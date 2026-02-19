Gyomorforgató akcióba kezdett a DK: elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
Amikor elfogynak az érvek...
A száj nagy, a teljesítmény nulla.
„A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok nem sok jóval kecsegtetik a DK-t, az adatok azt mutatják, hogy veszélybe került a parlamenti küszöb elérése is. Érzékelték ezt a pártban is; Dobrev Klára úgy érezte, hogy ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy nekitámad a határon túli magyaroknak, és – követve Gyurcsány Ferenc magyargyűlöletét – elvenné a szavazati jogukat. Vadai Ágnes Tóth Gabiban látta a legnagyobb ellenfelet, és minősíthetetlen stílusban ugrott az énekesnő torkának.
Ezt is ajánljuk a témában
Amikor elfogynak az érvek...
Most éppen Molnár Csaba, a párt szürke eminenciása érezte úgy, hogy most már neki is meg kell szólalnia. Dobrev szoknyája mögül elkezdett ő is óbégatni.
»Trump ideküldte a balkezét kampányolni Orbán mellett. Kevés lesz ez, fiúk!«
Ez igen! Tökös legény ez a Molnár, szó se róla.”
Kép forrása: Máthé Zoltán / MTI