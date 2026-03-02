Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt ursula von der leyen alekszej puskov európai unió magyarország ukrajna oroszország

Oroszország figyelmeztette a magyarokat: egyetlen célja maradt az Európai Uniónak

2026. március 02. 10:27

Alekszej Puskov szerint az Európai Unió Ursula von der Leyen vezetésével mindent megtesz azért, hogy az Ukrajnát támogató Tisza Párt kerüljön hatalomra Magyarországon – ezt egyébként az ukránok sem tagadják.

2026. március 02. 10:27
null

Alekszej Puskov, az orosz Szövetségi Tanács alkotmányügyi bizottságának tagja szerint az Európai Unió célja a politikai rezsimváltás Magyarországon a közelgő parlamenti választások során – írja a Gazeta.

Puskov úgy véli, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megkerülné Orbán Viktor miniszterelnök vétóját és támogatná Ukrajnát, ami sértené az EU egyhangúsági elvét.

Ez egyébként egy olyan téma, amiben az oroszok és az ukránok gyakorlatilag egyetértenek: Ukrajnában már hónapok óta hangoztatják, hogy a Tisza Párt győzelmét remélik áprilisban, mert így az utolsó akadály is elhárulna Kijev gyorsított EU-csatlakozása elől.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Hector Retamal

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Silcon
2026. március 02. 11:50
Pontosítsunk: mi vagyunk az egyetlen, kirakatban lévő akadály, a többi majd csak akkor bukkan elő, ha minket megkerülnek. Már ha tudnak.
Válasz erre
5
0
csalodtamafideszben
2026. március 02. 11:45
A Kreml bohócai azt hiszik, még létezik a Szovjetunió, a KGST meg a Varsói szerződés, és joguk van belepofázni Magyarország belügyeibe. Jó, hogy Kádárt nem támasztják fel. Mondjuk Szarbánnal kaptak egy Kádár-klónt.
Válasz erre
1
6
B_kanya
2026. március 02. 11:24
"rasputin 2026. március 02. 10:29 B_kanya 2026. március 02. 10:28 Az orosz propagandistáknak - ha lejáratni akarják az EU-t - csak igazat kell írniuk. De te hazudsz fidesz patKánya." Sajnos - mivel hülye vagy -nem cáfoltál, csak sértegettél. Jobb, mint mikor a pöcsödet kínálgattad. Aggódsz a minimálbérérét dubajozó lányodért, vamzerhuttinger?
Válasz erre
3
0
ben2
2026. március 02. 11:22
@rasputin 2026. március 02. 10:28 Ha a békepártiság csak Orbán mániája lenne egyedül, akkor még akár vádolhatnád is orosz befolyásoltsággal, csak elfelejtetted, hogy a békepártisággal Magyarország lakosságának minimum 80%-a egyetért. Innentől pedig Orbán nem az orosz érdekeket, hanem Magyarország többségének érdekeit képviseli, akár egybe esnek azok az orosz érdekekkel, akár nem. Ezért beszédes a Hányinger Messiás hallgatása ukrán ügyben, mert ha a békepártiság számára is ugyanúgy nemzeti minimum lenne, ahogyan a választók igen nagy többségének számára egyértelműen az, akkor aktívan dolgozna az EU-s elvbarátai meggyőzésén, hogy minimum hagyjanak ki minket az ukrán finanszírozási bohózatból, az EU energia politikájának tökön lövéséből, Ukrajna EU tagságát pedig a háború befejezésétől (!) számított tíz éven belül még csak ne is tárgyalják. De ugye nem ezt teszi, így elég nyilvánvaló, hogy ki dolgozik itt külföldi nyomás alatt a saját országa ellen.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!