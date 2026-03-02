Oroszország figyelmeztette a magyarokat: egyetlen célja maradt az Európai Uniónak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megkerülné Orbán Viktor miniszterelnök vétóját és támogatná Ukrajnát, ami sértené az EU egyhangúsági elvét.

Ez egyébként egy olyan téma, amiben az oroszok és az ukránok gyakorlatilag egyetértenek: Ukrajnában már hónapok óta hangoztatják, hogy a Tisza Párt győzelmét remélik áprilisban, mert így az utolsó akadály is elhárulna Kijev gyorsított EU-csatlakozása elől.