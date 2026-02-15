Ft
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára jobbik jakab péter választás

Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus azt is elmondta, hogyan kerülne be az Országgyűlésbe

2026. február 15. 21:39

Végleg kiárusította magát a Jobbik egykori elnöke Gyurcsányéknak.

2026. február 15. 21:39
null

A MOM Sport rendezvényközpontban tartotta kampányindító eseményét a Demokratikus Koalíció. A párt elnöke a rendezvényen bejelentette, hogy nem lépnek vissza a választástól, hiába próbálták erre rávenni a DK-t az elmúlt hónapokban „politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók és civilek”. Dobrev Klára elmondta, ők a „garancia” arra, hogy ne csak a miniszterelnök személye változzon, hanem a Magyarországot irányító politika is, és a kormányváltáshoz azokra a százezrekre is szükség van, akik garanciát akarnak a valódi változásra.

Ígéretekből ezúttal sem volt hiány: azonnal eltörölnék a „rabszolgatörvényt”, visszaadnák a sztrájkjogot, megerősítenék a szakszervezeteket, a minimálbér szintjéig adómentessé tennék a jövedelmeket. Emellett 25-50 százalékos nyugdíjemelést ígérnek, visszaállítanák a svájci indexálást, alkotmányban rögzítenék a nyugdíjat mint alapjogot,

és leállítanák Paks II. építését is. 

A DK elnöke nem kímélte a határon túli magyarokat sem. Azt mondta: „sem a Tisza, sem a Tisza kegyeit kereső sajtó nem akar szembenézni az igazsággal, hogy ezt a választást Orbán Viktor megnyerheti a határon túl is, úgy is, hogy itt, a határokon belül kisebbségben marad”.A DK-n kívül mindenkinek teljesen rendben van, ha olyanok is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményeit” – fogalmazott.

Európa helyzetére és a világpolitikára kitérve azt mondta, hogy

a megoldás az Európai Egyesült Államok.

„Egy szorosabban működő Európa, amely gyorsabban tud dönteni, meg tudja védeni magát, és képes asztalhoz ültetni a nagyhatalmakat.” A jogállamisággal kapcsolatban Dobrev Klára elmondta, hogy a DK-sok azt akarják, hogy Magyarország újra Magyar Köztársaság legyen – nevében és gyakorlatában is. A DK-s politikusok mellett a rendezvényen Jakab Péter is felszólalt.

A Jobbik egykori elnöke, aki áprilisban a DK színeiben indul Miskolcon, bejelentette, hogy nem akar felkerülni a DK listájára. Mint mondta, nem azért fogott össze a DK-val, mert listáról be akar jutni a parlamentbe, hanem mert „valódi rendszerváltást” akar. Kizárólag akkor akar bejutni a Parlamentbe, ha a miskolciak megválasztják. A politikus hozzátette, szerinte a valódi rendszerváltásnak az lesz a garanciája, ha több ellenzéki párt biztosítja majd a kétharmadot az Országgyűlésben a választások után.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Márton

***

 

states-2
2026. február 15. 22:12
Ezen már röhögni is kínos. Kuka.
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2026. február 15. 22:08
Péterekből el vagyunk látva rendesen, "D-209-es", "zajos", "parizeres", "aranyhalas"....
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
2026. február 15. 22:07
Ha véletlenül bekerül, lángost süt majd a parlamentben? Nem kell magyarázkodnak arról, hogy DK-fun vagyok, de ehhez a nímandhoz képest Gyurcsányi szakdolgozatával is AKADÉMIKUS volt, minimum....
Válasz erre
3
0
ThunderDan
•••
2026. február 15. 22:03 Szerkesztve
Tiszás (= 4 évvel ezelőtt még Jakabot éltető) horda MEGLINCSELI a kommentekben...
Válasz erre
4
0
