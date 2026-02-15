Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus azt is elmondta, hogyan kerülne be az Országgyűlésbe

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
A MOM Sport rendezvényközpontban tartotta kampányindító eseményét a Demokratikus Koalíció. A párt elnöke a rendezvényen bejelentette, hogy nem lépnek vissza a választástól, hiába próbálták erre rávenni a DK-t az elmúlt hónapokban „politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók és civilek”. Dobrev Klára elmondta, ők a „garancia” arra, hogy ne csak a miniszterelnök személye változzon, hanem a Magyarországot irányító politika is, és a kormányváltáshoz azokra a százezrekre is szükség van, akik garanciát akarnak a valódi változásra.
Ígéretekből ezúttal sem volt hiány: azonnal eltörölnék a „rabszolgatörvényt”, visszaadnák a sztrájkjogot, megerősítenék a szakszervezeteket, a minimálbér szintjéig adómentessé tennék a jövedelmeket. Emellett 25-50 százalékos nyugdíjemelést ígérnek, visszaállítanák a svájci indexálást, alkotmányban rögzítenék a nyugdíjat mint alapjogot,
és leállítanák Paks II. építését is.
A DK elnöke nem kímélte a határon túli magyarokat sem. Azt mondta: „sem a Tisza, sem a Tisza kegyeit kereső sajtó nem akar szembenézni az igazsággal, hogy ezt a választást Orbán Viktor megnyerheti a határon túl is, úgy is, hogy itt, a határokon belül kisebbségben marad”. „A DK-n kívül mindenkinek teljesen rendben van, ha olyanok is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményeit” – fogalmazott.
Európa helyzetére és a világpolitikára kitérve azt mondta, hogy
a megoldás az Európai Egyesült Államok.
„Egy szorosabban működő Európa, amely gyorsabban tud dönteni, meg tudja védeni magát, és képes asztalhoz ültetni a nagyhatalmakat.” A jogállamisággal kapcsolatban Dobrev Klára elmondta, hogy a DK-sok azt akarják, hogy Magyarország újra Magyar Köztársaság legyen – nevében és gyakorlatában is. A DK-s politikusok mellett a rendezvényen Jakab Péter is felszólalt.
A Jobbik egykori elnöke, aki áprilisban a DK színeiben indul Miskolcon, bejelentette, hogy nem akar felkerülni a DK listájára. Mint mondta, nem azért fogott össze a DK-val, mert listáról be akar jutni a parlamentbe, hanem mert „valódi rendszerváltást” akar. Kizárólag akkor akar bejutni a Parlamentbe, ha a miskolciak megválasztják. A politikus hozzátette, szerinte a valódi rendszerváltásnak az lesz a garanciája, ha több ellenzéki párt biztosítja majd a kétharmadot az Országgyűlésben a választások után.
