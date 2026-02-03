Dobrev Klára elszabadult: olyan támadást indított a külhoni magyarok ellen, amilyenre korábban nem volt példa

Döbbenetes: nem viccelt Dobrev Klára – könyörtelen támadásba lendült a DK elnöke
Tényleg el szeretné érni, hogy ne szavazhassanak a határon túli magyarok.
Példátlanul hergel a DK elnöke.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Dobrev Klára turbó fokozatra kapcsolt a külhoni magyarok elleni hergelésben és nyíltan azzal kampányol, hogy elvenné a határontúli magyarok szavazati jogát. Ezzel kapcsolatban a napokban a Demokratikus Koalíció elnöke be is jelentette, hogy benyújtják „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatot, mely elvenné a határontúliak szavazati jogát.
Dobrev most a közösségi oldalán is megszavaztatta a követőit, azt a kérdést feltéve, hogy: „Ti elvennétek a határon túliak szavazati jogát?” A posztra pár ezer reakció érkezett, ami alapján úgy tűnik, hogy Dobrev Klára követőinek elsöprő többsége elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát.
Dobrev a napokban arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást, hangsúlyozva, hogy a mostani rendszer „az minden, csak nem demokrácia”. A DK elnöke kiemelte: szerintük választási reform nélkül a kormányváltás csak vezérváltás, nem pedig rendszerváltás lenne.
A DK javaslata ezért megszüntetné a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,
könnyítené a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását, valamint átalakítaná az egyéni választókerületek határait.
