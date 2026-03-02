Le akarja győzni az egyházgyalázó tiszás kommentelőt? Ma könnyen megteheti!
Ki „kevert bele” kétezer éve kemény, sokkoló szavakat a tanításába? Egy farizeus propagandista, vagy tán maga Jézus Krisztus? Francesca Rivafinoli írása.
Igaza van.
„És legyen, mert igaza van: bármennyire is szeretném, nem bántom a farizeust...”
Ezt is ajánljuk a témában
Ki „kevert bele” kétezer éve kemény, sokkoló szavakat a tanításába? Egy farizeus propagandista, vagy tán maga Jézus Krisztus? Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton