„A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok nem sok jóval kecsegtetik a DK-t, az adatok azt mutatják, hogy veszélybe került a parlamenti küszöb elérése is. Érzékelték ezt a pártban is; Dobrev Klára úgy érezte, hogy ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy nekitámad a határon túli magyaroknak, és – követve Gyurcsány Ferenc magyargyűlöletét – elvenné a szavazati jogukat. Vadai Ágnes Tóth Gabiban látta a legnagyobb ellenfelet, és minősíthetetlen stílusban ugrott az énekesnő torkának.