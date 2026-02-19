Ft
Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak

2026. február 19. 05:52

A száj nagy, a teljesítmény nulla.

2026. február 19. 05:52
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok nem sok jóval kecsegtetik a DK-t, az adatok azt mutatják, hogy veszélybe került a parlamenti küszöb elérése is. Érzékelték ezt a pártban is; Dobrev Klára úgy érezte, hogy ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy nekitámad a határon túli magyaroknak, és – követve Gyurcsány Ferenc magyargyűlöletét – elvenné a szavazati jogukat. Vadai Ágnes Tóth Gabiban látta a legnagyobb ellenfelet, és minősíthetetlen stílusban ugrott az énekesnő torkának.

Most éppen Molnár Csaba, a párt szürke eminenciása érezte úgy, hogy most már neki is meg kell szólalnia. Dobrev szoknyája mögül elkezdett ő is óbégatni.

»Trump ideküldte a balkezét kampányolni Orbán mellett. Kevés lesz ez, fiúk!«

Ez igen! Tökös legény ez a Molnár, szó se róla.”

Kép forrása: Máthé Zoltán / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

2026. február 19. 07:50
Ezeknek a feketeöves komcsiknak ugyanis már nincs veszteni valójuk. Már mindent elvesztettek. Ebben a legszánalmasabb, hogy ehhez elég volt egy pszichopata drogos strici.
Galerida
2026. február 19. 07:36
Nem tudhatjuk, hogy milyen minőségben képes enyhíteni Gyurcsány hiányát, de hogy nem az intellektusával, az biztos! Annak ellenére sem, hogy nem volt túl magas a küszöb...
És Én
2026. február 19. 07:35
Büdös tetük. Eltünhetnének már a picsába ceglédivel eggyütt.
gyzoltan-2
2026. február 19. 06:32
Na-ja! -és Fenyőnek is több reklám járna, hogy a XIII. kerület szoborállítási terve ne hasson zsidó kulturális offenzívának, némi magyarellenes felhanggal... -utcanevet még nem követelnek neki?! -avagy igen, csak még nem tudunk róla...
