Döbbenetes: nem viccelt Dobrev Klára – könyörtelen támadásba lendült a DK elnöke

Nem bír magával Dobrev: azonnal elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
A DK gyorsan lépne.
Tényleg el szeretné érni, hogy ne szavazhassanak a határon túli magyarok.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke szeretné elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát.
Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani.
Szerinte az is beszédes, hogy már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra.
Hogy mennyire komoly a helyzet, az is jelzi, hogy ennek kapcsán egy üzenet is érkezett a DK belső üzenetküldő felületén.
Ennek kapcsán mutatjuk az informátorunk fotóját:
Nyitókép: Kőhalmi Péter / AFP