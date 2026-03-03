Csak összejött: egy végeláthatatlan szenvedés után csak megugrották a minimumot Dobrevék

Országos listát tud állítani a Demokratikus Koalíció – derül ki Dobrev Klára friss bejelentéséből. A párt tájékoztatása szerint eddig több mint 71 egyéni választókerületben adták le a szükséges számú ajánlást, ami elegendő az országos lista állításához.

A DK elnöksége szerdán dönt a lista véglegesítéséről. A párt ugyanakkor azt is közölte: az ajánlásgyűjtést nem állítják le, céljuk, hogy az előírt két hét alatt a lehető legtöbb támogatót elérjék.