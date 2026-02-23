Ft
felhő háború felhő szélén boris johnson karácsony gergely orbán

Ahová Karácsony most került, az már a morális szakadék, sőt – maga a teljes agybaj

2026. február 23. 21:19

A magyaroknak Orbán kell. Csakhogy ezt a főpolgármester és a Tisza nehezen emészti meg.

2026. február 23. 21:19
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Elsőre nem is akartam elhinni, hogy Karácsony Gergely Ukrajna mellett tüntet annak kapcsán, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket, kritikus helyzetbe hozva hazánkat.

Amit Karácsony tett, az egyenesen hihetetlen. Morális szakadék. Teljes agybaj. 

Azt mondta:

Nekünk, akik nem veszítettük el az erkölcsi iránytűnket, Ukrajna miatt is és magunk miatt is ki kell mondanunk ukrán barátaink szemébe nézve: bocsánatot kérünk! Bocsánatot kérünk a kormányunk miatt, az utcáinkon lévő hazug plakátok miatt, a hős nagykövetre uszított propagandisták miatt!"

Mondott olyat is, mint az a kisgyerek, aki még nem járta ki az iskolát. Mert az, hogy Magyarország nem egyenlő a kormányával, az a suliban egy színtiszta egyes felelet; olyan nincs. Jogállamban ugyanis a választásokon győztes többség alakíthat kormányt, amely törvényesen vezeti az országot. A kettő egymástól elválaszthatatlan. Csak gondolatban téphető el a választóktól a kormány, kizárólag félrevezető céllal, rosszindulattal. 

Karácsony azt használja ki, hogy a budapestiek közül sajnos sokan bíznak benne, ezért mindent elhisznek, amit mond. A hazugságot is. Tételezzük fel, hogy ez nem szellemi alultápláltságból származik, hanem az elfogultságból. De talán 

a Karácsonyra szavazók közül is mind többeknek kezd megvilágosodni, hogy a főpolgármester a bocsánatkéréssel a háborúra mond igent. Arra, hogy minél többen halljanak meg a csatamezőn, minél több özveggyé vált asszony élete menjen tönkre, minél több kisgyerek váljon árvává.

Zelenszkijnek nem egy, nem is két alkalma lett volna rá, hogy aláírja az oroszok által az asztalára tett békeszerződést. Például pár nappal a háború kitörése után is, a 2022-es isztambuli tárgyalások idején Boris Johnson Kijevbe látogatott, és azt tanácsolta az ukránoknak, hogy „ne írjanak alá semmit”, hanem inkább harcoljanak. Az ukrán kormány szerint azonban ez csak megerősítette saját elhatározásukat, nem pedig kényszer hatására történt.

Azaz volt lehetőségük a béke fönntartására, sokkal kevesebbet vesztettek volna, mint ma. De ott volt az ukrajnai áldozatok hozzátartozói által csak utálatosképként emlegetett brit politikus, és Zelenszkijék vele értettek egyet. 

A „csúnya, mint zsidó templomban az utálatos kép” egy paradoxonra épülő mondás. Mivel a zsidó vallás szigorúan tiltja a bálványok és Isten ábrázolását, a zsinagógákban nincsenek szobrok vagy emberalakos képek. A szólás tehát arra utal, hogy valami nem létező, vagy éppen azért „csúnya”, mert elképzelhetetlen és összeegyeztethetetlen az adott környezettel.

Boris Johnson azonban sajnos létezik, és kijárta nekünk a háborút.

De hasonló mondható Karácsony Gergelyről is, aki mérhetetlenül búbánatos képpel áll a Madách téren megrendezett ukrán gyermekrajz-kiállítás előtt Niedermüller Péter és Sándor Fegyir ukrán nagykövet társaságában. Az egyik rajzon egy család látható, ahol az édesapa a felhő szélén ül. Budapest polgármestere pedig bocsánatot kér Ukrajnától. 

Attól a Zelenszkíjtől, aki megakadályozhatta volna, hogy eszkalálódjon a háború, és az édesapa ne a felhő szélén ülve legyen része a családnak, hanem a valóságban is, de nem tette meg.  

Karácsony abban reménykedhet, hogy hátha a Barátság elzárása és az Adria-vezeték horvátok általi törvénytelen blokkolása elvezethet a rezsicsökkentés felmondásához, az 1000 forintos benzinár bevezetéséhez, ami egyenlő Orbán bukásával.

Látható, nemcsak a Tisza akar rosszat a magyaroknak, hanem rosszat akar Karácsony is. Csak ez eddig nem derült ki ennyire egyértelműen.

A tüntető főpolgármester meg a DK is legszívesebben a felhő szélére ültetné a magyarok Orbánra szavazó részét, csak nem tudja megtenni. Arra sem voltak képesek, hogy választáson legyőzzék őket, mert olyan üzenetük van, mint a többi kommunistának, ami a magyaroknak nem kell. Így könnyebb lenne megszabadulni tőle. De nem megy.   

A magyaroknak Orbán kell, mert tudják, vele a magyarság soha nem fog a felhő szélén ülni.  

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA) 

 

2026. február 24. 00:23
Ezeknek a komcsiknak a hazaárulás a mindennapi kenyerük, Kunbélától Karácsonyig, a drogos striciig.
2026. február 23. 22:55
karigeri nincs morális szakadékban,mert nem tudja mi az a morál. Ami meg ennél is fontosabb,hogy nagyon fiatakora óta teljesen tudatosan magyargyűlölő komcsináci. Tehát nem kell megdöbbeni,értetlenkedni az aljas viselkedésén.
2026. február 23. 22:30 Szerkesztve
méltósgos horváth k. uram,kérlek alássan!Persze milyen alapon kritizállak tégedet,amikor az általam amúgy nagyon nagyra tartott OV is hisz a mai napig abban hogy pöccsnig marisné, pösze hill.pityu alapvetően jó magyar valódi demokrata emberek,csakhát néhány kérdésben más a véleményük.Döbbenetes hogy OV meg van győződve arról hogy ezek jót akarnak M.o.-nak,magyaroknak.Fél éve OV h.bandi féle interjúban beszélt róluk tisztelettel.Nem azt várom hogy OV gátlástalan, durva hangnemben beszéljen róluk,deazért tisztelettel sem kéne. v.jucus a nyáron fogta föl hogy a függetlenobjektívpoloskés kafferman balu nem korrekt firkász. jucus megdöbbenve mondta neki hogy csalódtam magában.Tehát a nyárig hitt kafferman újságírói tisztességében Fideszben lázáron kívül a mai napig senki nem fogta fel a kegyelmi-ügy tragikus jelentőségét Fidesz-szempontból. kövér teljesen meg volt döbbenve azon hogy a parlamentben zsoltibácsizik a patkányellenzék Tragikus,aberrált naivitás uralkodik a mai napig a Fideszben
2026. február 23. 22:29
A morális szakadék,és a teljes agybaj azokra a választópolgárokra vonatkozik,akik Karácsonyra szavaztak,másodjára is megválasztották.A budapestiek többsége Ukrajnát támogatja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!