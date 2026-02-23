A számok nem hazudnak, de Magyar Péter igen: elérhető a szombati aláírásgyűjtés eredménye

A kampányidőszak hivatalos kezdete óta zajlik a számháború. Bár az ajánlóívek leadása után Magyar Péter az állította, hogy pártjának jelöltjei szombat délig 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hamar szembejött a valóság. Az Alapjogokért Központ ugyanis adatigénylést nyújtott be Nemzeti Választás Irodához (NVI), mely közölte, hogy ennek pusztán a töredéke gyűlt csak össze a Tiszának: valamivel több mint 110 ezer aláírás.

Nem meglepő mód Magyar és szimpatizánsai ezt igyekeztek cáfolni, azonban a Központ hétfőn a közösségi oldalán közzétette az NVI-től kapott teljes számsorát az ajánlóívekről, melyre „a tiszás sajtó napok óta epedezik”.