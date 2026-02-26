Még tart a „verseny”: a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt küzd az aláírásokért

A párt ismertebb politikusai, mint Varju László, Varga Ferenc és Barkóczi Balázs leadta az aláírásokat, ahogy a Nép Pártjánból átigazoló Jakab Pétert is nyilvántartásba vették. A pártelnök Dobrev Klára ugyanakkor nem indul egyéniben.
Így állnak a kutyák
A 444.hu cikkében arról is beszámolt, hogy egyelőre a Kutyapárt egyetlen jelöltje – Tóth Kálmán a budapesti 11-es választókerületből – adta le a szükséges mennyiségű aláírást, de még ezek az ívek is elbírálás alatt állnak.
Nagy Dávid pártigazgató újságírói kérdésre azt mondta, vasárnap-hétfőre meglesznek mindenhol, ahol indulni terveznek. Nagy felidézte, hogy a 2022-es választáson a pártnak nagyjából másfél hétre volt szüksége, hogy összegyűjtse az aláírásokat, ennél tehát most kicsit jobb eredményre számítanak.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP