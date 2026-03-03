Csak összejött: egy végeláthatatlan szenvedés után csak megugrották a minimumot Dobrevék

Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus azt is elmondta, hogyan kerülne be az Országgyűlésbe
Végleg kiárusította magát a Jobbik egykori elnöke Gyurcsányéknak.
Országos listát tud állítani a Demokratikus Koalíció.
Országos listát tud állítani a Demokratikus Koalíció – derül ki Dobrev Klára friss bejelentéséből. A párt tájékoztatása szerint eddig több mint 71 egyéni választókerületben adták le a szükséges számú ajánlást, ami elegendő az országos lista állításához.
A DK elnöksége szerdán dönt a lista véglegesítéséről. A párt ugyanakkor azt is közölte: az ajánlásgyűjtést nem állítják le, céljuk, hogy az előírt két hét alatt a lehető legtöbb támogatót elérjék.
A bejelentés szerint péntekig mind a 106 egyéni választókerületben le kívánják adni az induláshoz szükséges ajánlásokat. Dobrev Klára hangsúlyozta: a DK azoknak a baloldali szavazóknak kíván politikai képviseletet nyújtani, akik kormányváltást szeretnének, de nem támogatnának jobboldali pártot.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus áprilisban a DK színeiben indul Miskolcon. Jakab bejelentette, hogy nem akar felkerülni a DK listájára. Mint mondta, nem azért fogott össze a DK-val, mert listáról be akar jutni a parlamentbe, hanem mert „valódi rendszerváltást” akar. Kizárólag akkor akar bejutni a Parlamentbe, ha a miskolciak megválasztják. A politikus hozzátette, szerinte a valódi rendszerváltásnak az lesz a garanciája, ha több ellenzéki párt biztosítja majd a kétharmadot az Országgyűlésben a választások után.
Ezt is ajánljuk a témában
Végleg kiárusította magát a Jobbik egykori elnöke Gyurcsányéknak.
Nyitókép: Facebook