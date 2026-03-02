Ft
háború Vitályos Eszter Fidesz

Vitályos Eszter kijelentette: nincs félnivalója a magyaroknak, a kormány meg fogja védeni őket

2026. március 02. 11:08

Magyarország ki fog maradni a háborúból – szögezte le a kormányszóvivő.

2026. március 02. 11:08


Magyarország ki akar és ki is fog maradni a háborúból, a Fidesz-KDNP-kormány meg fogja védeni a magyarokat – jelentette ki a kormányszóvivő hétfőn az Igazság órája című online műsorban, melynek másik vendége Bende Balázs külpolitikai elemző volt.

Vitályos Eszter azt mondta, a magyar kormány és a magyar parlament meg fogja védeni az embereket, mert „mi nem a tiszások vagyunk”, hanem a Fidesz-KDNP-kormány. Ki akarunk és ki is fogunk maradni a háborúból, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalok kimenjenek a frontra, és háborúzniuk kelljen – hangsúlyozta.

Az ukrajnai háborúban hetente kilencezren veszítik életüket

– hívta fel a figyelmet. Szakértői becslésekre hivatkozva hozzátette, eddig több mint kétmillió ember halt meg a fronton.

Vitályos Eszter kifejtette, a magyar kormány információi szerint semmilyen műszaki akadálya nincs a Barátság vezeték újraindításának, pusztán politikai nyomásgyakorlás miatt nem érkezik kőolaj Magyarországra. Ha nincs titkolnivalója Ukrajnának, miért nem engedik be a magyar és szlovák szakértőket, hogy megvizsgálják a vezeték valós helyzetét? – tette fel a kérdést a kormányszóvivő.

A politikus szerint az iráni konfliktus az egész világ energiaellátását érintheti, ezért Magyarország számára rendkívül fontos, hogy érkezhessen kőolaj a Barátság vezetéken. Mint mondta, ezért is lepődött meg Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kijelentésén, miszerint jobban tenné Magyarország és Szlovákia, ha szakértők helyett katonákat küldene Ukrajnába. Vitályos Eszter úgy értékelte a megszólalást, hogy „az arcátlanságuknak és a háborúpártiságuknak nincs határa”.

Ukrajnából folyamatosan érkeznek fenyegető üzenetek Magyarországra, melyek nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak szólnak. Úgy gondolják, Magyarország az utolsó akadály, amely nem engedi, hogy az EU korlátlanul finanszírozza őket, hogy hiteleket vegyünk fel az érdekükben, hogy a háború eszkalálódjon. Ezért semmilyen politikai nyomásgyakorlástól nem fognak visszariadni – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

A kormány bármiféle erőszakos cselekmény megakadályozása érdekében döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítéséről – tudatta.

Vitályos Eszter kitért arra, hogy a jelenlegihez hasonló gyűlölködést és mocskolódást egyetlen korábbi választási kampány során sem tapasztalt. Magyar Péter, a Tisza elnöke semmilyen gátat nem szab ennek, így a felelőssége mellett nem lehet elmenni – hangsúlyozta.

Úgy vélte, a Tisza Párt jelöltjei azért titkolják az Ukrajna támogatásával, a háborúval, a migrációval kapcsolatos álláspontjukat, mert világosan látszik, hogy nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek, ahogy most sem teszik ezt meg.

A műsor vendége volt Bende Balázs külpolitikai elemző is, aki elmondta, az Irán elleni amerikai-izraeli közös támadás egyik kiváltó oka az iráni nukleáris program volt. Kifejtette, Irán már 440 tonnányi 60 százalékos dúsított uránt állított elő, melyből rövid idő alatt 90 százalékos dúsítású hasadóanyag készíthető, és olyan hordozó rakétákkal rendelkezik, melyekkel távolabbi országokat is el tudott volna érni. Ugyanakkor a támadás időzítésének oka az is, hogy a gázai konfliktus során sikerült meggyengíteni az Irán-barát szervezeteket – tette hozzá.

Bende Balázs hangsúlyozta, a háborúnak globális hatásai lehetnek az energiaellátásra. Komoly áremelkedést látni az olajpiacon, mert a világ olajtermelésének ötöde megy keresztül a Hormuzi-szoroson, ahol jelenleg áll a forgalom.

Az elemző reális forgatókönyvnek látja, hogy a Forradalmi Gárda magához ragadja a hatalmat Iránban. Ugyanakkor jelenleg nem tudni, mennyi ideig tart majd a konfliktus – közölte Bende Balázs, aki valószínűnek tartja, hogy erőfeszítéseket tesznek a diplomáciai megoldás érdekében.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

