02. 04.
szerda
Demokratikus Koalíció (DK) nemzeti választási iroda arató gergely magyarország határon túli csalás

Gyomorforgató akcióba kezdett a DK: elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát

2026. február 04. 13:32

Amikor elfogynak az érvek...

2026. február 04. 13:32
null

A levélszavazási rendszer a csalás melegágya, azt meg kell szüntetni – mondta szerdai, online sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely, aki az esemény előtt a Nemzeti Választási Iroda vezetőivel találkozott, arról beszélt, hogy „idén már közel ötszázezer” határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező szavazó „regisztrált” a választási névjegyzékbe. A DK álláspontja azonban az, hogy azok döntsenek Magyarország sorsáról, akik viselik döntésük következményeit, és ne szavazhasson olyan ember, aki sohasem élt, sohasem adózott itt – jelentette ki a parlamenti képviselő.

A levélszavazási rendszer ráadásul „számos olyan elemet tartalmaz, ami (...) lehetőséget ad a csalásra”

– fogalmazott Arató Gergely. 

A politikus azt mondta, hogy aki regisztrált a névjegyzékbe, aki egyszer részt vett egy szavazáson, az tíz évig még akkor is benne marad a rendszerben, ha közben meghal. A családtagokat ugyan kérik, hogy ezt jelezzék, de nincs automatikus adatátadás és egyáltalán nem biztos, hogy az elhunytak kikerülnek a névjegyzékből – tette hozzá a frakcióvezető-helyettes.

A képviselő azt is a problémák közé sorolta, hogy a levélszavazók bármilyen címre kérhetik a szavazási csomagokat, de nem ellenőrzik, hogy valóban az kapja-e meg a küldeményt, aki kérte.

Emellett hangot adott annak a véleményének is, hogy ezután a kérelmező nevében bárki leadhatja a szavazatot.

Arató Gergely egyúttal kifogásolta, hogy a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező választók csak a külképviseleteken, vagy a kijelölt szavazópontokon adhatják le voksaikat.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

totumfaktum-2
2026. február 04. 14:40
Nikikém miért idézel olyat, amit nem értesz? Mit akarsz ezzel mondani? Mert hogy nincs meg a kontextus, az szemmel látható. :))
totumfaktum-2
2026. február 04. 14:15
Nikikém, azonos helyzetben levőkre vonatkoznak ugyanazok a szabályok. Mindenben. Akinek van lakcíme így szavaz, kinek nincs, az úgy. De neked nem ez a bajod velük, hanem hogy nem rátok szavaznak. Idézzelek? "Sok segg hülye, csak annyit tud Obán meg Fityisz. " Hát ezért sem szavaznak rátok. Mert így viszonyultok hozzájuk.
totumfaktum-2
2026. február 04. 14:09
Nikiém azt írtam, hogy ELLENE ágáltál. Ez szó szerint így igaz. Most is ezt csinálod, csak mondom. Ahogyan "kalmanok" is. Mind ugyanazok vagytok.
kalmanok
2026. február 04. 14:04
Szóljatok már a határon túli Magyaroknak, hogy csak abból a hűtőből veszünk ki sört, amibe be is tettünk.
