„Aki turistaként jön, az szavazzon is?” – a külhoni magyarok törték el a mécsest a DK vezető politikusánál

Gyomorforgató akcióba kezdett a DK: elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
Amikor elfogynak az érvek...
Molnár Csaba szerint a Magyarországon pénzt költő külhoni magyarokat sem illeti meg a hazai szavazati jog.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán bírálta Csonka Ákos felvidéki politikai elemző Indexen megjelent érvelést, miszerint a határon túli magyarokat magyarországi költéseik miatt illetné meg a szavazati jog.
Molnár Csaba úgy fogalmazott: „Az Indexen egy felvidéki politikai elemző keményen bírálta a DK javaslatát a határon túliak szavazati jogának elvételéről. Azzal érvelt, hogy nem igaz, hogy a határon túliak nem fizetnek adót Magyarországon, mert sokat járnak ide például »szórakozni, pihenni, sportolni, nyaralni«. És pénzt költenek itt, ezért jár a szavazati jog is”
Ezt is ajánljuk a témában
Amikor elfogynak az érvek...
A DK ügyvezető alelnöke ezt követően kérdések sorával vitatta az érvelést:
Aki turistaként jön Magyarországra, az szavazzon is? Ez komoly? Például az a sok angol vagy német turista, akikkel tele van a pesti bulinegyed, és tényleg sokat költenek itt – akkor ők is szavazzanak?
Vagy én is szavazhatok ezentúl Horvátországban, mert már többször nyaraltam ott, és igen, fogyasztottam is, és így fizettem a horvát államnak áfát?”
Majd hozzátette:
Senki nem szavazhat egy országban azért, mert jár oda nyaralni!
Az Indexen megjelent írásban Csonka Ákos a DK azon állításáról értekezett, miszerint a a külhoni magyarok nem járulnak hozzá a közterhekhez, ezért nem illeti meg őket a magyarországi szavazó jog.
Kapcsolódó vélemény
A magyaroknak Orbán kell. Csakhogy ezt a főpolgármester és a Tisza nehezen emészti meg.
Nyitókép: Facebook / Molnár Csaba