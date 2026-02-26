Ft
aláírás lista Demokratikus Koalíció (DK) mi hazánk kampány kutyapárt

Még tart a „verseny”: a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt küzd az aláírásokért

2026. február 26. 21:31

A három ellenzéki párt közül a Mi Hazánk áll pillanatnyilag a legjobban: már 49 helyen leadta az íveket.

2026. február 26. 21:31
null

Az NVI szerda délután 5-kor frissített adatai alapján a Mi Hazánk már 49 helyen leadta az íveket, ezeknek a jelölteknek a többsége még arra vár, hogy nyilvántartásba vegyék őket az aláírások ellenőrzése után.

A Mi Hazánk egyik fejér vármegyei aktivistája szerint ennél több helyen is megvan már a szükséges ötszáz aláírás, de a jelöltek ennél többet akarnak leadni a Választási Irodának. Jellemzően azért gyűjtenek több aláírást, hogy az érvénytelenek miatt ne kerüljön veszélybe az indulásuk – idézte a 444.hu.

A Mi Hazánk sajtóosztálya a lap megkeresésére azt írta, „a Mi Hazánk ajánlásgyűjtése nagyságrendekkel jobban halad, mint négy éve, várhatóan a hétvégén az összes körzetben össze tudjuk szedni a szükséges mennyiséget”. Hozzátették, 

a párt olyan csúcsjelöltjei, mint Dúró Dóra, Toroczkai László és Novák Előd már mind leadták az aláírásokat.

A DK húzónevei már leadták aláírásaikat

Az összeállításban kitértek arra is, hogy a Demokratikus Koalíció 15 jelöltje adta le eddig az íveket, közülük 7-et nyilvántartásba is vettek, vagyis ellenőrizték az aláírásaikat. 

A párt a portál  kérdéseire azt írta, az ötszáz aláírás számukra a minimum, „az sehol nem okoz problémát az országban”. Azt írták, nekik az ajánlásgyűjtés nemcsak a szükséges ötszáz aláírás összegyűjtéséről szól, ebben az időszakban személyesen találkoznak a szavazóikkal. 

Jelöltjeink nagy része ezért nem adja még le az ajánlásokat akkor sem, ha a szükséges minimumot már összegyűjtötték” 

– olvasható a DK válaszában.

A párt ismertebb politikusai, mint Varju László, Varga Ferenc és Barkóczi Balázs leadta az aláírásokat, ahogy a Nép Pártjánból átigazoló Jakab Pétert is nyilvántartásba vették. A pártelnök Dobrev Klára ugyanakkor nem indul egyéniben. 

Így állnak a kutyák

A 444.hu cikkében arról is beszámolt, hogy egyelőre a Kutyapárt egyetlen jelöltje – Tóth Kálmán a budapesti 11-es választókerületből – adta le a szükséges mennyiségű aláírást, de még ezek az ívek is elbírálás alatt állnak. 

Nagy Dávid pártigazgató újságírói kérdésre azt mondta, vasárnap-hétfőre meglesznek mindenhol, ahol indulni terveznek. Nagy felidézte, hogy a 2022-es választáson a pártnak nagyjából másfél hétre volt szüksége, hogy összegyűjtse az aláírásokat, ennél tehát most kicsit jobb eredményre számítanak.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

johannluipigus
2026. február 26. 22:23
Aláírtam a rühes kutyáknak, de most nem kaptam dollárt Gyuri bácsi képével.
szilvarozsa
2026. február 26. 21:50
Nálunk az egész várost teleplakáétolta a DK. Már félve megyek be a wc-be, nehogy ott is Dobrev Aladár képe vigyorogjon rám.
nempolitizalok-0
2026. február 26. 21:48
A Kutyapártot kiismerte már a nép, szélsőséges libsik. Cseheknél bejött ez, de itt már nem.
tapir32
2026. február 26. 21:39
Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába. Litvánia az orosz gáz és olaj átcímkézésének központja. A háborúról kell leválni és nem az orosz olajról és gázról! Irracionális az orosz energiahordozókról és nyersanyagokról leválni.
