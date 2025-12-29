Tuskék rábólintottak: a legrosszabbra készül Lengyelország, már alá is írták a szerződést

A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra szerelik fel.

A varsói nemzetvédelmi minisztérium kötelékében működő Fegyverbeszerzési Ügynökség (AU), valamint a lengyel WB Electronics fegyvergyártó csoport és a dél-koreai Hanwha Aerospace Co. cég által kötött szerződés értelmében a CGR-080 rakétákat 2030 és 2033 között szállítják a lengyel hadseregnek. Az ügylet értéke mintegy 14 milliárd zlotyt (1,3 ezer milliárd forint) tesz ki.