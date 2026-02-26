Még tart a „verseny”: a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt küzd az aláírásokért

Az NVI szerda délután 5-kor frissített adatai alapján a Mi Hazánk már 49 helyen leadta az íveket, ezeknek a jelölteknek a többsége még arra vár, hogy nyilvántartásba vegyék őket az aláírások ellenőrzése után.

A Mi Hazánk egyik fejér vármegyei aktivistája szerint ennél több helyen is megvan már a szükséges ötszáz aláírás, de a jelöltek ennél többet akarnak leadni a Választási Irodának. Jellemzően azért gyűjtenek több aláírást, hogy az érvénytelenek miatt ne kerüljön veszélybe az indulásuk – idézte a 444.hu.