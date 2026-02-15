Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus azt is elmondta, hogyan kerülne be az Országgyűlésbe

A MOM Sport rendezvényközpontban tartotta kampányindító eseményét a Demokratikus Koalíció. A párt elnöke a rendezvényen bejelentette, hogy nem lépnek vissza a választástól, hiába próbálták erre rávenni a DK-t az elmúlt hónapokban „politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók és civilek”. Dobrev Klára elmondta, ők a „garancia” arra, hogy ne csak a miniszterelnök személye változzon, hanem a Magyarországot irányító politika is, és a kormányváltáshoz azokra a százezrekre is szükség van, akik garanciát akarnak a valódi változásra.

Ígéretekből ezúttal sem volt hiány: azonnal eltörölnék a „rabszolgatörvényt”, visszaadnák a sztrájkjogot, megerősítenék a szakszervezeteket, a minimálbér szintjéig adómentessé tennék a jövedelmeket. Emellett 25-50 százalékos nyugdíjemelést ígérnek, visszaállítanák a svájci indexálást, alkotmányban rögzítenék a nyugdíjat mint alapjogot,