Gyomorforgató akcióba kezdett a DK: elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát

A levélszavazási rendszer a csalás melegágya, azt meg kell szüntetni – mondta szerdai, online sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely, aki az esemény előtt a Nemzeti Választási Iroda vezetőivel találkozott, arról beszélt, hogy „idén már közel ötszázezer” határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező szavazó „regisztrált” a választási névjegyzékbe. A DK álláspontja azonban az, hogy azok döntsenek Magyarország sorsáról, akik viselik döntésük következményeit, és ne szavazhasson olyan ember, aki sohasem élt, sohasem adózott itt – jelentette ki a parlamenti képviselő.