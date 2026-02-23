Ft
aláírás Nemzeti Választási Iroda alapjogokért központ Tisza Párt kampány Magyar Péter

A számok nem hazudnak, de Magyar Péter igen: elérhető a szombati aláírásgyűjtés eredménye

2026. február 23. 16:44

Kiderült, hogy a Tisza-vezér nemcsak „más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka”, hanem más számokat mond a nyilvánosságban, mint ami a nyilvántartásban van.

2026. február 23. 16:44
null

A kampányidőszak hivatalos kezdete óta zajlik a számháború. Bár az ajánlóívek leadása után Magyar Péter az állította, hogy pártjának jelöltjei szombat délig 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hamar szembejött a valóság. Az Alapjogokért Központ ugyanis adatigénylést nyújtott be Nemzeti Választás Irodához (NVI), mely közölte, hogy ennek pusztán a töredéke gyűlt csak össze a Tiszának: valamivel több mint 110 ezer aláírás.

Nem meglepő mód Magyar és szimpatizánsai ezt igyekeztek cáfolni, azonban a Központ hétfőn a közösségi oldalán közzétette az NVI-től kapott teljes számsorát az ajánlóívekről, melyre „a tiszás sajtó napok óta epedezik”

A dokumentumból pedig kiderült, hogy a kampányidőszak első napján (2026.02.21) a délután 4 órás „hivatalos” záráskor rendelkezésre álló adatok alapján Magyar Péter hazudott. 

Matematikailag lehetetlenség ugyanis, hogy a Tisza 250 ezer (300 ezer?) ajánlást gyűjtött volna össze aznap, miközben a számukra kiadott ajánlóíveken (13 885 darab) legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető (egy ajánlóíven max. 8 ajánlás szerepelhet)” 

– ismertették.

A posztban arra is kitértek, hogy Magyar „más életet folytat nappal és másmilyet éjszaka. Mást mond Brüsszelben és mást itthon.
Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban. És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban”.

„Mert Magyar Péter kétarcú” – húzták alá.

A mellékelt táblából az is kiderült, hogy a Fidesz-KDNP ugyanakkor 26 200 ajánlóívet vett fel országszerte, melyből szombaton 16 óráig 24 523-at vittek vissza, ez alapján a kormánypártok több mint 196 ezer érvényes aláírást gyűjtöttek össze. Így kijelenthető, hogy a kampány nyitónapját a kormányoldal nyerte.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ekrü123
2026. február 23. 18:29
Arra vonatkozóan nincs és nem is lesz adat, hogy az egyes jelöltek, jelölő szervezetek pontosan hány darab ajánlást gyűjtöttek vagy adtak le"- Csakhogy ilyet az Alapjogokért Központ sem állított, kizárólag azt, hogy mennyi ívet adtak le. Az meg tudott dolog , hogy egy íven maximum mennyi aláírás lehet. Tehát a Tisza vagy 111 080 aláírást gyűjtött vagy ennél kevesebbet. Többet biztos NEM. A Telex pedig egyszerűen csúsztat és hazudik Magyar Péterrel egyetemben.
states-2
2026. február 23. 18:24
Jó napot, hazudta Csík Péter.
ben2
2026. február 23. 18:19
Kiadnak X gyűjtőlapot. Hogy konkrétan mennyi aláírást kaptak vissza, azt nem közlik, csak hogy elérte-e a jelölt a kötelező 500-at. De a kiadott gyűjtőlapok számát megadhatják, azaz melyik párt, mennyi lapot kért és mennyit adott le, mert az közérdekű adat. Ebből viszont következik, hogy mennyi lehet a _maximum_ aláírás, amennyit a jelölőszervezet egyáltalán le tudott adni. A Tisza esetében ez a maximum 13866 lap * 8 aláírás = 111080 név. (8-nál több aláírás nem lehet egy lapon, mert akkor érvénytelen.) Azt már megszokhattuk, hogy ha egy vidéki városban pár százan lézengenek egy Tisza színpad előtt, akkor "rekord számú tömeg gyűlt össze", de legalább abban ne hazudnának, aminek ennyire egyszerű utánanézni.
tapir32
2026. február 23. 18:13
Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
