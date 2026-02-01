Ft
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt dobrev klára

Nem bír magával Dobrev: azonnal elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát

2026. február 01. 11:55

A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és "az arányos választási rendszer helyreállításáról" szóló törvényjavaslatát - jelentette be vasárnap reggel Dobrev Klára, a párt elnöke.

2026. február 01. 11:55
null

Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani. Szerinte az is beszédes, hogy már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra.

Úgy fogalmazott, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást, és a baloldaliakkal együtt úgy látják, ami ma választási rendszerként működik, "az minden, csak nem demokrácia".

Emellett beszélt "a választókerületi határok fideszes átrajzolgatásáról", illetve kritizálta az egyfordulós rendszert, amely szerinte nehezíti a pártok önálló indulását. Hozzátette: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a választási rendszer átalakítása nem a legfontosabb feladat, és nincs ellenére a határon túliak szavazati joga.

A DK elnöke kiemelte: szerintük választási reform nélkül a kormányváltás csak vezérváltás, nem pedig rendszerváltás lenne. 

A DK javaslata ezért megszüntetné a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

 könnyítené a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását, valamint átalakítaná az egyéni választókerületek határait.

Végül hangsúlyozta: a DK olyan választási rendszert akar, ahol minden szavazat számít, és csak azok szavazhatnak, akik viselik döntéseik következményét, valamint ahol a parlament összetétele valós társadalmi támogatottságot tükröz.

Nyitókép: BALAZS HORVATH

 

kukasmacska
2026. február 01. 13:54
Lefordítom: A határon túli magyarok ne szavazzanak, mert nem ránk fognak szavazni. Ezek szerint Klára nem bízik az állítólag kitántorgott sok százezer csalódott anyaországi magyarban, akik Bécstől Dublinig egytől egyig az ellenzék hívei. Állítólag.
Válasz erre
0
0
mihint
2026. február 01. 13:54
"Nekem nem jobb ,sőt szarabb, hogy létezel, de a sors sajnos így intézte.És neked mi a fasz közöd van a magyaországon élő emberekhez,életükhöz ? 🤦‍♂️Azon kívűl,hogy szavazol a fideszre ,és utána megeteted a disznókat, és így éled le a maradék hátralévő,jelentéktelen kis életedet.😁👍Nem is ide adózol, adóztál ,nem is innen kapod a nyugdíjjadat akkor mi a faszt akarsz?🤦‍♂️👍" Ezt csak azért teszem közzé, hogy mindenkinek világos legyen: az emberi jogoktól elkezdve az egyenjogúságig bezárólag, minden hazugság. Aki ilyesmit leír, és közzéteszi, utólagosan legitimál minden népirtást, boszorkányüldözést, etc. és még el sem röstelli magát közben. Atán, ha véletlenül rája kerül a sor, majd visít, mint a malac. Emberi ostobaság, végtelen a te neved.
Válasz erre
0
0
machet
2026. február 01. 13:51
Ez az elkeseredett, agresszív fizimiska bizonyos fejlődést jelent.Most már annyira visszataszító hogy meg sem kell szólalnia és elfogja az embert a hányinger.Vagy csak én vagyok így ?
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. február 01. 13:50
"Dobrev: azonnal elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát..." Hát ez az, hogy elvenné, de nem tudja és nem is fogja tudni elvenni - nem kap rá lehetőséget. Lehet vinnyogni lamantin, nem leszel soha szárazföldi állat, maradj ott, ahol vagy. Túl "apró" maradtál ahhoz, hogy bárhol is legyen szavad.
Válasz erre
1
0
