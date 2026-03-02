Ukrajnából érkezett: Magyarországot azonnal ki kell zárni az EU-ból és a NATO-ból!

felszólította a NATO-t és az EU-t, hogy fontolják meg Magyarország tagságának felfüggesztését szövetségi kötelezettségeinek megszegése miatt.

A szerző amiatt háborodott fel, hogy a magyar kormány vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amíg Kijev szándékosan elzárja a Barátság-kőolajvezetéket – az ukránok szerint szó sincs zsarolásra, ám Orbán Viktor azt ígérte, hamarosan bizonyítékokat mutat be az ügyben.