Magyar Péter kém barátja kitálalt: természetes, hogy az ukrán hadsereget segíti
Botrányos kijelentések hangzottak el az interjúban.
Alekszej Puskov szerint az Európai Unió Ursula von der Leyen vezetésével mindent megtesz azért, hogy az Ukrajnát támogató Tisza Párt kerüljön hatalomra Magyarországon – ezt egyébként az ukránok sem tagadják.
Alekszej Puskov, az orosz Szövetségi Tanács alkotmányügyi bizottságának tagja szerint az Európai Unió célja a politikai rezsimváltás Magyarországon a közelgő parlamenti választások során – írja a Gazeta.
Puskov úgy véli, hogy
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megkerülné Orbán Viktor miniszterelnök vétóját és támogatná Ukrajnát, ami sértené az EU egyhangúsági elvét.
Ez egyébként egy olyan téma, amiben az oroszok és az ukránok gyakorlatilag egyetértenek: Ukrajnában már hónapok óta hangoztatják, hogy a Tisza Párt győzelmét remélik áprilisban, mert így az utolsó akadály is elhárulna Kijev gyorsított EU-csatlakozása elől.
Nyitókép: AFP/Hector Retamal
