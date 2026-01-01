Nem mindenkinek zajlott békében a szilveszter este: Jakab Péter nemi identitása is szóba került a kommentháborúban

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Jakab Péter szilveszter éjjelén is aktív volt a közösségi médiában és kíméletlen válaszokban részesítette a kommentelőit.
Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke, a Jobbik korábbi vezetője és volt miniszterelnök-jelöltje szilveszter este hajnali kettő környékén bonyolódott adok-kapokba a kommentelőkkel Facebook-oldalán.
A lezajlott vitát képernyőképek formájában egy olvasó juttatta el az Index számára.
Jakab Péter látszólag megtalálta a hozzá leginkább illő és tőle eddigi leghasznosabb tevékenységet: a rage-kommentelést”
– fűzte hozzá az olvasó.
A levélhez csatolt screenshotok szerint Jakab Péter a legváltozatosabb és legkreatívabb módokon küldte el melegebb éghajlatra a kommentelőket. Az óév utolsó napján a politikus több képet is posztolt kedvesével, de pózolt parizeres szendviccsel is. A bejegyzés alatt elindult a kommentáradatra, pedig maga Jakab Péter is reagált.
A politikus 2023-ban vált el feleségétől, új párja pedig egykori kabinetfőnöke, amit a kommentek is megerősítettek. Egy László nevű kommentelő például így fogalmazott: „Én az otthagyott asszony pártján vagyok...már ha érted mire gondolok” Jakab Péter visszavágott: „Laci, te belém voltál zúgva, de mondtam, hogy hetero vagyok. Most ezért nem kell megsértődnöd. Búék neked”.
Hasonló stílusban reagált Márton nevű kommentelőre is, aki szintén a politikus barátnőjével kapcsolatban tett megjegyzését: „Ne féltékenykedj már Marci! Jut neked majd más pasi. Nem mondom el az új asszonynak”.
Jakab Péter szerint nemcsak a férfiak, de a nők is gyakran „szerelmesek” belé. Egy kommentelő megjegyzésére például így reagált Jakab: „Rózsika drága még mindig szerelmes belém? Mit tegyek, hogy kiverjen a fejéből? A szavazati jogát is elvenném, de csak szeret”.
Jakab Péter a politikai nézeteket kifejtő kommentelőkkel sem volt finom: egy Fidesz-párti hozzászólónak ezt írta: „Fizesd csak Lölő hawaii-i szilveszterét. Miközben te a falud határát se tudod elhagyni”. Majd egyszerűen kijelentette, hogy lenézi a kormánypárti szavazókat.
