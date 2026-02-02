Döbbenetes: nem viccelt Dobrev Klára – könyörtelen támadásba lendült a DK elnöke

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke szeretné elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát.

Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani.