DK liberális Magyarország ellenzék Dobrev Klára baloldal

Döbbenetes: nem viccelt Dobrev Klára – könyörtelen támadásba lendült a DK elnöke

2026. február 02. 11:50

Tényleg el szeretné érni, hogy ne szavazhassanak a határon túli magyarok.

2026. február 02. 11:50
null

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke szeretné elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát.

Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani.

Szerinte az is beszédes, hogy már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra.

Hogy mennyire komoly a helyzet, az is jelzi, hogy ennek kapcsán egy üzenet is érkezett a DK belső üzenetküldő felületén.

Ennek kapcsán mutatjuk az informátorunk fotóját:

 

Nyitókép: Kőhalmi Péter / AFP

 

