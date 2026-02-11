»Tóth Gabi: »itt azért olyan megbecsülés van. Én nem tudom, mi a bajuk az embereknek. Jómódjukban, (…), nem tudnak mit kezdeni sokan. Kiscsillag! Ezt a laposföldes digi csoportban találtátok ki???«

Micsoda gyűlölet dolgozik ebben a nőben. Elképesztő! Természetesen Vadai véleményét a helyén kell kezelni, hiszen a DK-s politikus már bizonyította, hogy gyakorlatilag semmihez sem ért. Hiszen az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének »eredményeként« 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.