Ukrajnából érkezett: Magyarországot azonnal ki kell zárni az EU-ból és a NATO-ból!

Rendkívüli: Orbán Viktor nagy bejelentésre készül hétfő reggel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Hétfőn reggel minden kiderül.
Az ukrán publicista szerint a magyar kormány megszegi a kötelezettségeit azzal, hogy Kijev olajblokádjára válaszul vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt.
Az ukrán Zerkalo Nyegyeli oldalon megjelent véleménycikk szerzője élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök „marionettjének” nevezett.
A publicista
felszólította a NATO-t és az EU-t, hogy fontolják meg Magyarország tagságának felfüggesztését szövetségi kötelezettségeinek megszegése miatt.
A szerző amiatt háborodott fel, hogy a magyar kormány vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amíg Kijev szándékosan elzárja a Barátság-kőolajvezetéket – az ukránok szerint szó sincs zsarolásra, ám Orbán Viktor azt ígérte, hamarosan bizonyítékokat mutat be az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
Hétfőn reggel minden kiderül.
Nyitókép: AFP/Genya Savilov
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.