Vitályos Eszter kijelentette: nincs félnivalója a magyaroknak, a kormány meg fogja védeni őket

Vitályos Eszter kifejtette, a magyar kormány információi szerint semmilyen műszaki akadálya nincs a Barátság vezeték újraindításának, pusztán politikai nyomásgyakorlás miatt nem érkezik kőolaj Magyarországra. Ha nincs titkolnivalója Ukrajnának, miért nem engedik be a magyar és szlovák szakértőket, hogy megvizsgálják a vezeték valós helyzetét? – tette fel a kérdést a kormányszóvivő.

A politikus szerint az iráni konfliktus az egész világ energiaellátását érintheti, ezért Magyarország számára rendkívül fontos, hogy érkezhessen kőolaj a Barátság vezetéken. Mint mondta, ezért is lepődött meg Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kijelentésén, miszerint jobban tenné Magyarország és Szlovákia, ha szakértők helyett katonákat küldene Ukrajnába. Vitályos Eszter úgy értékelte a megszólalást, hogy „az arcátlanságuknak és a háborúpártiságuknak nincs határa”.

Ukrajnából folyamatosan érkeznek fenyegető üzenetek Magyarországra, melyek nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak szólnak. Úgy gondolják, Magyarország az utolsó akadály, amely nem engedi, hogy az EU korlátlanul finanszírozza őket, hogy hiteleket vegyünk fel az érdekükben, hogy a háború eszkalálódjon. Ezért semmilyen politikai nyomásgyakorlástól nem fognak visszariadni – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

A kormány bármiféle erőszakos cselekmény megakadályozása érdekében döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítéséről – tudatta.

Vitályos Eszter kitért arra, hogy a jelenlegihez hasonló gyűlölködést és mocskolódást egyetlen korábbi választási kampány során sem tapasztalt. Magyar Péter, a Tisza elnöke semmilyen gátat nem szab ennek, így a felelőssége mellett nem lehet elmenni – hangsúlyozta.