Nem bír magával Dobrev: azonnal elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát

Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani. Szerinte az is beszédes, hogy már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra.

Úgy fogalmazott, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást, és a baloldaliakkal együtt úgy látják, ami ma választási rendszerként működik, "az minden, csak nem demokrácia".