A számok nem hazudnak, de Magyar Péter igen: elérhető a szombati aláírásgyűjtés eredménye

Olyat hazudott Magyar Péter, hogy az már nevetséges: közel sincs annyi aláírása a Tiszának, mint amennyit mondott
Kiderült, hogy a Tisza-vezér nemcsak „más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka”, hanem más számokat mond a nyilvánosságban, mint ami a nyilvántartásban van.
A kampányidőszak hivatalos kezdete óta zajlik a számháború. Bár az ajánlóívek leadása után Magyar Péter az állította, hogy pártjának jelöltjei szombat délig 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hamar szembejött a valóság. Az Alapjogokért Központ ugyanis adatigénylést nyújtott be Nemzeti Választás Irodához (NVI), mely közölte, hogy ennek pusztán a töredéke gyűlt csak össze a Tiszának: valamivel több mint 110 ezer aláírás.
Nem meglepő mód Magyar és szimpatizánsai ezt igyekeztek cáfolni, azonban a Központ hétfőn a közösségi oldalán közzétette az NVI-től kapott teljes számsorát az ajánlóívekről, melyre „a tiszás sajtó napok óta epedezik”.
A dokumentumból pedig kiderült, hogy a kampányidőszak első napján (2026.02.21) a délután 4 órás „hivatalos” záráskor rendelkezésre álló adatok alapján Magyar Péter hazudott.
Matematikailag lehetetlenség ugyanis, hogy a Tisza 250 ezer (300 ezer?) ajánlást gyűjtött volna össze aznap, miközben a számukra kiadott ajánlóíveken (13 885 darab) legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető (egy ajánlóíven max. 8 ajánlás szerepelhet)”
– ismertették.
A posztban arra is kitértek, hogy Magyar „más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka. Mást mond Brüsszelben és mást itthon.
Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban. És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban”.
„Mert Magyar Péter kétarcú” – húzták alá.
A mellékelt táblából az is kiderült, hogy a Fidesz-KDNP ugyanakkor 26 200 ajánlóívet vett fel országszerte, melyből szombaton 16 óráig 24 523-at vittek vissza, ez alapján a kormánypártok több mint 196 ezer érvényes aláírást gyűjtöttek össze. Így kijelenthető, hogy a kampány nyitónapját a kormányoldal nyerte.
