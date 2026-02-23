Karácsony azt használja ki, hogy a budapestiek közül sajnos sokan bíznak benne, ezért mindent elhisznek, amit mond. A hazugságot is. Tételezzük fel, hogy ez nem szellemi alultápláltságból származik, hanem az elfogultságból. De talán

a Karácsonyra szavazók közül is mind többeknek kezd megvilágosodni, hogy a főpolgármester a bocsánatkéréssel a háborúra mond igent. Arra, hogy minél többen halljanak meg a csatamezőn, minél több özveggyé vált asszony élete menjen tönkre, minél több kisgyerek váljon árvává.

Zelenszkijnek nem egy, nem is két alkalma lett volna rá, hogy aláírja az oroszok által az asztalára tett békeszerződést. Például pár nappal a háború kitörése után is, a 2022-es isztambuli tárgyalások idején Boris Johnson Kijevbe látogatott, és azt tanácsolta az ukránoknak, hogy „ne írjanak alá semmit”, hanem inkább harcoljanak. Az ukrán kormány szerint azonban ez csak megerősítette saját elhatározásukat, nem pedig kényszer hatására történt.

Azaz volt lehetőségük a béke fönntartására, sokkal kevesebbet vesztettek volna, mint ma. De ott volt az ukrajnai áldozatok hozzátartozói által csak utálatosképként emlegetett brit politikus, és Zelenszkijék vele értettek egyet.

A „csúnya, mint zsidó templomban az utálatos kép” egy paradoxonra épülő mondás. Mivel a zsidó vallás szigorúan tiltja a bálványok és Isten ábrázolását, a zsinagógákban nincsenek szobrok vagy emberalakos képek. A szólás tehát arra utal, hogy valami nem létező, vagy éppen azért „csúnya”, mert elképzelhetetlen és összeegyeztethetetlen az adott környezettel.