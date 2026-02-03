Dobrev Klára elszabadult: olyan támadást indított a külhoni magyarok ellen, amilyenre korábban nem volt példa

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Dobrev Klára turbó fokozatra kapcsolt a külhoni magyarok elleni hergelésben és nyíltan azzal kampányol, hogy elvenné a határontúli magyarok szavazati jogát. Ezzel kapcsolatban a napokban a Demokratikus Koalíció elnöke be is jelentette, hogy benyújtják „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatot, mely elvenné a határontúliak szavazati jogát.

Dobrev most a közösségi oldalán is megszavaztatta a követőit, azt a kérdést feltéve, hogy: „Ti elvennétek a határon túliak szavazati jogát?” A posztra pár ezer reakció érkezett, ami alapján úgy tűnik, hogy Dobrev Klára követőinek elsöprő többsége elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát.