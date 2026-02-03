Ft
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szavazati jog dobrev klára külhoni magyarság dk baloldal

Dobrev Klára elszabadult: olyan támadást indított a külhoni magyarok ellen, amilyenre korábban nem volt példa

2026. február 03. 17:54

Példátlanul hergel a DK elnöke.

2026. február 03. 17:54
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Dobrev Klára turbó fokozatra kapcsolt a külhoni magyarok elleni hergelésben és nyíltan azzal kampányol, hogy elvenné a határontúli magyarok szavazati jogát. Ezzel kapcsolatban a napokban a Demokratikus Koalíció elnöke be is jelentette, hogy benyújtják „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatot, mely elvenné a határontúliak szavazati jogát.

Dobrev most a közösségi oldalán is megszavaztatta a követőit, azt a kérdést feltéve, hogy: „Ti elvennétek a határon túliak szavazati jogát?” A posztra pár ezer reakció érkezett, ami alapján úgy tűnik, hogy Dobrev Klára követőinek elsöprő többsége elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát.

Dobrev a napokban arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást, hangsúlyozva, hogy a mostani rendszer „az minden, csak nem demokrácia”. A DK elnöke kiemelte: szerintük választási reform nélkül a kormányváltás csak vezérváltás, nem pedig rendszerváltás lenne.

A DK javaslata ezért megszüntetné a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

könnyítené a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását, valamint átalakítaná az egyéni választókerületek határait.

Nyitókép: Facebook

Összesen 38 komment

haxima
2026. február 03. 18:46
Kistérsègi focimeccseken fordul elő, hogy kiszopik a csapat 9-0 ra, majd a kocsmában szidják a szemét bírót, hogy a hatodik gól lesből jött
Válasz erre
0
0
jostothu
2026. február 03. 18:41
Nem tud mást adni csak mi a lényege. Egy edukált nulla, megvénülve, elhagyva. Rikácsol még egy darabig.
Válasz erre
1
0
csapláros
•••
2026. február 03. 18:39 Szerkesztve
Tisztázzuk: a bolgár csatakanca NEM a határon túli magyarok, hanem 1. a határon túli magyar ÁLLAMPOLGÁROK szavazati jogát vehetné el. 2. ezek elenyészó része alig kb. 2-300 fő, akik a honosított 1,5 millió körüliből is szavazásra adná a fejét, könnyített eljárásban kapta az állampolgárságot és 3. kb. 550 ezer lehet a kint dolgozó, hosszabb-rövidebb időre letelepedett magyar állampolgárok száma. Közöttük is bőven akad a Fidesz politikájától megcsömörlött választó. 4. a honosított állampolgár magyarok kizárólag pártokra szavazhatnak, tehát szerepük abban, hogy a bolgár csatakanca szekerének beakaszthassanak, gyakorlatilag NULLA.
Válasz erre
1
0
Ugye most csak viccelsz
2026. február 03. 18:37
Én itt egy dolgot nem értek: azt mondják, hogy aki nem itt fizet adót és a választás hatásait nem viseli az ne szavazhasson. Akkor ezen logika alapján a külföldön dolgozók / tanulók miért szavazhatnának? Amúgy meg kellene egy törvény miszerint ha valaki az egységes magyar nemzet létét tagadja vagy az ellen uszít legyen büntetendő (nemzetárulás)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!