosszú, és a Nyugat nem engedheti meg, hogy Moszkva diktálja a feltételeket. Az elmúlt napok fejleményei azonban láthatóan gyorsították a lengyel kormányfő megítélését.
