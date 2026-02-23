Ft
02. 24.
kedd
szavazati jog Demokratikus Koalíció (DK) molnár csaba csonka ákos külhoni magyarok

„Aki turistaként jön, az szavazzon is?” – a külhoni magyarok törték el a mécsest a DK vezető politikusánál

2026. február 23. 21:51

Molnár Csaba szerint a Magyarországon pénzt költő külhoni magyarokat sem illeti meg a hazai szavazati jog.

2026. február 23. 21:51
null

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán bírálta Csonka Ákos felvidéki politikai elemző Indexen megjelent érvelést, miszerint a határon túli magyarokat magyarországi költéseik miatt illetné meg a szavazati jog.

Molnár Csaba úgy fogalmazott: „Az Indexen egy felvidéki politikai elemző keményen bírálta a DK javaslatát a határon túliak szavazati jogának elvételéről. Azzal érvelt, hogy nem igaz, hogy a határon túliak nem fizetnek adót Magyarországon, mert sokat járnak ide például »szórakozni, pihenni, sportolni, nyaralni«. És pénzt költenek itt, ezért jár a szavazati jog is”

A DK ügyvezető alelnöke ezt követően kérdések sorával vitatta az érvelést: 

Aki turistaként jön Magyarországra, az szavazzon is? Ez komoly? Például az a sok angol vagy német turista, akikkel tele van a pesti bulinegyed, és tényleg sokat költenek itt – akkor ők is szavazzanak? 

Vagy én is szavazhatok ezentúl Horvátországban, mert már többször nyaraltam ott, és igen, fogyasztottam is, és így fizettem a horvát államnak áfát?”

Majd hozzátette:

Senki nem szavazhat egy országban azért, mert jár oda nyaralni! 

Az Indexen megjelent írásban Csonka Ákos a DK azon állításáról értekezett, miszerint a a külhoni magyarok nem járulnak hozzá a közterhekhez, ezért nem illeti meg őket a magyarországi szavazó jog.

Nyitókép: Facebook / Molnár Csaba

