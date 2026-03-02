Ft
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nato magyarország Ukrajna kijev eu orbán viktor

Ukrajnából érkezett: Magyarországot azonnal ki kell zárni az EU-ból és a NATO-ból!

2026. március 02. 10:15

Az ukrán publicista szerint a magyar kormány megszegi a kötelezettségeit azzal, hogy Kijev olajblokádjára válaszul vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt.

2026. március 02. 10:15
null

Az ukrán Zerkalo Nyegyeli oldalon megjelent véleménycikk szerzője élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök „marionettjének” nevezett.

A publicista

felszólította a NATO-t és az EU-t, hogy fontolják meg Magyarország tagságának felfüggesztését szövetségi kötelezettségeinek megszegése miatt.

A szerző amiatt háborodott fel, hogy a magyar kormány vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amíg Kijev szándékosan elzárja a Barátság-kőolajvezetéket – az ukránok szerint szó sincs zsarolásra, ám Orbán Viktor azt ígérte, hamarosan bizonyítékokat mutat be az ügyben.

Nyitókép: AFP/Genya Savilov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

