lengyelország szerződés rakéta varsó

Tuskék rábólintottak: a legrosszabbra készül Lengyelország, már alá is írták a szerződést

2025. december 29. 18:46

Dél-koreai rakétákat fognak gyártani Varsóban.

2025. december 29. 18:46
null

Több mint 10 ezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte: Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.

A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra szerelik fel.

A varsói nemzetvédelmi minisztérium kötelékében működő Fegyverbeszerzési Ügynökség (AU), valamint a lengyel WB Electronics fegyvergyártó csoport és a dél-koreai Hanwha Aerospace Co. cég által kötött szerződés értelmében a CGR-080 rakétákat 2030 és 2033 között szállítják a lengyel hadseregnek. Az ügylet értéke mintegy 14 milliárd zlotyt (1,3 ezer milliárd forint) tesz ki.

Kosiniak-Kamysz hétfőn felidézte: ez már a harmadik megvalósítási szerződés a Homar-K projekt keretében.

A szerződés megvalósítása során Lengyelországban egy rakétagyártó üzemet építenek fel, amelyet a WB Electronics és a Hanwha Aerospace Co. részvételével létrejött közös vállalkozás fog irányítani.

A Homar-K gyártása a lengyel tüzérség egyik legfontosabb korszerűsítési programja.

(MTI) 

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

