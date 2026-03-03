Ft
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára jakab péter

Csak összejött: egy végeláthatatlan szenvedés után csak megugrották a minimumot Dobrevék

2026. március 03. 18:06

Országos listát tud állítani a Demokratikus Koalíció.

2026. március 03. 18:06
null

Országos listát tud állítani a Demokratikus Koalíció – derül ki Dobrev Klára friss bejelentéséből. A párt tájékoztatása szerint eddig több mint 71 egyéni választókerületben adták le a szükséges számú ajánlást, ami elegendő az országos lista állításához.

A DK elnöksége szerdán dönt a lista véglegesítéséről. A párt ugyanakkor azt is közölte: az ajánlásgyűjtést nem állítják le, céljuk, hogy az előírt két hét alatt a lehető legtöbb támogatót elérjék.

A bejelentés szerint péntekig mind a 106 egyéni választókerületben le kívánják adni az induláshoz szükséges ajánlásokat. Dobrev Klára hangsúlyozta: a DK azoknak a baloldali szavazóknak kíván politikai képviseletet nyújtani, akik kormányváltást szeretnének, de nem támogatnának jobboldali pártot.

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Jakab Péterrel indította a kampányt a DK: a volt jobbikos politikus áprilisban a DK színeiben indul Miskolcon. Jakab bejelentette, hogy nem akar felkerülni a DK listájára. Mint mondta, nem azért fogott össze a DK-val, mert listáról be akar jutni a parlamentbe, hanem mert „valódi rendszerváltást” akar. Kizárólag akkor akar bejutni a Parlamentbe, ha a miskolciak megválasztják. A politikus hozzátette, szerinte a valódi rendszerváltásnak az lesz a garanciája, ha több ellenzéki párt biztosítja majd a kétharmadot az Országgyűlésben a választások után.

 

Nyitókép: Facebook

 

survivor
2026. március 03. 20:18
Induljon csak...de hogy a "Tisza jobboldali" ?
Válasz erre
0
0
indaniso
2026. március 03. 20:10
Drukkolok a dk 4,5 százalékának, de nagyon.
Válasz erre
0
0
dodek4b
2026. március 03. 19:44
Szégyen ! Ilyen mélyre süllyedtünk ? Ezek még Lenint is visszasírják !
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. március 03. 19:26
Dobrev legalább tud főzni, neki nem kell díszlet, hozatott étel a fotózáshoz...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!